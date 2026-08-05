Jenson Brooksby - Ben Shelton, en directo hoy: sigue el partido de National Bank Open

Jenson Brooksby - Ben Shelton: resumen y estadísticas del partido de Treintaidosavos de final de National Bank Open - ENETPULSE / EPDATA (2026)
Madrid, 5 de agosto de 2026.
El tenista estadounidense Jenson Brooksby(77) se enfrenta en Treintaidosavos de final del torneo National Bank Open al tenista estadounidense Ben Shelton(8) este miércoles no antes de las 18:30.
No hay partidos directos.
Últimos Resultados de Jenson Brooksby
|Fecha
| Torneo
| Jugador
| Resultado
| Jugador
|04/08/2026
| National Bank Open (Sesentaicuatroavos de final)
| Adam Walton
| 0-2 (3-6, 4-6)
| Jenson Brooksby
|31/07/2026
| Los Cabos Open (Cuartos de final)
| Coleman Wong
| 2-0 (6-1, 7-5)
| Jenson Brooksby
|30/07/2026
| Los Cabos Open (Octavos de final)
| Edward Winter
| 0-2 (3-6, 4-6)
| Jenson Brooksby
|29/07/2026
| Los Cabos Open (Dieciseisavos de final)
| Jenson Brooksby
| 2-0 (6-4, 6-4)
| Corentin Moutet
|03/07/2026
| Wimbledon ATP (Dieciseisavos de final)
| Jannik Sinner
| 3-0 (6-4, 6-3, 6-4)
| Jenson Brooksby
Últimos Resultados de Ben Shelton
|Fecha
| Torneo
| Jugador
| Resultado
| Jugador
|01/08/2026
| Mubadala Citi DC Open (Cuartos de final)
| Alejandro Tabilo
| 2-1 (4-6, 7-5, 6-4)
| Ben Shelton
|31/07/2026
| Mubadala Citi DC Open (Octavos de final)
| Ugo Humbert
| 1-2 (7-6, 3-6, 4-6)
| Ben Shelton
|28/07/2026
| Mubadala Citi DC Open (Dieciseisavos de final)
| Martin Damm
| 1-2 (4-6, 6-4, 4-6)
| Ben Shelton
|30/06/2026
| Wimbledon ATP (Sesentaicuatroavos de final)
| Otto Virtanen
| 3-2 (6-4, 3-6, 6-7, 6-2, 7-6)
| Ben Shelton
|19/06/2026
| Halle Open (Cuartos de final)
| Ben Shelton
| 1-2 (7-6, 6-7, 6-7)
| Taylor Fritz