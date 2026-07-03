Jessica Pegula - Jessica Bouzas Maneiro, en directo hoy: sigue el partido de Wimbledon WTA

Jessica Pegula - Jessica Bouzas Maneiro: resumen y estadísticas del partido de Dieciseisavos de final de Wimbledon WTA - ENETPULSE / EPDATA (2026)
Madrid, 3 de julio de 2026.
La tenista estadounidense Jessica Pegula(4) se enfrenta en Dieciseisavos de final del torneo Wimbledon WTA a la tenista española Jessica Bouzas Maneiro(52) este viernes no antes de las 14:00.
-Últimos enfrentamientos directos.
|Fecha
| Torneo
| Jugador
| Resultado
| Jugador
|31/08/2024
| US Open WTA (Dieciseisavos de final)
| Jessica Bouzas Maneiro
| 0-2 (3-6, 3-6)
| Jessica Pegula
-Últimos Resultados de Jessica Pegula.
|Fecha
| Torneo
| Jugador
| Resultado
| Jugador
|01/07/2026
| Wimbledon WTA (Treintaidosavos de final)
| Jessica Pegula
| 2-0 (7-6, 6-1)
| Sara Sorribes Tormo
|29/06/2026
| Wimbledon WTA (Sesentaicuatroavos de final)
| Jessica Pegula
| 2-0 (7-5, 6-3)
| Darja Vidmanova
|21/06/2026
| Grass Court Championships (Final)
| Jessica Pegula
| 1-2 (4-6, 6-4, 3-6)
| Linda Noskova
|20/06/2026
| Grass Court Championships (Semifinal)
| Aryna Sabalenka
| 1-2 (4-6, 7-6, 0-6)
| Jessica Pegula
|19/06/2026
| Grass Court Championships (Cuartos de final)
| Jessica Pegula
| 2-0 (7-6, 7-6)
| Madison Keys
-Últimos Resultados de Jessica Bouzas Maneiro.
|Fecha
| Torneo
| Jugador
| Resultado
| Jugador
|01/07/2026
| Wimbledon WTA (Treintaidosavos de final)
| Dayana Yastremska
| 1-2 (3-6, 7-6, 2-6)
| Jessica Bouzas Maneiro
|29/06/2026
| Wimbledon WTA (Sesentaicuatroavos de final)
| Jessica Bouzas Maneiro
| 2-0 (6-2, 6-3)
| Anastasia Potapova
|24/06/2026
| Lexus Eastbourne Open (Octavos de final)
| Jessica Bouzas Maneiro
| 0-2 (0-6, 1-6)
| Madison Keys
|23/06/2026
| Lexus Eastbourne Open (Dieciseisavos de final)
| Alicia Dudeney
| 0-2 (0-6, 3-6)
| Jessica Bouzas Maneiro
|19/06/2026
| Nottingham Open (Cuartos de final)
| Jessica Bouzas Maneiro
| 0-2 (6-7, 2-6)
| Emma Navarro