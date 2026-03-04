Jessica Bouzas Maneiro - Beatriz Haddad Maia, en directo hoy: sigue el partido de BNP Paribas Open

Jessica Bouzas Maneiro - Beatriz Haddad Maia: resumen y estadísticas del partido de Sesentaicuatroavos de final de BNP Paribas Open - ENETPULSE / EPDATA (2026)
Madrid, 4 de marzo de 2026.
La tenista Española Jessica Bouzas Maneiro(48) se enfrenta en Sesentaicuatroavos de final del torneo BNP Paribas Open a la tenista Brasileña Beatriz Haddad Maia(67) este miércoles a las 23:30.
-Últimos enfrentamientos directos.
|Fecha
| Torneo
| Jugador
| Resultado
| Jugador
|11/04/2025
| Billie Jean King Cup Qualifiers, Group B (Round Robin)
| Jessica Bouzas Maneiro
| 2-1 (6-3, 4-6, 6-4)
| Beatriz Haddad Maia
-Últimos Resultados de Jessica Bouzas Maneiro.
|Fecha
| Torneo
| Jugador
| Resultado
| Jugador
|26/02/2026
| Merida Open Akron (Octavos de final)
| Jessica Bouzas Maneiro
| 0-2 (0-6, 3-6)
| Magdalena Frech
|24/02/2026
| Merida Open Akron (Dieciseisavos de final)
| Jessica Bouzas Maneiro
| 2-0 (6-3, 6-1)
| Heather Watson
|16/02/2026
| Dubai Duty Free Tennis Championships (Treintaidosavos de final)
| Belinda Bencic
| 2-1 (2-6, 6-1, 6-2)
| Jessica Bouzas Maneiro
|09/02/2026
| Qatar Total Open (Treintaidosavos de final)
| Anna Kalinskaya
| 2-0 (6-2, 6-1)
| Jessica Bouzas Maneiro
|19/01/2026
| Australian Open WTA (Sesentaicuatroavos de final)
| Storm Hunter
| 2-0 (6-4, 6-4)
| Jessica Bouzas Maneiro
-Últimos Resultados de Beatriz Haddad Maia.
|Fecha
| Torneo
| Jugador
| Resultado
| Jugador
|24/02/2026
| Merida Open Akron (Dieciseisavos de final)
| Katie Boulter
| 2-0 (6-4, 6-4)
| Beatriz Haddad Maia
|09/02/2026
| Qatar Total Open (Treintaidosavos de final)
| Janice Tjen
| 2-0 (6-0, 6-1)
| Beatriz Haddad Maia
|07/02/2026
| Qatar Total Open, Qualification (Octavos de final)
| Beatriz Haddad Maia
| 0-2 (4-6, 4-6)
| Anastasia Zakharova
|06/02/2026
| Qatar Total Open, Qualification (Dieciseisavos de final)
| Beatriz Haddad Maia
| 2-0 (6-0, 6-0)
| Mubaraka Al Naimi
|02/02/2026
| Mubadala Abu Dhabi Open (Dieciseisavos de final)
| Dayana Yastremska
| 2-0 (6-2, 7-5)
| Beatriz Haddad Maia