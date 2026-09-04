Jaume Munar - Arthur Rinderknech, en directo hoy: sigue el partido de US Open ATP

Jaume Munar - Arthur Rinderknech: resumen y estadísticas del partido de Treintaidosavos de final de US Open ATP
Jaume Munar - Arthur Rinderknech: resumen y estadísticas del partido de Treintaidosavos de final de US Open ATP - ENETPULSE / EPDATA (2026)
Europa Press Deportes
Actualizado: viernes, 4 septiembre 2026 17:38
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Madrid, 4 de septiembre de 2026.

El tenista español Jaume Munar(55) se enfrenta en Treintaidosavos de final del torneo US Open ATP al tenista Francés Arthur Rinderknech(29) este miércoles no antes de las 17:00.

Últimos enfrentamientos directos

Fecha Torneo Jugador Resultado Jugador
02/09/2026 US Open ATP (Treintaidosavos de final) Jaume Munar 0-3 (6-7, 2-6, 5-7) Arthur Rinderknech
19/03/2025 Miami Open (Sesentaicuatroavos de final) Arthur Rinderknech 0-2 (3-6, 6-7) Jaume Munar

Últimos Resultados de Jaume Munar

Fecha Torneo Jugador Resultado Jugador
02/09/2026 US Open ATP (Treintaidosavos de final) Jaume Munar 0-3 (6-7, 2-6, 5-7) Arthur Rinderknech
30/08/2026 US Open ATP (Sesentaicuatroavos de final) Jaume Munar 3-2 (6-7, 3-6, 6-1, 7-6, 7-5) Terence Atmane
04/08/2026 National Bank Open (Treintaidosavos de final) Jaume Munar 0-0 () Alexander Blockx
02/08/2026 National Bank Open (Sesentaicuatroavos de final) Jaume Munar 2-0 (7-6, 6-3) Rinky Hijikata
13/07/2026 Swiss Open (Dieciseisavos de final) Dominic Stephan Stricker 2-0 (6-2, 6-4) Jaume Munar

Últimos Resultados de Arthur Rinderknech

Fecha Torneo Jugador Resultado Jugador
02/09/2026 US Open ATP (Treintaidosavos de final) Jaume Munar 0-3 (6-7, 2-6, 5-7) Arthur Rinderknech
30/08/2026 US Open ATP (Sesentaicuatroavos de final) Sho Shimabukuro 1-3 (7-6, 2-6, 6-7, 2-6) Arthur Rinderknech
16/08/2026 Cincinnati Open (Treintaidosavos de final) Arthur Rinderknech 1-2 (6-4, 6-7, 6-7) Juan Manuel Cerundolo
08/08/2026 National Bank Open (Octavos de final) Arthur Rinderknech 1-2 (6-7, 7-5, 5-7) Brandon Nakashima
07/08/2026 National Bank Open (Dieciseisavos de final) Frances Tiafoe 0-1 (2-6, 0-2) Arthur Rinderknech

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