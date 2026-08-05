Jenson Brooksby - Ben Shelton, en directo hoy: sigue el partido de National Bank Open

Jenson Brooksby - Ben Shelton: resumen y estadísticas del partido de Treintaidosavos de final de National Bank Open
Jenson Brooksby - Ben Shelton: resumen y estadísticas del partido de Treintaidosavos de final de National Bank Open - ENETPULSE / EPDATA (2026)
Europa Press Deportes
Actualizado: miércoles, 5 agosto 2026 17:32
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Madrid, 5 de agosto de 2026.

El tenista estadounidense Jenson Brooksby(77) se enfrenta en Treintaidosavos de final del torneo National Bank Open al tenista estadounidense Ben Shelton(8) este miércoles no antes de las 18:30.

No hay partidos directos.

Últimos Resultados de Jenson Brooksby

Fecha Torneo Jugador Resultado Jugador
04/08/2026 National Bank Open (Sesentaicuatroavos de final) Adam Walton 0-2 (3-6, 4-6) Jenson Brooksby
31/07/2026 Los Cabos Open (Cuartos de final) Coleman Wong 2-0 (6-1, 7-5) Jenson Brooksby
30/07/2026 Los Cabos Open (Octavos de final) Edward Winter 0-2 (3-6, 4-6) Jenson Brooksby
29/07/2026 Los Cabos Open (Dieciseisavos de final) Jenson Brooksby 2-0 (6-4, 6-4) Corentin Moutet
03/07/2026 Wimbledon ATP (Dieciseisavos de final) Jannik Sinner 3-0 (6-4, 6-3, 6-4) Jenson Brooksby

Últimos Resultados de Ben Shelton

Fecha Torneo Jugador Resultado Jugador
01/08/2026 Mubadala Citi DC Open (Cuartos de final) Alejandro Tabilo 2-1 (4-6, 7-5, 6-4) Ben Shelton
31/07/2026 Mubadala Citi DC Open (Octavos de final) Ugo Humbert 1-2 (7-6, 3-6, 4-6) Ben Shelton
28/07/2026 Mubadala Citi DC Open (Dieciseisavos de final) Martin Damm 1-2 (4-6, 6-4, 4-6) Ben Shelton
30/06/2026 Wimbledon ATP (Sesentaicuatroavos de final) Otto Virtanen 3-2 (6-4, 3-6, 6-7, 6-2, 7-6) Ben Shelton
19/06/2026 Halle Open (Cuartos de final) Ben Shelton 1-2 (7-6, 6-7, 6-7) Taylor Fritz

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