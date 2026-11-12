Jessica Pegula - Linda Noskova, en directo hoy: sigue el partido de WTA Finals, Group A

Jessica Pegula - Linda Noskova: resumen y estadísticas del partido de Round Robin de WTA Finals, Group A - ENETPULSE / EPDATA (2026)

Madrid, 12 de noviembre de 2026.

La tenista estadounidense Jessica Pegula(5) se enfrenta en Round Robin del torneo WTA Finals, Group A a la tenista checa Linda Noskova(8) este jueves no antes de las 22:30.

Últimos enfrentamientos directos

Fecha Torneo Jugador Resultado Jugador 21/06/2026 Grass Court Championships (Final) Jessica Pegula 1-2 (4-6, 6-4, 3-6) Linda Noskova 04/10/2025 China Open (Semifinal) Jessica Pegula 1-2 (3-6, 6-1, 6-7) Linda Noskova 27/06/2025 Bad Homburg Open (Semifinal) Jessica Pegula 2-1 (6-7, 7-5, 6-1) Linda Noskova 19/02/2025 Dubai Duty Free Tennis Championships (Octavos de final) Linda Noskova 2-0 (6-3, 7-6) Jessica Pegula

Últimos Resultados de Jessica Pegula

Fecha Torneo Jugador Resultado Jugador 10/11/2026 WTA Finals, Group A (Round Robin) Marta Kostyuk 0-2 (2-6, 5-7) Jessica Pegula 08/11/2026 WTA Finals, Group A (Round Robin) Coco Gauff 2-1 (6-4, 6-7, 6-2) Jessica Pegula 14/10/2026 Wuhan Tennis Open (Dieciseisavos de final) Jelena Ostapenko 2-1 (2-6, 7-6, 6-3) Jessica Pegula 11/09/2026 US Open WTA (Semifinal) Aryna Sabalenka 2-0 (7-5, 6-2) Jessica Pegula 09/09/2026 US Open WTA (Cuartos de final) Jessica Pegula 2-1 (3-6, 6-4, 6-3) Emma Navarro

Últimos Resultados de Linda Noskova