Jannik Sinner - Alexander Zverev, en directo hoy: sigue el partido de Madrid Open

Jannik Sinner - Alexander Zverev: resumen y estadísticas del partido de Final de Madrid Open - ENETPULSE / EPDATA (2026)
Madrid, 3 de mayo de 2026.
El tenista italiano Jannik Sinner(1) se enfrenta en Final del torneo Madrid Open al tenista alemán Alexander Zverev(3) este domingo a las 17:00.
-Últimos enfrentamientos directos.
|Fecha
| Torneo
| Jugador
| Resultado
| Jugador
|11/04/2026
| Rolex Monte Carlo Masters (Semifinal)
| Alexander Zverev
| 0-2 (1-6, 4-6)
| Jannik Sinner
|28/03/2026
| Miami Open (Semifinal)
| Alexander Zverev
| 0-2 (3-6, 6-7)
| Jannik Sinner
|14/03/2026
| BNP Paribas Open (Semifinal)
| Alexander Zverev
| 0-2 (2-6, 4-6)
| Jannik Sinner
|12/11/2025
| ATP World Tour Finals, Bjorn Borg Group (Round Robin)
| Jannik Sinner
| 2-0 (6-4, 6-3)
| Alexander Zverev
|01/11/2025
| Rolex Paris Masters (Semifinal)
| Alexander Zverev
| 0-2 (0-6, 1-6)
| Jannik Sinner
-Últimos Resultados de Jannik Sinner.
|01/05/2026
| Madrid Open (Semifinal)
| Jannik Sinner
| 2-0 (6-2, 6-4)
| Arthur Fils
|29/04/2026
| Madrid Open (Cuartos de final)
| Jannik Sinner
| 2-0 (6-2, 7-6)
| Rafael Jodar
|28/04/2026
| Madrid Open (Octavos de final)
| Jannik Sinner
| 2-0 (6-2, 7-5)
| Cameron Norrie
|26/04/2026
| Madrid Open (Dieciseisavos de final)
| Jannik Sinner
| 2-0 (6-2, 6-3)
| Elmer Moeller
|24/04/2026
| Madrid Open (Treintaidosavos de final)
| Jannik Sinner
| 2-1 (6-7, 6-1, 6-4)
| Benjamin Bonzi
-Últimos Resultados de Alexander Zverev.
|01/05/2026
| Madrid Open (Semifinal)
| Alexander Blockx
| 0-2 (2-6, 5-7)
| Alexander Zverev
|30/04/2026
| Madrid Open (Cuartos de final)
| Flavio Cobolli
| 0-2 (1-6, 4-6)
| Alexander Zverev
|28/04/2026
| Madrid Open (Octavos de final)
| Jakub Mensik
| 1-2 (4-6, 7-6, 3-6)
| Alexander Zverev
|27/04/2026
| Madrid Open (Dieciseisavos de final)
| Terence Atmane
| 0-2 (3-6, 6-7)
| Alexander Zverev
|25/04/2026
| Madrid Open (Treintaidosavos de final)
| Mariano Navone
| 1-2 (1-6, 6-3, 3-6)
| Alexander Zverev