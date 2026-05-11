Jannik Sinner - Alexei Popyrin, en directo hoy: sigue el partido de Internazionali BNL d'Italia

Jannik Sinner - Alexei Popyrin: resumen y estadísticas del partido de Dieciseisavos de final de Internazionali BNL d'Italia - ENETPULSE / EPDATA (2026)
Madrid, 11 de mayo de 2026.
El tenista italiano Jannik Sinner(1) se enfrenta en Dieciseisavos de final del torneo Internazionali BNL d'Italia al tenista australiano Alexei Popyrin(60) este lunes a las 15:00.
-Últimos enfrentamientos directos.
|Fecha
| Torneo
| Jugador
| Resultado
| Jugador
|18/02/2026
| Qatar Open (Octavos de final)
| Alexei Popyrin
| 0-2 (3-6, 5-7)
| Jannik Sinner
|28/08/2025
| US Open ATP (Treintaidosavos de final)
| Jannik Sinner
| 3-0 (6-3, 6-2, 6-2)
| Alexei Popyrin
-Últimos Resultados de Jannik Sinner.
|Fecha
| Torneo
| Jugador
| Resultado
| Jugador
|09/05/2026
| Internazionali BNL d'Italia (Treintaidosavos de final)
| Jannik Sinner
| 2-0 (6-3, 6-4)
| Sebastian Ofner
|03/05/2026
| Madrid Open (Final)
| Jannik Sinner
| 2-0 (6-1, 6-2)
| Alexander Zverev
|01/05/2026
| Madrid Open (Semifinal)
| Jannik Sinner
| 2-0 (6-2, 6-4)
| Arthur Fils
|29/04/2026
| Madrid Open (Cuartos de final)
| Jannik Sinner
| 2-0 (6-2, 7-6)
| Rafael Jodar
|28/04/2026
| Madrid Open (Octavos de final)
| Jannik Sinner
| 2-0 (6-2, 7-5)
| Cameron Norrie
-Últimos Resultados de Alexei Popyrin.
|Fecha
| Torneo
| Jugador
| Resultado
| Jugador
|09/05/2026
| Internazionali BNL d'Italia (Treintaidosavos de final)
| Alexei Popyrin
| 2-1 (6-3, 2-6, 6-4)
| Jakub Mensik
|07/05/2026
| Internazionali BNL d'Italia (Sesentaicuatroavos de final)
| Alexei Popyrin
| 2-0 (6-2, 6-3)
| Matteo Berrettini
|23/04/2026
| Madrid Open (Sesentaicuatroavos de final)
| Alexei Popyrin
| 0-2 (6-7, 4-6)
| Martin Damm
|07/04/2026
| Rolex Monte Carlo Masters (Treintaidosavos de final)
| Alexei Popyrin
| 0-2 (3-6, 4-6)
| Casper Ruud
|04/04/2026
| US Men's Clay Court Championships (Cuartos de final)
| Alexei Popyrin
| 1-2 (6-3, 4-6, 6-7)
| Frances Tiafoe