Jessica Pegula - Katie Boulter, en directo hoy: sigue el partido de Madrid Open

Jessica Pegula - Katie Boulter: resumen y estadísticas del partido de Treintaidosavos de final de Madrid Open
Europa Press Deportes
Publicado: viernes, 24 abril 2026 20:31
Madrid, 24 de abril de 2026.

La tenista estadounidense Jessica Pegula(5) se enfrenta en Treintaidosavos de final del torneo Madrid Open a la tenista británica Katie Boulter(61) este viernes a las 21:30.

-Últimos Resultados de Jessica Pegula.

Fecha Torneo Jugador Resultado Jugador
05/04/2026 Credit One Charleston Open (Final) Jessica Pegula 2-0 (6-2, 6-2) Yulia Starodubtseva
04/04/2026 Credit One Charleston Open (Semifinal) Jessica Pegula 2-1 (6-4, 5-7, 6-3) Iva Jovic
03/04/2026 Credit One Charleston Open (Cuartos de final) Jessica Pegula 2-1 (3-6, 6-3, 6-2) Diana Shnaider
02/04/2026 Credit One Charleston Open (Octavos de final) Jessica Pegula 2-1 (1-6, 6-1, 7-6) Elisabetta Cocciaretto
01/04/2026 Credit One Charleston Open (Dieciseisavos de final) Jessica Pegula 2-1 (4-6, 6-4, 7-5) Yulia Putintseva

-Últimos Resultados de Katie Boulter.

Fecha Torneo Jugador Resultado Jugador
22/04/2026 Madrid Open (Sesentaicuatroavos de final) Taylor Townsend 0-2 (4-6, 2-6) Katie Boulter
17/04/2026 Open Capfinances Rouen Metropole (Cuartos de final) Veronika Podrez 2-0 (6-4, 6-1) Katie Boulter
15/04/2026 Open Capfinances Rouen Metropole (Octavos de final) Katie Boulter 2-1 (7-6, 4-6, 6-1) Jaqueline Cristian
13/04/2026 Open Capfinances Rouen Metropole (Dieciseisavos de final) Maria Timofeeva 0-2 (2-6, 2-6) Katie Boulter
06/04/2026 Upper Austria Ladies Linz (Dieciseisavos de final) Katie Boulter 0-2 (6-7, 6-7) Gabriela Ruse

