Jannik Sinner - Andrey Rublev, en directo hoy: sigue el partido de Internazionali BNL d'Italia

Jannik Sinner - Andrey Rublev: resumen y estadísticas del partido de Cuartos de final de Internazionali BNL d'Italia - ENETPULSE / EPDATA (2026)
Madrid, 14 de mayo de 2026.
El tenista italiano Jannik Sinner(1) se enfrenta en Cuartos de final del torneo Internazionali BNL d'Italia al tenista Ruso Andrey Rublev(14) este jueves a las 13:00.
-Últimos enfrentamientos directos.
|Fecha
| Torneo
| Jugador
| Resultado
| Jugador
|02/06/2025
| Roland Garros ATP (Octavos de final)
| Jannik Sinner
| 3-0 (6-1, 6-3, 6-4)
| Andrey Rublev
|17/08/2024
| Western & Southern Open (Cuartos de final)
| Jannik Sinner
| 2-1 (4-6, 7-5, 6-4)
| Andrey Rublev
|11/08/2024
| National Bank Open (Cuartos de final)
| Jannik Sinner
| 1-2 (3-6, 6-1, 2-6)
| Andrey Rublev
|23/01/2024
| Australian Open ATP (Cuartos de final)
| Jannik Sinner
| 3-0 (6-4, 7-6, 6-3)
| Andrey Rublev
|28/10/2023
| Erste Bank Open (Semifinal)
| Andrey Rublev
| 0-2 (5-7, 6-7)
| Jannik Sinner
-Últimos Resultados de Jannik Sinner.
|Fecha
| Torneo
| Jugador
| Resultado
| Jugador
|12/05/2026
| Internazionali BNL d'Italia (Octavos de final)
| Jannik Sinner
| 2-0 (6-2, 6-3)
| Andrea Pellegrino
|11/05/2026
| Internazionali BNL d'Italia (Dieciseisavos de final)
| Jannik Sinner
| 2-0 (6-2, 6-0)
| Alexei Popyrin
|09/05/2026
| Internazionali BNL d'Italia (Treintaidosavos de final)
| Jannik Sinner
| 2-0 (6-3, 6-4)
| Sebastian Ofner
|03/05/2026
| Madrid Open (Final)
| Jannik Sinner
| 2-0 (6-1, 6-2)
| Alexander Zverev
|01/05/2026
| Madrid Open (Semifinal)
| Jannik Sinner
| 2-0 (6-2, 6-4)
| Arthur Fils
-Últimos Resultados de Andrey Rublev.
|Fecha
| Torneo
| Jugador
| Resultado
| Jugador
|12/05/2026
| Internazionali BNL d'Italia (Octavos de final)
| Andrey Rublev
| 2-1 (3-6, 7-6, 6-2)
| Nikoloz Basilashvili
|11/05/2026
| Internazionali BNL d'Italia (Dieciseisavos de final)
| Andrey Rublev
| 2-0 (6-4, 6-4)
| Alejandro Davidovich Fokina
|09/05/2026
| Internazionali BNL d'Italia (Treintaidosavos de final)
| Andrey Rublev
| 2-0 (6-4, 6-4)
| Miomir Kecmanovic
|24/04/2026
| Madrid Open (Treintaidosavos de final)
| Andrey Rublev
| 0-2 (3-6, 4-6)
| Vit Kopriva
|19/04/2026
| Barcelona Open (Final)
| Andrey Rublev
| 0-2 (2-6, 6-7)
| Arthur Fils