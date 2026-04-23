Jaume Munar - Alexander Shevchenko, en directo hoy: sigue el partido de Madrid Open

Jaume Munar - Alexander Shevchenko: resumen y estadísticas del partido de Sesentaicuatroavos de final de Madrid Open
Jaume Munar - Alexander Shevchenko: resumen y estadísticas del partido de Sesentaicuatroavos de final de Madrid Open - ENETPULSE / EPDATA (2026)
Europa Press Deportes
Actualizado: jueves, 23 abril 2026 11:37
Madrid, 23 de abril de 2026.

El tenista español Jaume Munar(38) se enfrenta en Sesentaicuatroavos de final del torneo Madrid Open al tenista kazajo Alexander Shevchenko(82) este jueves a las 12:30.

-Últimos enfrentamientos directos.

Fecha Torneo Jugador Resultado Jugador
14/01/2024 Australian Open ATP (Sesentaicuatroavos de final) Alexander Shevchenko 0-3 (3-6, 3-6, 1-6) Jaume Munar

-Últimos Resultados de Jaume Munar.

Fecha Torneo Jugador Resultado Jugador
13/04/2026 Barcelona Open (Dieciseisavos de final) Jaume Munar 0-2 (1-6, 2-6) Rafael Jodar
13/02/2026 Rotterdam Open (Cuartos de final) Jaume Munar 1-2 (4-6, 7-6, 6-7) Alexander Bublik
12/02/2026 Rotterdam Open (Octavos de final) Karen Khachanov 1-2 (6-7, 6-3, 3-6) Jaume Munar
09/02/2026 Rotterdam Open (Dieciseisavos de final) Nicolai Budkov Kjaer 0-2 (1-6, 3-6) Jaume Munar
22/01/2026 Australian Open ATP (Treintaidosavos de final) Jaume Munar 0-3 (3-6, 5-7, 4-6) Casper Ruud

-Últimos Resultados de Alexander Shevchenko.

Fecha Torneo Jugador Resultado Jugador
11/04/2026 BMW Open, Qualification (Octavos de final) Alexander Shevchenko 0-2 (3-6, 6-7) Diego Dedura-Palomero
07/04/2026 Rolex Monte Carlo Masters (Treintaidosavos de final) Marin Cilic 2-0 (6-1, 6-3) Alexander Shevchenko
05/04/2026 Rolex Monte Carlo Masters, Qualification (Sin Definir) Alexander Shevchenko 2-0 (7-6, 7-6) Roberto Bautista Agut
04/04/2026 Rolex Monte Carlo Masters, Qualification (Sin Definir) Alexander Shevchenko 1-0 (6-0, 0-0) Andrea Pellegrino
01/04/2026 Bucharest Open (Octavos de final) Alexander Shevchenko 0-2 (5-7, 1-6) Botic van de Zandschulp

