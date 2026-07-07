Jannik Sinner - Jan-Lennard Struff, en directo hoy: sigue el partido de Wimbledon ATP

Jannik Sinner - Jan-Lennard Struff: resumen y estadísticas del partido de Cuartos de final de Wimbledon ATP - ENETPULSE / EPDATA (2026)
Madrid, 7 de julio de 2026.
El tenista italiano Jannik Sinner(1) se enfrenta en Cuartos de final del torneo Wimbledon ATP al tenista alemán Jan-Lennard Struff(74) este martes no antes de las 14:00.
-Últimos enfrentamientos directos.
|Fecha
| Torneo
| Jugador
| Resultado
| Jugador
|21/06/2024
| Halle Open (Cuartos de final)
| Jannik Sinner
| 2-1 (6-2, 6-7, 7-6)
| Jan-Lennard Struff
|11/04/2024
| Rolex Monte Carlo Masters (Octavos de final)
| Jan-Lennard Struff
| 0-2 (4-6, 2-6)
| Jannik Sinner
|10/03/2024
| BNP Paribas Open (Dieciseisavos de final)
| Jan-Lennard Struff
| 0-2 (3-6, 4-6)
| Jannik Sinner
-Últimos Resultados de Jannik Sinner.
|Fecha
| Torneo
| Jugador
| Resultado
| Jugador
|05/07/2026
| Wimbledon ATP (Octavos de final)
| Jannik Sinner
| 3-0 (6-3, 7-6, 6-3)
| Shintaro Mochizuki
|03/07/2026
| Wimbledon ATP (Dieciseisavos de final)
| Jannik Sinner
| 3-0 (6-4, 6-3, 6-4)
| Jenson Brooksby
|01/07/2026
| Wimbledon ATP (Treintaidosavos de final)
| Jannik Sinner
| 3-0 (7-6, 7-6, 6-4)
| Nuno Borges
|29/06/2026
| Wimbledon ATP (Sesentaicuatroavos de final)
| Jannik Sinner
| 3-2 (4-6, 6-3, 6-7, 6-2, 6-3)
| Miomir Kecmanovic
|28/05/2026
| Roland Garros ATP (Treintaidosavos de final)
| Jannik Sinner
| 2-3 (6-3, 6-2, 5-7, 1-6, 1-6)
| Juan Manuel Cerundolo
-Últimos Resultados de Jan-Lennard Struff.
|Fecha
| Torneo
| Jugador
| Resultado
| Jugador
|05/07/2026
| Wimbledon ATP (Octavos de final)
| Hubert Hurkacz
| 2-2 (6-3, 7-6, 6-7, 5-7, 2-4)
| Jan-Lennard Struff
|03/07/2026
| Wimbledon ATP (Dieciseisavos de final)
| Jan-Lennard Struff
| 3-0 (7-6, 7-6, 7-5)
| Daniil Medvedev
|02/07/2026
| Wimbledon ATP (Treintaidosavos de final)
| Brandon Nakashima
| 2-3 (6-4, 6-7, 6-7, 7-6, 6-7)
| Jan-Lennard Struff
|29/06/2026
| Wimbledon ATP (Sesentaicuatroavos de final)
| Jan-Lennard Struff
| 3-2 (6-1, 7-6, 4-6, 2-6, 7-5)
| Sebastian Baez
|23/06/2026
| Mallorca Championships (Octavos de final)
| Jan-Lennard Struff
| 0-2 (4-6, 5-7)
| Nuno Borges