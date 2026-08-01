Jessica Pegula - Diana Shnaider, en directo hoy: sigue el partido de Mubadala Citi DC Open

Jessica Pegula - Diana Shnaider: resumen y estadísticas del partido de Semifinal de Mubadala Citi DC Open - ENETPULSE / EPDATA (2026)
Madrid, 1 de agosto de 2026.
La tenista estadounidense Jessica Pegula(3) se enfrenta en Semifinal del torneo Mubadala Citi DC Open a la tenista Rusa Diana Shnaider(18) este sábado no antes de las 20:00.
Últimos enfrentamientos directos
|Fecha
| Torneo
| Jugador
| Resultado
| Jugador
|03/04/2026
| Credit One Charleston Open (Cuartos de final)
| Jessica Pegula
| 2-1 (3-6, 6-3, 6-2)
| Diana Shnaider
|02/09/2024
| US Open WTA (Octavos de final)
| Diana Shnaider
| 0-2 (4-6, 2-6)
| Jessica Pegula
|12/08/2024
| National Bank Open (Semifinal)
| Diana Shnaider
| 0-2 (4-6, 3-6)
| Jessica Pegula
Últimos Resultados de Jessica Pegula
|Fecha
| Torneo
| Jugador
| Resultado
| Jugador
|31/07/2026
| Mubadala Citi DC Open (Cuartos de final)
| Jessica Pegula
| 2-0 (6-3, 7-5)
| Anna Kalinskaya
|30/07/2026
| Mubadala Citi DC Open (Octavos de final)
| Jessica Pegula
| 2-1 (3-6, 6-3, 6-0)
| Magdalena Frech
|07/07/2026
| Wimbledon WTA (Cuartos de final)
| Jessica Pegula
| 1-2 (6-4, 3-6, 3-6)
| Coco Gauff
|05/07/2026
| Wimbledon WTA (Octavos de final)
| Jessica Pegula
| 2-1 (4-6, 6-3, 6-1)
| Iva Jovic
|03/07/2026
| Wimbledon WTA (Dieciseisavos de final)
| Jessica Pegula
| 2-0 (6-1, 6-3)
| Jessica Bouzas Maneiro
Últimos Resultados de Diana Shnaider
|Fecha
| Torneo
| Jugador
| Resultado
| Jugador
|31/07/2026
| Mubadala Citi DC Open (Cuartos de final)
| Diana Shnaider
| 2-0 (6-3, 6-4)
| Liudmila Samsonova
|31/07/2026
| Mubadala Citi DC Open (Octavos de final)
| Diana Shnaider
| 2-0 (6-1, 6-2)
| Anastasia Potapova
|02/07/2026
| Wimbledon WTA (Treintaidosavos de final)
| Diana Shnaider
| 1-2 (4-6, 6-4, 2-6)
| Liudmila Samsonova
|30/06/2026
| Wimbledon WTA (Sesentaicuatroavos de final)
| Diana Shnaider
| 2-0 (7-5, 6-1)
| Eva Lys
|22/06/2026
| Bad Homburg Open (Dieciseisavos de final)
| Clara Tauson
| 2-0 (6-4, 6-4)
| Diana Shnaider