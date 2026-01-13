Jaume Munar - Francisco Cerundolo, en directo hoy: sigue el partido de Adelaide International

Jaume Munar - Francisco Cerundolo: resumen y estadísticas del partido de Octavos de final de Adelaide International - ENETPULSE / EPDATA (2026)
Madrid, 13 de enero de 2026.
El tenista Español Jaume Munar(38) se enfrenta en Octavos de final del torneo Adelaide International al tenista Argentino Francisco Cerundolo(20) este miércoles a las 00:30.
-Últimos enfrentamientos directos.
|Fecha
| Torneo
| Jugador
| Resultado
| Jugador
|29/07/2025
| Canadian Open (Treintaidosavos de final)
| Jaume Munar
| 1-2 (6-7, 6-4, 4-6)
| Francisco Cerundolo
|07/02/2024
| Cordoba Open (Octavos de final)
| Francisco Cerundolo
| 0-2 (5-7, 4-6)
| Jaume Munar
|30/05/2023
| Roland Garros ATP (Sesentaicuatroavos de final)
| Francisco Cerundolo
| 3-1 (6-1, 2-6, 7-6, 6-1)
| Jaume Munar
|16/02/2023
| Argentina Open (Octavos de final)
| Jaume Munar
| 0-2 (2-6, 1-6)
| Francisco Cerundolo
-Últimos Resultados de Jaume Munar.
|Fecha
| Torneo
| Jugador
| Resultado
| Jugador
|12/01/2026
| Adelaide International (Dieciseisavos de final)
| Daniel Altmaier
| 0-2 (3-6, 0-6)
| Jaume Munar
|05/01/2026
| United Cup, Group A (Round Robin)
| Taylor Fritz
| 2-1 (7-6, 3-6, 7-6)
| Jaume Munar
|02/01/2026
| United Cup, Group A (Round Robin)
| Jaume Munar
| 0-2 (4-6, 4-6)
| Sebastian Baez
|23/11/2025
| Davis Cup Finals, Final Stage (Final)
| Flavio Cobolli
| 2-1 (1-6, 7-6, 7-5)
| Jaume Munar
|22/11/2025
| Davis Cup Finals, Final Stage (Semifinal)
| Jaume Munar
| 0-2 (6-7, 6-7)
| Alexander Zverev
-Últimos Resultados de Francisco Cerundolo.
|Fecha
| Torneo
| Jugador
| Resultado
| Jugador
|20/11/2025
| Davis Cup Finals, Final Stage (Cuartos de final)
| Francisco Cerundolo
| 0-2 (4-6, 6-7)
| Alexander Zverev
|30/10/2025
| Rolex Paris Masters (Octavos de final)
| Francisco Cerundolo
| 0-2 (5-7, 1-6)
| Jannik Sinner
|29/10/2025
| Rolex Paris Masters (Dieciseisavos de final)
| Francisco Cerundolo
| 2-1 (7-5, 1-6, 7-6)
| Miomir Kecmanovic
|27/10/2025
| Rolex Paris Masters (Treintaidosavos de final)
| Francisco Cerundolo
| 2-0 (6-3, 6-3)
| Damir Dzumhur
|23/10/2025
| Erste Bank Open (Octavos de final)
| Francisco Cerundolo
| 0-2 (4-6, 2-6)
| Alexander Bublik