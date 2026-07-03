Jessica Pegula - Jessica Bouzas Maneiro, en directo hoy: sigue el partido de Wimbledon WTA

Jessica Pegula - Jessica Bouzas Maneiro: resumen y estadísticas del partido de Dieciseisavos de final de Wimbledon WTA - ENETPULSE / EPDATA (2026)

Madrid, 3 de julio de 2026.

La tenista estadounidense Jessica Pegula(4) se enfrenta en Dieciseisavos de final del torneo Wimbledon WTA a la tenista española Jessica Bouzas Maneiro(52) este viernes no antes de las 14:00.

-Últimos enfrentamientos directos.

Fecha Torneo Jugador Resultado Jugador 31/08/2024 US Open WTA (Dieciseisavos de final) Jessica Bouzas Maneiro 0-2 (3-6, 3-6) Jessica Pegula

-Últimos Resultados de Jessica Pegula.

Fecha Torneo Jugador Resultado Jugador 01/07/2026 Wimbledon WTA (Treintaidosavos de final) Jessica Pegula 2-0 (7-6, 6-1) Sara Sorribes Tormo 29/06/2026 Wimbledon WTA (Sesentaicuatroavos de final) Jessica Pegula 2-0 (7-5, 6-3) Darja Vidmanova 21/06/2026 Grass Court Championships (Final) Jessica Pegula 1-2 (4-6, 6-4, 3-6) Linda Noskova 20/06/2026 Grass Court Championships (Semifinal) Aryna Sabalenka 1-2 (4-6, 7-6, 0-6) Jessica Pegula 19/06/2026 Grass Court Championships (Cuartos de final) Jessica Pegula 2-0 (7-6, 7-6) Madison Keys

-Últimos Resultados de Jessica Bouzas Maneiro.