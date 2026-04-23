Jessica Bouzas Maneiro - Diana Shnaider, en directo hoy: sigue el partido de Madrid Open

Jessica Bouzas Maneiro - Diana Shnaider: resumen y estadísticas del partido de Treintaidosavos de final de Madrid Open
Madrid, 23 de abril de 2026.
La tenista española Jessica Bouzas Maneiro(50) se enfrenta en Treintaidosavos de final del torneo Madrid Open a la tenista rusa Diana Shnaider(19) este jueves a las 12:30.
No hay partidos directos.
-Últimos Resultados de Jessica Bouzas Maneiro.
|Fecha
| Torneo
| Jugador
| Resultado
| Jugador
|21/04/2026
| Madrid Open (Sesentaicuatroavos de final)
| Beatriz Haddad Maia
| 0-2 (1-6, 1-6)
| Jessica Bouzas Maneiro
|02/04/2026
| Copa Colsanitas (Octavos de final)
| Varvara Lepchenko
| 2-1 (6-0, 2-6, 7-5)
| Jessica Bouzas Maneiro
|31/03/2026
| Copa Colsanitas (Dieciseisavos de final)
| Sarah Rakotomanga
| 0-2 (2-6, 2-6)
| Jessica Bouzas Maneiro
|17/03/2026
| Miami Open (Sesentaicuatroavos de final)
| Katie Boulter
| 2-0 (7-6, 6-4)
| Jessica Bouzas Maneiro
|06/03/2026
| BNP Paribas Open (Treintaidosavos de final)
| Jessica Bouzas Maneiro
| 0-2 (3-6, 3-6)
| Linda Noskova
-Últimos Resultados de Diana Shnaider.
|Fecha
| Torneo
| Jugador
| Resultado
| Jugador
|16/04/2026
| Porsche Tennis Grand Prix (Octavos de final)
| Elena Rybakina
| 2-0 (6-3, 6-4)
| Diana Shnaider
|14/04/2026
| Porsche Tennis Grand Prix (Dieciseisavos de final)
| Tamara Korpatsch
| 0-2 (3-6, 1-6)
| Diana Shnaider
|03/04/2026
| Credit One Charleston Open (Cuartos de final)
| Jessica Pegula
| 2-1 (3-6, 6-3, 6-2)
| Diana Shnaider
|02/04/2026
| Credit One Charleston Open (Octavos de final)
| Leylah Fernandez
| 0-2 (3-6, 0-6)
| Diana Shnaider
|01/04/2026
| Credit One Charleston Open (Dieciseisavos de final)
| Katie Volynets
| 0-2 (5-7, 5-7)
| Diana Shnaider