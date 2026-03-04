Jessica Bouzas Maneiro - Beatriz Haddad Maia, en directo hoy: sigue el partido de BNP Paribas Open

Actualizado: miércoles, 4 marzo 2026 22:30
Madrid, 4 de marzo de 2026.

La tenista Española Jessica Bouzas Maneiro(48) se enfrenta en Sesentaicuatroavos de final del torneo BNP Paribas Open a la tenista Brasileña Beatriz Haddad Maia(67) este miércoles a las 23:30.

-Últimos enfrentamientos directos.

Fecha Torneo Jugador Resultado Jugador
11/04/2025 Billie Jean King Cup Qualifiers, Group B (Round Robin) Jessica Bouzas Maneiro 2-1 (6-3, 4-6, 6-4) Beatriz Haddad Maia

-Últimos Resultados de Jessica Bouzas Maneiro.

Fecha Torneo Jugador Resultado Jugador
26/02/2026 Merida Open Akron (Octavos de final) Jessica Bouzas Maneiro 0-2 (0-6, 3-6) Magdalena Frech
24/02/2026 Merida Open Akron (Dieciseisavos de final) Jessica Bouzas Maneiro 2-0 (6-3, 6-1) Heather Watson
16/02/2026 Dubai Duty Free Tennis Championships (Treintaidosavos de final) Belinda Bencic 2-1 (2-6, 6-1, 6-2) Jessica Bouzas Maneiro
09/02/2026 Qatar Total Open (Treintaidosavos de final) Anna Kalinskaya 2-0 (6-2, 6-1) Jessica Bouzas Maneiro
19/01/2026 Australian Open WTA (Sesentaicuatroavos de final) Storm Hunter 2-0 (6-4, 6-4) Jessica Bouzas Maneiro

-Últimos Resultados de Beatriz Haddad Maia.

Fecha Torneo Jugador Resultado Jugador
24/02/2026 Merida Open Akron (Dieciseisavos de final) Katie Boulter 2-0 (6-4, 6-4) Beatriz Haddad Maia
09/02/2026 Qatar Total Open (Treintaidosavos de final) Janice Tjen 2-0 (6-0, 6-1) Beatriz Haddad Maia
07/02/2026 Qatar Total Open, Qualification (Octavos de final) Beatriz Haddad Maia 0-2 (4-6, 4-6) Anastasia Zakharova
06/02/2026 Qatar Total Open, Qualification (Dieciseisavos de final) Beatriz Haddad Maia 2-0 (6-0, 6-0) Mubaraka Al Naimi
02/02/2026 Mubadala Abu Dhabi Open (Dieciseisavos de final) Dayana Yastremska 2-0 (6-2, 7-5) Beatriz Haddad Maia

