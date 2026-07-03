Jessica Pegula - Jessica Bouzas Maneiro, en directo hoy: sigue el partido de Wimbledon WTA

Jessica Pegula - Jessica Bouzas Maneiro: resumen y estadísticas del partido de Dieciseisavos de final de Wimbledon WTA
Jessica Pegula - Jessica Bouzas Maneiro: resumen y estadísticas del partido de Dieciseisavos de final de Wimbledon WTA - ENETPULSE / EPDATA (2026)
Europa Press Deportes
Actualizado: viernes, 3 julio 2026 14:44
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Madrid, 3 de julio de 2026.

La tenista estadounidense Jessica Pegula(4) se enfrenta en Dieciseisavos de final del torneo Wimbledon WTA a la tenista española Jessica Bouzas Maneiro(52) este viernes no antes de las 14:00.

-Últimos enfrentamientos directos.

Fecha Torneo Jugador Resultado Jugador
31/08/2024 US Open WTA (Dieciseisavos de final) Jessica Bouzas Maneiro 0-2 (3-6, 3-6) Jessica Pegula

-Últimos Resultados de Jessica Pegula.

Fecha Torneo Jugador Resultado Jugador
01/07/2026 Wimbledon WTA (Treintaidosavos de final) Jessica Pegula 2-0 (7-6, 6-1) Sara Sorribes Tormo
29/06/2026 Wimbledon WTA (Sesentaicuatroavos de final) Jessica Pegula 2-0 (7-5, 6-3) Darja Vidmanova
21/06/2026 Grass Court Championships (Final) Jessica Pegula 1-2 (4-6, 6-4, 3-6) Linda Noskova
20/06/2026 Grass Court Championships (Semifinal) Aryna Sabalenka 1-2 (4-6, 7-6, 0-6) Jessica Pegula
19/06/2026 Grass Court Championships (Cuartos de final) Jessica Pegula 2-0 (7-6, 7-6) Madison Keys

-Últimos Resultados de Jessica Bouzas Maneiro.

Fecha Torneo Jugador Resultado Jugador
01/07/2026 Wimbledon WTA (Treintaidosavos de final) Dayana Yastremska 1-2 (3-6, 7-6, 2-6) Jessica Bouzas Maneiro
29/06/2026 Wimbledon WTA (Sesentaicuatroavos de final) Jessica Bouzas Maneiro 2-0 (6-2, 6-3) Anastasia Potapova
24/06/2026 Lexus Eastbourne Open (Octavos de final) Jessica Bouzas Maneiro 0-2 (0-6, 1-6) Madison Keys
23/06/2026 Lexus Eastbourne Open (Dieciseisavos de final) Alicia Dudeney 0-2 (0-6, 3-6) Jessica Bouzas Maneiro
19/06/2026 Nottingham Open (Cuartos de final) Jessica Bouzas Maneiro 0-2 (6-7, 2-6) Emma Navarro

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