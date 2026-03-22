Jelena Ostapenko - Jasmine Paolini, en directo hoy: sigue el partido de Miami Open

Jelena Ostapenko - Jasmine Paolini: resumen y estadísticas del partido de Dieciseisavos de final de Miami Open
Actualizado: domingo, 22 marzo 2026 15:02
Madrid, 22 de marzo de 2026.

La tenista Letona Jelena Ostapenko(24) se enfrenta en Dieciseisavos de final del torneo Miami Open a la tenista Italiana Jasmine Paolini(7) este domingo a las 16:00.

-Últimos enfrentamientos directos.

Fecha Torneo Jugador Resultado Jugador
12/05/2025 Internazionali BNL d'Italia (Octavos de final) Jasmine Paolini 2-0 (7-5, 6-2) Jelena Ostapenko
12/02/2025 Qatar Total Open (Octavos de final) Jelena Ostapenko 2-0 (6-2, 6-2) Jasmine Paolini
29/08/2023 US Open WTA (Sesentaicuatroavos de final) Jelena Ostapenko 2-1 (6-2, 4-6, 6-1) Jasmine Paolini

-Últimos Resultados de Jelena Ostapenko.

Fecha Torneo Jugador Resultado Jugador
20/03/2026 Miami Open (Treintaidosavos de final) Jelena Ostapenko 2-0 (6-4, 6-4) Dayana Yastremska
09/03/2026 BNP Paribas Open (Dieciseisavos de final) Jessica Pegula 2-1 (4-6, 6-3, 6-2) Jelena Ostapenko
07/03/2026 BNP Paribas Open (Treintaidosavos de final) Katie Volynets 0-2 (4-6, 6-7) Jelena Ostapenko
16/02/2026 Dubai Duty Free Tennis Championships (Treintaidosavos de final) Jelena Ostapenko 1-2 (6-2, 1-6, 4-6) Anna Kalinskaya

-Últimos Resultados de Jasmine Paolini.

Fecha Torneo Jugador Resultado Jugador
20/03/2026 Miami Open (Treintaidosavos de final) Taylor Townsend 1-2 (3-6, 6-1, 2-6) Jasmine Paolini
10/03/2026 BNP Paribas Open (Octavos de final) Talia Gibson 2-1 (7-5, 2-6, 6-1) Jasmine Paolini
08/03/2026 BNP Paribas Open (Dieciseisavos de final) Ajla Tomljanovic 1-2 (5-7, 7-5, 1-6) Jasmine Paolini
06/03/2026 BNP Paribas Open (Treintaidosavos de final) Anastasia Potapova 1-2 (7-6, 2-6, 3-6) Jasmine Paolini
01/03/2026 Merida Open Akron (Semifinal) Jasmine Paolini 0-2 (5-7, 4-6) Cristina Bucsa

