Jannik Sinner - Alexander Zverev, en directo hoy: sigue el partido de Madrid Open

Jannik Sinner - Alexander Zverev: resumen y estadísticas del partido de Final de Madrid Open
Europa Press Deportes
Publicado: domingo, 3 mayo 2026 16:01
Madrid, 3 de mayo de 2026.

El tenista italiano Jannik Sinner(1) se enfrenta en Final del torneo Madrid Open al tenista alemán Alexander Zverev(3) este domingo a las 17:00.

-Últimos enfrentamientos directos.

Fecha Torneo Jugador Resultado Jugador
11/04/2026 Rolex Monte Carlo Masters (Semifinal) Alexander Zverev 0-2 (1-6, 4-6) Jannik Sinner
28/03/2026 Miami Open (Semifinal) Alexander Zverev 0-2 (3-6, 6-7) Jannik Sinner
14/03/2026 BNP Paribas Open (Semifinal) Alexander Zverev 0-2 (2-6, 4-6) Jannik Sinner
12/11/2025 ATP World Tour Finals, Bjorn Borg Group (Round Robin) Jannik Sinner 2-0 (6-4, 6-3) Alexander Zverev
01/11/2025 Rolex Paris Masters (Semifinal) Alexander Zverev 0-2 (0-6, 1-6) Jannik Sinner

-Últimos Resultados de Jannik Sinner.

01/05/2026 Madrid Open (Semifinal) Jannik Sinner 2-0 (6-2, 6-4) Arthur Fils
29/04/2026 Madrid Open (Cuartos de final) Jannik Sinner 2-0 (6-2, 7-6) Rafael Jodar
28/04/2026 Madrid Open (Octavos de final) Jannik Sinner 2-0 (6-2, 7-5) Cameron Norrie
26/04/2026 Madrid Open (Dieciseisavos de final) Jannik Sinner 2-0 (6-2, 6-3) Elmer Moeller
24/04/2026 Madrid Open (Treintaidosavos de final) Jannik Sinner 2-1 (6-7, 6-1, 6-4) Benjamin Bonzi

-Últimos Resultados de Alexander Zverev.

01/05/2026 Madrid Open (Semifinal) Alexander Blockx 0-2 (2-6, 5-7) Alexander Zverev
30/04/2026 Madrid Open (Cuartos de final) Flavio Cobolli 0-2 (1-6, 4-6) Alexander Zverev
28/04/2026 Madrid Open (Octavos de final) Jakub Mensik 1-2 (4-6, 7-6, 3-6) Alexander Zverev
27/04/2026 Madrid Open (Dieciseisavos de final) Terence Atmane 0-2 (3-6, 6-7) Alexander Zverev
25/04/2026 Madrid Open (Treintaidosavos de final) Mariano Navone 1-2 (1-6, 6-3, 3-6) Alexander Zverev

