Jaume Munar - Francisco Cerundolo, en directo hoy: sigue el partido de Adelaide International

Jaume Munar - Francisco Cerundolo: resumen y estadísticas del partido de Octavos de final de Adelaide International
Jaume Munar - Francisco Cerundolo: resumen y estadísticas del partido de Octavos de final de Adelaide International - ENETPULSE / EPDATA (2026)
Europa Press Deportes
Publicado: martes, 13 enero 2026 23:32
Madrid, 13 de enero de 2026.

El tenista Español Jaume Munar(38) se enfrenta en Octavos de final del torneo Adelaide International al tenista Argentino Francisco Cerundolo(20) este miércoles a las 00:30.

-Últimos enfrentamientos directos.

Fecha Torneo Jugador Resultado Jugador
29/07/2025 Canadian Open (Treintaidosavos de final) Jaume Munar 1-2 (6-7, 6-4, 4-6) Francisco Cerundolo
07/02/2024 Cordoba Open (Octavos de final) Francisco Cerundolo 0-2 (5-7, 4-6) Jaume Munar
30/05/2023 Roland Garros ATP (Sesentaicuatroavos de final) Francisco Cerundolo 3-1 (6-1, 2-6, 7-6, 6-1) Jaume Munar
16/02/2023 Argentina Open (Octavos de final) Jaume Munar 0-2 (2-6, 1-6) Francisco Cerundolo

-Últimos Resultados de Jaume Munar.

Fecha Torneo Jugador Resultado Jugador
12/01/2026 Adelaide International (Dieciseisavos de final) Daniel Altmaier 0-2 (3-6, 0-6) Jaume Munar
05/01/2026 United Cup, Group A (Round Robin) Taylor Fritz 2-1 (7-6, 3-6, 7-6) Jaume Munar
02/01/2026 United Cup, Group A (Round Robin) Jaume Munar 0-2 (4-6, 4-6) Sebastian Baez
23/11/2025 Davis Cup Finals, Final Stage (Final) Flavio Cobolli 2-1 (1-6, 7-6, 7-5) Jaume Munar
22/11/2025 Davis Cup Finals, Final Stage (Semifinal) Jaume Munar 0-2 (6-7, 6-7) Alexander Zverev

-Últimos Resultados de Francisco Cerundolo.

Fecha Torneo Jugador Resultado Jugador
20/11/2025 Davis Cup Finals, Final Stage (Cuartos de final) Francisco Cerundolo 0-2 (4-6, 6-7) Alexander Zverev
30/10/2025 Rolex Paris Masters (Octavos de final) Francisco Cerundolo 0-2 (5-7, 1-6) Jannik Sinner
29/10/2025 Rolex Paris Masters (Dieciseisavos de final) Francisco Cerundolo 2-1 (7-5, 1-6, 7-6) Miomir Kecmanovic
27/10/2025 Rolex Paris Masters (Treintaidosavos de final) Francisco Cerundolo 2-0 (6-3, 6-3) Damir Dzumhur
23/10/2025 Erste Bank Open (Octavos de final) Francisco Cerundolo 0-2 (4-6, 2-6) Alexander Bublik

