Jessica Pegula - Diana Shnaider, en directo hoy: sigue el partido de Mubadala Citi DC Open

Jessica Pegula - Diana Shnaider: resumen y estadísticas del partido de Semifinal de Mubadala Citi DC Open
Jessica Pegula - Diana Shnaider: resumen y estadísticas del partido de Semifinal de Mubadala Citi DC Open - ENETPULSE / EPDATA (2026)
Europa Press Deportes
Actualizado: sábado, 1 agosto 2026 19:01
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Madrid, 1 de agosto de 2026.

La tenista estadounidense Jessica Pegula(3) se enfrenta en Semifinal del torneo Mubadala Citi DC Open a la tenista Rusa Diana Shnaider(18) este sábado no antes de las 20:00.

Últimos enfrentamientos directos

Fecha Torneo Jugador Resultado Jugador
03/04/2026 Credit One Charleston Open (Cuartos de final) Jessica Pegula 2-1 (3-6, 6-3, 6-2) Diana Shnaider
02/09/2024 US Open WTA (Octavos de final) Diana Shnaider 0-2 (4-6, 2-6) Jessica Pegula
12/08/2024 National Bank Open (Semifinal) Diana Shnaider 0-2 (4-6, 3-6) Jessica Pegula

Últimos Resultados de Jessica Pegula

Fecha Torneo Jugador Resultado Jugador
31/07/2026 Mubadala Citi DC Open (Cuartos de final) Jessica Pegula 2-0 (6-3, 7-5) Anna Kalinskaya
30/07/2026 Mubadala Citi DC Open (Octavos de final) Jessica Pegula 2-1 (3-6, 6-3, 6-0) Magdalena Frech
07/07/2026 Wimbledon WTA (Cuartos de final) Jessica Pegula 1-2 (6-4, 3-6, 3-6) Coco Gauff
05/07/2026 Wimbledon WTA (Octavos de final) Jessica Pegula 2-1 (4-6, 6-3, 6-1) Iva Jovic
03/07/2026 Wimbledon WTA (Dieciseisavos de final) Jessica Pegula 2-0 (6-1, 6-3) Jessica Bouzas Maneiro

Últimos Resultados de Diana Shnaider

Fecha Torneo Jugador Resultado Jugador
31/07/2026 Mubadala Citi DC Open (Cuartos de final) Diana Shnaider 2-0 (6-3, 6-4) Liudmila Samsonova
31/07/2026 Mubadala Citi DC Open (Octavos de final) Diana Shnaider 2-0 (6-1, 6-2) Anastasia Potapova
02/07/2026 Wimbledon WTA (Treintaidosavos de final) Diana Shnaider 1-2 (4-6, 6-4, 2-6) Liudmila Samsonova
30/06/2026 Wimbledon WTA (Sesentaicuatroavos de final) Diana Shnaider 2-0 (7-5, 6-1) Eva Lys
22/06/2026 Bad Homburg Open (Dieciseisavos de final) Clara Tauson 2-0 (6-4, 6-4) Diana Shnaider

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