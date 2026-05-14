Jannik Sinner - Andrey Rublev, en directo hoy: sigue el partido de Internazionali BNL d'Italia

Jannik Sinner - Andrey Rublev: resumen y estadísticas del partido de Cuartos de final de Internazionali BNL d'Italia
Publicado: jueves, 14 mayo 2026 12:01
Madrid, 14 de mayo de 2026.

El tenista italiano Jannik Sinner(1) se enfrenta en Cuartos de final del torneo Internazionali BNL d'Italia al tenista Ruso Andrey Rublev(14) este jueves a las 13:00.

-Últimos enfrentamientos directos.

Fecha Torneo Jugador Resultado Jugador
02/06/2025 Roland Garros ATP (Octavos de final) Jannik Sinner 3-0 (6-1, 6-3, 6-4) Andrey Rublev
17/08/2024 Western & Southern Open (Cuartos de final) Jannik Sinner 2-1 (4-6, 7-5, 6-4) Andrey Rublev
11/08/2024 National Bank Open (Cuartos de final) Jannik Sinner 1-2 (3-6, 6-1, 2-6) Andrey Rublev
23/01/2024 Australian Open ATP (Cuartos de final) Jannik Sinner 3-0 (6-4, 7-6, 6-3) Andrey Rublev
28/10/2023 Erste Bank Open (Semifinal) Andrey Rublev 0-2 (5-7, 6-7) Jannik Sinner

-Últimos Resultados de Jannik Sinner.

Fecha Torneo Jugador Resultado Jugador
12/05/2026 Internazionali BNL d'Italia (Octavos de final) Jannik Sinner 2-0 (6-2, 6-3) Andrea Pellegrino
11/05/2026 Internazionali BNL d'Italia (Dieciseisavos de final) Jannik Sinner 2-0 (6-2, 6-0) Alexei Popyrin
09/05/2026 Internazionali BNL d'Italia (Treintaidosavos de final) Jannik Sinner 2-0 (6-3, 6-4) Sebastian Ofner
03/05/2026 Madrid Open (Final) Jannik Sinner 2-0 (6-1, 6-2) Alexander Zverev
01/05/2026 Madrid Open (Semifinal) Jannik Sinner 2-0 (6-2, 6-4) Arthur Fils

-Últimos Resultados de Andrey Rublev.

Fecha Torneo Jugador Resultado Jugador
12/05/2026 Internazionali BNL d'Italia (Octavos de final) Andrey Rublev 2-1 (3-6, 7-6, 6-2) Nikoloz Basilashvili
11/05/2026 Internazionali BNL d'Italia (Dieciseisavos de final) Andrey Rublev 2-0 (6-4, 6-4) Alejandro Davidovich Fokina
09/05/2026 Internazionali BNL d'Italia (Treintaidosavos de final) Andrey Rublev 2-0 (6-4, 6-4) Miomir Kecmanovic
24/04/2026 Madrid Open (Treintaidosavos de final) Andrey Rublev 0-2 (3-6, 4-6) Vit Kopriva
19/04/2026 Barcelona Open (Final) Andrey Rublev 0-2 (2-6, 6-7) Arthur Fils

