Jazmin Ortenzi - Paula Badosa, en directo hoy: sigue el partido de Sao Paulo Open

Madrid, 17 de septiembre de 2026.
La tenista argentina Jazmin Ortenzi(160) se enfrenta en Octavos de final del torneo Sao Paulo Open a la tenista española Paula Badosa(70) este jueves no antes de las 19:30.
No hay partidos directos entre ambos jugadores.
Últimos Resultados de Jazmin Ortenzi
|Fecha
| Torneo
| Jugador
| Resultado
| Jugador
|16/09/2026
| Sao Paulo Open (Dieciseisavos de final)
| Jazmin Ortenzi
| 2-0 (6-3, 6-2)
| Chloe Paquet
|09/09/2026
| Barranquilla (Dieciseisavos de final)
| Jazmin Ortenzi
| 0-2 (3-6, 2-6)
| Mary Stoiana
|24/08/2026
| US Open, Qualification WTA (Sesentaicuatroavos de final)
| Jazmin Ortenzi
| 0-2 (3-6, 1-6)
| Himeno Sakatsume
|23/06/2026
| Wimbledon, Qualification WTA (Sesentaicuatroavos de final)
| Katherine Sebov
| 2-1 (4-6, 6-3, 6-2)
| Jazmin Ortenzi
|18/06/2026
| Brescia (Octavos de final)
| Jazmin Ortenzi
| 0-2 (2-6, 1-6)
| Elizara Yaneva
Últimos Resultados de Paula Badosa
|Fecha
| Torneo
| Jugador
| Resultado
| Jugador
|17/09/2026
| Sao Paulo Open (Dieciseisavos de final)
| Justina Mikulskyte
| 0-2 (3-6, 2-6)
| Paula Badosa
|04/09/2026
| US Open WTA (Treintaidosavos de final)
| Paula Badosa
| 0-2 (4-6, 6-7)
| Coco Gauff
|02/09/2026
| US Open WTA (Sesentaicuatroavos de final)
| Daria Kasatkina
| 0-2 (1-6, 4-6)
| Paula Badosa
|24/07/2026
| Hamburg European Open (Cuartos de final)
| Mayar Sherif
| 2-1 (7-6, 6-7, 6-4)
| Paula Badosa
|23/07/2026
| Hamburg European Open (Octavos de final)
| Paula Badosa
| 2-0 (6-4, 6-1)
| Panna Udvardy