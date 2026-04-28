Jannik Sinner - Cameron Norrie, en directo hoy: sigue el partido de Madrid Open

Jannik Sinner - Cameron Norrie: resumen y estadísticas del partido de Octavos de final de Madrid Open - ENETPULSE / EPDATA (2026)
Madrid, 28 de abril de 2026.
El tenista italiano Jannik Sinner(1) se enfrenta en Octavos de final del torneo Madrid Open al tenista Británico Cameron Norrie(23) este martes a las 11:00.
No hay partidos directos.
-Últimos Resultados de Jannik Sinner.
|Fecha
| Torneo
| Jugador
| Resultado
| Jugador
|26/04/2026
| Madrid Open (Dieciseisavos de final)
| Jannik Sinner
| 2-0 (6-2, 6-3)
| Elmer Moeller
|24/04/2026
| Madrid Open (Treintaidosavos de final)
| Jannik Sinner
| 2-1 (6-7, 6-1, 6-4)
| Benjamin Bonzi
|12/04/2026
| Rolex Monte Carlo Masters (Final)
| Carlos Alcaraz
| 0-2 (6-7, 3-6)
| Jannik Sinner
|11/04/2026
| Rolex Monte Carlo Masters (Semifinal)
| Alexander Zverev
| 0-2 (1-6, 4-6)
| Jannik Sinner
|10/04/2026
| Rolex Monte Carlo Masters (Cuartos de final)
| Felix Auger-Aliassime
| 0-2 (3-6, 4-6)
| Jannik Sinner
-Últimos Resultados de Cameron Norrie.
|Fecha
| Torneo
| Jugador
| Resultado
| Jugador
|26/04/2026
| Madrid Open (Dieciseisavos de final)
| Cameron Norrie
| 2-0 (7-5, 7-6)
| Thiago Agustin Tirante
|24/04/2026
| Madrid Open (Treintaidosavos de final)
| Cameron Norrie
| 2-1 (6-2, 6-7, 7-6)
| Tomas Machac
|17/04/2026
| Barcelona Open (Cuartos de final)
| Cameron Norrie
| 0-2 (3-6, 2-6)
| Rafael Jodar
|15/04/2026
| Barcelona Open (Octavos de final)
| Cameron Norrie
| 2-1 (6-3, 4-6, 6-4)
| Ethan Quinn
|13/04/2026
| Barcelona Open (Dieciseisavos de final)
| Cameron Norrie
| 2-1 (6-4, 6-7, 6-4)
| Stan Wawrinka