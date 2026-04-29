Jannik Sinner - Rafael Jodar, en directo hoy: sigue el partido de Madrid Open

Jannik Sinner - Rafael Jodar: resumen y estadísticas del partido de Cuartos de final de Madrid Open - ENETPULSE / EPDATA (2026)
Madrid, 29 de abril de 2026.
El tenista italiano Jannik Sinner(1) se enfrenta en Cuartos de final del torneo Madrid Open al tenista español Rafael Jodar(42) este miércoles a las 16:05.
No hay partidos directos.
-Últimos Resultados de Jannik Sinner.
|Fecha
| Torneo
| Jugador
| Resultado
| Jugador
|28/04/2026
| Madrid Open (Octavos de final)
| Jannik Sinner
| 2-0 (6-2, 7-5)
| Cameron Norrie
|26/04/2026
| Madrid Open (Dieciseisavos de final)
| Jannik Sinner
| 2-0 (6-2, 6-3)
| Elmer Moeller
|24/04/2026
| Madrid Open (Treintaidosavos de final)
| Jannik Sinner
| 2-1 (6-7, 6-1, 6-4)
| Benjamin Bonzi
|12/04/2026
| Rolex Monte Carlo Masters (Final)
| Carlos Alcaraz
| 0-2 (6-7, 3-6)
| Jannik Sinner
|11/04/2026
| Rolex Monte Carlo Masters (Semifinal)
| Alexander Zverev
| 0-2 (1-6, 4-6)
| Jannik Sinner
-Últimos Resultados de Rafael Jodar.
|Fecha
| Torneo
| Jugador
| Resultado
| Jugador
|28/04/2026
| Madrid Open (Octavos de final)
| Vit Kopriva
| 0-2 (5-7, 0-6)
| Rafael Jodar
|26/04/2026
| Madrid Open (Dieciseisavos de final)
| Joao Fonseca
| 1-2 (6-7, 6-4, 1-6)
| Rafael Jodar
|24/04/2026
| Madrid Open (Treintaidosavos de final)
| Rafael Jodar
| 2-0 (6-3, 6-1)
| Alex de Minaur
|22/04/2026
| Madrid Open (Sesentaicuatroavos de final)
| Rafael Jodar
| 2-1 (2-6, 7-5, 6-4)
| Jesper de Jong
|18/04/2026
| Barcelona Open (Semifinal)
| Rafael Jodar
| 1-2 (6-3, 3-6, 2-6)
| Arthur Fils