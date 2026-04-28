Jannik Sinner - Cameron Norrie, en directo hoy: sigue el partido de Madrid Open

Jannik Sinner - Cameron Norrie: resumen y estadísticas del partido de Octavos de final de Madrid Open
Jannik Sinner - Cameron Norrie: resumen y estadísticas del partido de Octavos de final de Madrid Open - ENETPULSE / EPDATA (2026)
Actualizado: martes, 28 abril 2026 10:03
Madrid, 28 de abril de 2026.

El tenista italiano Jannik Sinner(1) se enfrenta en Octavos de final del torneo Madrid Open al tenista Británico Cameron Norrie(23) este martes a las 11:00.

No hay partidos directos.

-Últimos Resultados de Jannik Sinner.

Fecha Torneo Jugador Resultado Jugador
26/04/2026 Madrid Open (Dieciseisavos de final) Jannik Sinner 2-0 (6-2, 6-3) Elmer Moeller
24/04/2026 Madrid Open (Treintaidosavos de final) Jannik Sinner 2-1 (6-7, 6-1, 6-4) Benjamin Bonzi
12/04/2026 Rolex Monte Carlo Masters (Final) Carlos Alcaraz 0-2 (6-7, 3-6) Jannik Sinner
11/04/2026 Rolex Monte Carlo Masters (Semifinal) Alexander Zverev 0-2 (1-6, 4-6) Jannik Sinner
10/04/2026 Rolex Monte Carlo Masters (Cuartos de final) Felix Auger-Aliassime 0-2 (3-6, 4-6) Jannik Sinner

-Últimos Resultados de Cameron Norrie.

Fecha Torneo Jugador Resultado Jugador
26/04/2026 Madrid Open (Dieciseisavos de final) Cameron Norrie 2-0 (7-5, 7-6) Thiago Agustin Tirante
24/04/2026 Madrid Open (Treintaidosavos de final) Cameron Norrie 2-1 (6-2, 6-7, 7-6) Tomas Machac
17/04/2026 Barcelona Open (Cuartos de final) Cameron Norrie 0-2 (3-6, 2-6) Rafael Jodar
15/04/2026 Barcelona Open (Octavos de final) Cameron Norrie 2-1 (6-3, 4-6, 6-4) Ethan Quinn
13/04/2026 Barcelona Open (Dieciseisavos de final) Cameron Norrie 2-1 (6-4, 6-7, 6-4) Stan Wawrinka

