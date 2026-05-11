Jannik Sinner - Alexei Popyrin, en directo hoy: sigue el partido de Internazionali BNL d'Italia

Jannik Sinner - Alexei Popyrin: resumen y estadísticas del partido de Dieciseisavos de final de Internazionali BNL d'Italia
Publicado: lunes, 11 mayo 2026 14:02
Madrid, 11 de mayo de 2026.

El tenista italiano Jannik Sinner(1) se enfrenta en Dieciseisavos de final del torneo Internazionali BNL d'Italia al tenista australiano Alexei Popyrin(60) este lunes a las 15:00.

-Últimos enfrentamientos directos.

Fecha Torneo Jugador Resultado Jugador
18/02/2026 Qatar Open (Octavos de final) Alexei Popyrin 0-2 (3-6, 5-7) Jannik Sinner
28/08/2025 US Open ATP (Treintaidosavos de final) Jannik Sinner 3-0 (6-3, 6-2, 6-2) Alexei Popyrin

-Últimos Resultados de Jannik Sinner.

09/05/2026 Internazionali BNL d'Italia (Treintaidosavos de final) Jannik Sinner 2-0 (6-3, 6-4) Sebastian Ofner
03/05/2026 Madrid Open (Final) Jannik Sinner 2-0 (6-1, 6-2) Alexander Zverev
01/05/2026 Madrid Open (Semifinal) Jannik Sinner 2-0 (6-2, 6-4) Arthur Fils
29/04/2026 Madrid Open (Cuartos de final) Jannik Sinner 2-0 (6-2, 7-6) Rafael Jodar
28/04/2026 Madrid Open (Octavos de final) Jannik Sinner 2-0 (6-2, 7-5) Cameron Norrie

-Últimos Resultados de Alexei Popyrin.

09/05/2026 Internazionali BNL d'Italia (Treintaidosavos de final) Alexei Popyrin 2-1 (6-3, 2-6, 6-4) Jakub Mensik
07/05/2026 Internazionali BNL d'Italia (Sesentaicuatroavos de final) Alexei Popyrin 2-0 (6-2, 6-3) Matteo Berrettini
23/04/2026 Madrid Open (Sesentaicuatroavos de final) Alexei Popyrin 0-2 (6-7, 4-6) Martin Damm
07/04/2026 Rolex Monte Carlo Masters (Treintaidosavos de final) Alexei Popyrin 0-2 (3-6, 4-6) Casper Ruud
04/04/2026 US Men's Clay Court Championships (Cuartos de final) Alexei Popyrin 1-2 (6-3, 4-6, 6-7) Frances Tiafoe

