Jessica Pegula - Katie Boulter, en directo hoy: sigue el partido de Madrid Open

Jessica Pegula - Katie Boulter: resumen y estadísticas del partido de Treintaidosavos de final de Madrid Open - ENETPULSE / EPDATA (2026)
Madrid, 24 de abril de 2026.
La tenista estadounidense Jessica Pegula(5) se enfrenta en Treintaidosavos de final del torneo Madrid Open a la tenista británica Katie Boulter(61) este viernes a las 21:30.
-Últimos Resultados de Jessica Pegula.
|Fecha
| Torneo
| Jugador
| Resultado
| Jugador
|05/04/2026
| Credit One Charleston Open (Final)
| Jessica Pegula
| 2-0 (6-2, 6-2)
| Yulia Starodubtseva
|04/04/2026
| Credit One Charleston Open (Semifinal)
| Jessica Pegula
| 2-1 (6-4, 5-7, 6-3)
| Iva Jovic
|03/04/2026
| Credit One Charleston Open (Cuartos de final)
| Jessica Pegula
| 2-1 (3-6, 6-3, 6-2)
| Diana Shnaider
|02/04/2026
| Credit One Charleston Open (Octavos de final)
| Jessica Pegula
| 2-1 (1-6, 6-1, 7-6)
| Elisabetta Cocciaretto
|01/04/2026
| Credit One Charleston Open (Dieciseisavos de final)
| Jessica Pegula
| 2-1 (4-6, 6-4, 7-5)
| Yulia Putintseva
-Últimos Resultados de Katie Boulter.
|22/04/2026
| Madrid Open (Sesentaicuatroavos de final)
| Taylor Townsend
| 0-2 (4-6, 2-6)
| Katie Boulter
|17/04/2026
| Open Capfinances Rouen Metropole (Cuartos de final)
| Veronika Podrez
| 2-0 (6-4, 6-1)
| Katie Boulter
|15/04/2026
| Open Capfinances Rouen Metropole (Octavos de final)
| Katie Boulter
| 2-1 (7-6, 4-6, 6-1)
| Jaqueline Cristian
|13/04/2026
| Open Capfinances Rouen Metropole (Dieciseisavos de final)
| Maria Timofeeva
| 0-2 (2-6, 2-6)
| Katie Boulter
|06/04/2026
| Upper Austria Ladies Linz (Dieciseisavos de final)
| Katie Boulter
| 0-2 (6-7, 6-7)
| Gabriela Ruse