Jazmin Ortenzi - Paula Badosa, en directo hoy: sigue el partido de Sao Paulo Open

Europa Press Deportes
Actualizado: jueves, 17 septiembre 2026 19:49
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Madrid, 17 de septiembre de 2026.

La tenista argentina Jazmin Ortenzi(160) se enfrenta en Octavos de final del torneo Sao Paulo Open a la tenista española Paula Badosa(70) este jueves no antes de las 19:30.

No hay partidos directos entre ambos jugadores.

Últimos Resultados de Jazmin Ortenzi

Fecha Torneo Jugador Resultado Jugador
16/09/2026 Sao Paulo Open (Dieciseisavos de final) Jazmin Ortenzi 2-0 (6-3, 6-2) Chloe Paquet
09/09/2026 Barranquilla (Dieciseisavos de final) Jazmin Ortenzi 0-2 (3-6, 2-6) Mary Stoiana
24/08/2026 US Open, Qualification WTA (Sesentaicuatroavos de final) Jazmin Ortenzi 0-2 (3-6, 1-6) Himeno Sakatsume
23/06/2026 Wimbledon, Qualification WTA (Sesentaicuatroavos de final) Katherine Sebov 2-1 (4-6, 6-3, 6-2) Jazmin Ortenzi
18/06/2026 Brescia (Octavos de final) Jazmin Ortenzi 0-2 (2-6, 1-6) Elizara Yaneva

Últimos Resultados de Paula Badosa

Fecha Torneo Jugador Resultado Jugador
17/09/2026 Sao Paulo Open (Dieciseisavos de final) Justina Mikulskyte 0-2 (3-6, 2-6) Paula Badosa
04/09/2026 US Open WTA (Treintaidosavos de final) Paula Badosa 0-2 (4-6, 6-7) Coco Gauff
02/09/2026 US Open WTA (Sesentaicuatroavos de final) Daria Kasatkina 0-2 (1-6, 4-6) Paula Badosa
24/07/2026 Hamburg European Open (Cuartos de final) Mayar Sherif 2-1 (7-6, 6-7, 6-4) Paula Badosa
23/07/2026 Hamburg European Open (Octavos de final) Paula Badosa 2-0 (6-4, 6-1) Panna Udvardy

Jazmin Ortenzi gana el punto de juego, igualando el marcador 1-1.

Jazmin Ortenzi gana el punto de juego, igualando el marcador 1-1.

Paula Badosa gana el primer juego y domina 1-0

Paula Badosa gana el primer juego y domina 1-0

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