Jelena Ostapenko - Jasmine Paolini, en directo hoy: sigue el partido de Miami Open

Jelena Ostapenko - Jasmine Paolini: resumen y estadísticas del partido de Dieciseisavos de final de Miami Open - ENETPULSE / EPDATA (2026)
Madrid, 22 de marzo de 2026.
La tenista Letona Jelena Ostapenko(24) se enfrenta en Dieciseisavos de final del torneo Miami Open a la tenista Italiana Jasmine Paolini(7) este domingo a las 16:00.
-Últimos enfrentamientos directos.
|Fecha
| Torneo
| Jugador
| Resultado
| Jugador
|12/05/2025
| Internazionali BNL d'Italia (Octavos de final)
| Jasmine Paolini
| 2-0 (7-5, 6-2)
| Jelena Ostapenko
|12/02/2025
| Qatar Total Open (Octavos de final)
| Jelena Ostapenko
| 2-0 (6-2, 6-2)
| Jasmine Paolini
|29/08/2023
| US Open WTA (Sesentaicuatroavos de final)
| Jelena Ostapenko
| 2-1 (6-2, 4-6, 6-1)
| Jasmine Paolini
-Últimos Resultados de Jelena Ostapenko.
|Fecha
| Torneo
| Jugador
| Resultado
| Jugador
|20/03/2026
| Miami Open (Treintaidosavos de final)
| Jelena Ostapenko
| 2-0 (6-4, 6-4)
| Dayana Yastremska
|09/03/2026
| BNP Paribas Open (Dieciseisavos de final)
| Jessica Pegula
| 2-1 (4-6, 6-3, 6-2)
| Jelena Ostapenko
|07/03/2026
| BNP Paribas Open (Treintaidosavos de final)
| Katie Volynets
| 0-2 (4-6, 6-7)
| Jelena Ostapenko
|16/02/2026
| Dubai Duty Free Tennis Championships (Treintaidosavos de final)
| Jelena Ostapenko
| 1-2 (6-2, 1-6, 4-6)
| Anna Kalinskaya
-Últimos Resultados de Jasmine Paolini.
|Fecha
| Torneo
| Jugador
| Resultado
| Jugador
|20/03/2026
| Miami Open (Treintaidosavos de final)
| Taylor Townsend
| 1-2 (3-6, 6-1, 2-6)
| Jasmine Paolini
|10/03/2026
| BNP Paribas Open (Octavos de final)
| Talia Gibson
| 2-1 (7-5, 2-6, 6-1)
| Jasmine Paolini
|08/03/2026
| BNP Paribas Open (Dieciseisavos de final)
| Ajla Tomljanovic
| 1-2 (5-7, 7-5, 1-6)
| Jasmine Paolini
|06/03/2026
| BNP Paribas Open (Treintaidosavos de final)
| Anastasia Potapova
| 1-2 (7-6, 2-6, 3-6)
| Jasmine Paolini
|01/03/2026
| Merida Open Akron (Semifinal)
| Jasmine Paolini
| 0-2 (5-7, 4-6)
| Cristina Bucsa