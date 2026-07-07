Jannik Sinner - Jan-Lennard Struff, en directo hoy: sigue el partido de Wimbledon ATP

Jannik Sinner - Jan-Lennard Struff: resumen y estadísticas del partido de Cuartos de final de Wimbledon ATP - ENETPULSE / EPDATA (2026)

Madrid, 7 de julio de 2026.

El tenista italiano Jannik Sinner(1) se enfrenta en Cuartos de final del torneo Wimbledon ATP al tenista alemán Jan-Lennard Struff(74) este martes no antes de las 14:00.

-Últimos enfrentamientos directos.

Fecha Torneo Jugador Resultado Jugador 21/06/2024 Halle Open (Cuartos de final) Jannik Sinner 2-1 (6-2, 6-7, 7-6) Jan-Lennard Struff 11/04/2024 Rolex Monte Carlo Masters (Octavos de final) Jan-Lennard Struff 0-2 (4-6, 2-6) Jannik Sinner 10/03/2024 BNP Paribas Open (Dieciseisavos de final) Jan-Lennard Struff 0-2 (3-6, 4-6) Jannik Sinner

-Últimos Resultados de Jannik Sinner.

Fecha Torneo Jugador Resultado Jugador 05/07/2026 Wimbledon ATP (Octavos de final) Jannik Sinner 3-0 (6-3, 7-6, 6-3) Shintaro Mochizuki 03/07/2026 Wimbledon ATP (Dieciseisavos de final) Jannik Sinner 3-0 (6-4, 6-3, 6-4) Jenson Brooksby 01/07/2026 Wimbledon ATP (Treintaidosavos de final) Jannik Sinner 3-0 (7-6, 7-6, 6-4) Nuno Borges 29/06/2026 Wimbledon ATP (Sesentaicuatroavos de final) Jannik Sinner 3-2 (4-6, 6-3, 6-7, 6-2, 6-3) Miomir Kecmanovic 28/05/2026 Roland Garros ATP (Treintaidosavos de final) Jannik Sinner 2-3 (6-3, 6-2, 5-7, 1-6, 1-6) Juan Manuel Cerundolo

-Últimos Resultados de Jan-Lennard Struff.