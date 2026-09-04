Jaume Munar - Arthur Rinderknech, en directo hoy: sigue el partido de US Open ATP

Jaume Munar - Arthur Rinderknech: resumen y estadísticas del partido de Treintaidosavos de final de US Open ATP - ENETPULSE / EPDATA (2026)
Madrid, 4 de septiembre de 2026.
El tenista español Jaume Munar(55) se enfrenta en Treintaidosavos de final del torneo US Open ATP al tenista Francés Arthur Rinderknech(29) este miércoles no antes de las 17:00.
Últimos enfrentamientos directos
|Fecha
| Torneo
| Jugador
| Resultado
| Jugador
|02/09/2026
| US Open ATP (Treintaidosavos de final)
| Jaume Munar
| 0-3 (6-7, 2-6, 5-7)
| Arthur Rinderknech
|19/03/2025
| Miami Open (Sesentaicuatroavos de final)
| Arthur Rinderknech
| 0-2 (3-6, 6-7)
| Jaume Munar
Últimos Resultados de Jaume Munar
|Fecha
| Torneo
| Jugador
| Resultado
| Jugador
|02/09/2026
| US Open ATP (Treintaidosavos de final)
| Jaume Munar
| 0-3 (6-7, 2-6, 5-7)
| Arthur Rinderknech
|30/08/2026
| US Open ATP (Sesentaicuatroavos de final)
| Jaume Munar
| 3-2 (6-7, 3-6, 6-1, 7-6, 7-5)
| Terence Atmane
|04/08/2026
| National Bank Open (Treintaidosavos de final)
| Jaume Munar
| 0-0 ()
| Alexander Blockx
|02/08/2026
| National Bank Open (Sesentaicuatroavos de final)
| Jaume Munar
| 2-0 (7-6, 6-3)
| Rinky Hijikata
|13/07/2026
| Swiss Open (Dieciseisavos de final)
| Dominic Stephan Stricker
| 2-0 (6-2, 6-4)
| Jaume Munar
Últimos Resultados de Arthur Rinderknech
|Fecha
| Torneo
| Jugador
| Resultado
| Jugador
|02/09/2026
| US Open ATP (Treintaidosavos de final)
| Jaume Munar
| 0-3 (6-7, 2-6, 5-7)
| Arthur Rinderknech
|30/08/2026
| US Open ATP (Sesentaicuatroavos de final)
| Sho Shimabukuro
| 1-3 (7-6, 2-6, 6-7, 2-6)
| Arthur Rinderknech
|16/08/2026
| Cincinnati Open (Treintaidosavos de final)
| Arthur Rinderknech
| 1-2 (6-4, 6-7, 6-7)
| Juan Manuel Cerundolo
|08/08/2026
| National Bank Open (Octavos de final)
| Arthur Rinderknech
| 1-2 (6-7, 7-5, 5-7)
| Brandon Nakashima
|07/08/2026
| National Bank Open (Dieciseisavos de final)
| Frances Tiafoe
| 0-1 (2-6, 0-2)
| Arthur Rinderknech