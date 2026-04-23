Jaume Munar - Alexander Shevchenko, en directo hoy: sigue el partido de Madrid Open

Jaume Munar - Alexander Shevchenko: resumen y estadísticas del partido de Sesentaicuatroavos de final de Madrid Open - ENETPULSE / EPDATA (2026)
Madrid, 23 de abril de 2026.
El tenista español Jaume Munar(38) se enfrenta en Sesentaicuatroavos de final del torneo Madrid Open al tenista kazajo Alexander Shevchenko(82) este jueves a las 12:30.
-Últimos enfrentamientos directos.
|Fecha
| Torneo
| Jugador
| Resultado
| Jugador
|14/01/2024
| Australian Open ATP (Sesentaicuatroavos de final)
| Alexander Shevchenko
| 0-3 (3-6, 3-6, 1-6)
| Jaume Munar
-Últimos Resultados de Jaume Munar.
|Fecha
| Torneo
| Jugador
| Resultado
| Jugador
|13/04/2026
| Barcelona Open (Dieciseisavos de final)
| Jaume Munar
| 0-2 (1-6, 2-6)
| Rafael Jodar
|13/02/2026
| Rotterdam Open (Cuartos de final)
| Jaume Munar
| 1-2 (4-6, 7-6, 6-7)
| Alexander Bublik
|12/02/2026
| Rotterdam Open (Octavos de final)
| Karen Khachanov
| 1-2 (6-7, 6-3, 3-6)
| Jaume Munar
|09/02/2026
| Rotterdam Open (Dieciseisavos de final)
| Nicolai Budkov Kjaer
| 0-2 (1-6, 3-6)
| Jaume Munar
|22/01/2026
| Australian Open ATP (Treintaidosavos de final)
| Jaume Munar
| 0-3 (3-6, 5-7, 4-6)
| Casper Ruud
-Últimos Resultados de Alexander Shevchenko.
|Fecha
| Torneo
| Jugador
| Resultado
| Jugador
|11/04/2026
| BMW Open, Qualification (Octavos de final)
| Alexander Shevchenko
| 0-2 (3-6, 6-7)
| Diego Dedura-Palomero
|07/04/2026
| Rolex Monte Carlo Masters (Treintaidosavos de final)
| Marin Cilic
| 2-0 (6-1, 6-3)
| Alexander Shevchenko
|05/04/2026
| Rolex Monte Carlo Masters, Qualification (Sin Definir)
| Alexander Shevchenko
| 2-0 (7-6, 7-6)
| Roberto Bautista Agut
|04/04/2026
| Rolex Monte Carlo Masters, Qualification (Sin Definir)
| Alexander Shevchenko
| 1-0 (6-0, 0-0)
| Andrea Pellegrino
|01/04/2026
| Bucharest Open (Octavos de final)
| Alexander Shevchenko
| 0-2 (5-7, 1-6)
| Botic van de Zandschulp