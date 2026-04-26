Jannik Sinner - Elmer Moeller, en directo hoy: sigue el partido de Madrid Open

Jannik Sinner - Elmer Moeller: resumen y estadísticas del partido de Dieciseisavos de final de Madrid Open - ENETPULSE / EPDATA (2026)
Madrid, 26 de abril de 2026.
El tenista italiano Jannik Sinner(1) se enfrenta en Dieciseisavos de final del torneo Madrid Open al tenista danés Elmer Moeller(169) este domingo a las 16:00.
No hay partidos directos.
-Últimos Resultados de Jannik Sinner.
|Fecha
| Torneo
| Jugador
| Resultado
| Jugador
|24/04/2026
| Madrid Open (Treintaidosavos de final)
| Jannik Sinner
| 2-1 (6-7, 6-1, 6-4)
| Benjamin Bonzi
|12/04/2026
| Rolex Monte Carlo Masters (Final)
| Carlos Alcaraz
| 0-2 (6-7, 3-6)
| Jannik Sinner
|11/04/2026
| Rolex Monte Carlo Masters (Semifinal)
| Alexander Zverev
| 0-2 (1-6, 4-6)
| Jannik Sinner
|10/04/2026
| Rolex Monte Carlo Masters (Cuartos de final)
| Felix Auger-Aliassime
| 0-2 (3-6, 4-6)
| Jannik Sinner
|09/04/2026
| Rolex Monte Carlo Masters (Octavos de final)
| Tomas Machac
| 1-2 (1-6, 7-6, 3-6)
| Jannik Sinner
-Últimos Resultados de Elmer Moeller.
|Fecha
| Torneo
| Jugador
| Resultado
| Jugador
|24/04/2026
| Madrid Open (Treintaidosavos de final)
| Elmer Moeller
| 1-0 (7-5, 3-3)
| Gabriel Diallo
|22/04/2026
| Madrid Open (Sesentaicuatroavos de final)
| Elmer Moeller
| 2-0 (6-4, 7-6)
| Federico Cina
|21/04/2026
| Madrid Open, Qualification (Sin Definir)
| Pablo Llamas Ruiz
| 0-2 (6-7, 3-6)
| Elmer Moeller
|20/04/2026
| Madrid Open, Qualification (Sin Definir)
| Elmer Moeller
| 2-0 (6-3, 6-3)
| Hugo Gaston
|14/04/2026
| Oeiras 3 (Dieciseisavos de final)
| Elmer Moeller
| 1-2 (2-6, 6-3, 0-6)
| Nicolas Jarry