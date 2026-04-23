Jessica Bouzas Maneiro - Diana Shnaider, en directo hoy: sigue el partido de Madrid Open

Jessica Bouzas Maneiro - Diana Shnaider: resumen y estadísticas del partido de Treintaidosavos de final de Madrid Open - ENETPULSE / EPDATA (2026)
Europa Press Deportes
Actualizado: jueves, 23 abril 2026 11:34
Madrid, 23 de abril de 2026.

La tenista española Jessica Bouzas Maneiro(50) se enfrenta en Treintaidosavos de final del torneo Madrid Open a la tenista rusa Diana Shnaider(19) este jueves a las 12:30.

No hay partidos directos.

-Últimos Resultados de Jessica Bouzas Maneiro.

Fecha Torneo Jugador Resultado Jugador
21/04/2026 Madrid Open (Sesentaicuatroavos de final) Beatriz Haddad Maia 0-2 (1-6, 1-6) Jessica Bouzas Maneiro
02/04/2026 Copa Colsanitas (Octavos de final) Varvara Lepchenko 2-1 (6-0, 2-6, 7-5) Jessica Bouzas Maneiro
31/03/2026 Copa Colsanitas (Dieciseisavos de final) Sarah Rakotomanga 0-2 (2-6, 2-6) Jessica Bouzas Maneiro
17/03/2026 Miami Open (Sesentaicuatroavos de final) Katie Boulter 2-0 (7-6, 6-4) Jessica Bouzas Maneiro
06/03/2026 BNP Paribas Open (Treintaidosavos de final) Jessica Bouzas Maneiro 0-2 (3-6, 3-6) Linda Noskova

-Últimos Resultados de Diana Shnaider.

16/04/2026 Porsche Tennis Grand Prix (Octavos de final) Elena Rybakina 2-0 (6-3, 6-4) Diana Shnaider
14/04/2026 Porsche Tennis Grand Prix (Dieciseisavos de final) Tamara Korpatsch 0-2 (3-6, 1-6) Diana Shnaider
03/04/2026 Credit One Charleston Open (Cuartos de final) Jessica Pegula 2-1 (3-6, 6-3, 6-2) Diana Shnaider
02/04/2026 Credit One Charleston Open (Octavos de final) Leylah Fernandez 0-2 (3-6, 0-6) Diana Shnaider
01/04/2026 Credit One Charleston Open (Dieciseisavos de final) Katie Volynets 0-2 (5-7, 5-7) Diana Shnaider

