Jessica Pegula - Linda Noskova, en directo hoy: sigue el partido de WTA Finals, Group A

Jessica Pegula - Linda Noskova: resumen y estadísticas del partido de Round Robin de WTA Finals, Group A - ENETPULSE / EPDATA (2026)
Madrid, 12 de noviembre de 2026.
La tenista estadounidense Jessica Pegula(5) se enfrenta en Round Robin del torneo WTA Finals, Group A a la tenista checa Linda Noskova(8) este jueves no antes de las 22:30.
Últimos enfrentamientos directos
|Fecha
| Torneo
| Jugador
| Resultado
| Jugador
|21/06/2026
| Grass Court Championships (Final)
| Jessica Pegula
| 1-2 (4-6, 6-4, 3-6)
| Linda Noskova
|04/10/2025
| China Open (Semifinal)
| Jessica Pegula
| 1-2 (3-6, 6-1, 6-7)
| Linda Noskova
|27/06/2025
| Bad Homburg Open (Semifinal)
| Jessica Pegula
| 2-1 (6-7, 7-5, 6-1)
| Linda Noskova
|19/02/2025
| Dubai Duty Free Tennis Championships (Octavos de final)
| Linda Noskova
| 2-0 (6-3, 7-6)
| Jessica Pegula
Últimos Resultados de Jessica Pegula
|Fecha
| Torneo
| Jugador
| Resultado
| Jugador
|10/11/2026
| WTA Finals, Group A (Round Robin)
| Marta Kostyuk
| 0-2 (2-6, 5-7)
| Jessica Pegula
|08/11/2026
| WTA Finals, Group A (Round Robin)
| Coco Gauff
| 2-1 (6-4, 6-7, 6-2)
| Jessica Pegula
|14/10/2026
| Wuhan Tennis Open (Dieciseisavos de final)
| Jelena Ostapenko
| 2-1 (2-6, 7-6, 6-3)
| Jessica Pegula
|11/09/2026
| US Open WTA (Semifinal)
| Aryna Sabalenka
| 2-0 (7-5, 6-2)
| Jessica Pegula
|09/09/2026
| US Open WTA (Cuartos de final)
| Jessica Pegula
| 2-1 (3-6, 6-4, 6-3)
| Emma Navarro
Últimos Resultados de Linda Noskova
|Fecha
| Torneo
| Jugador
| Resultado
| Jugador
|10/11/2026
| WTA Finals, Group A (Round Robin)
| Coco Gauff
| 0-2 (3-6, 3-6)
| Linda Noskova
|08/11/2026
| WTA Finals, Group A (Round Robin)
| Marta Kostyuk
| 0-2 (2-6, 4-6)
| Linda Noskova
|06/10/2026
| China Open (Octavos de final)
| Linda Noskova
| 0-2 (2-6, 2-6)
| Ekaterina Alexandrova
|04/10/2026
| China Open (Dieciseisavos de final)
| Linda Noskova
| 2-0 (6-2, 6-1)
| Viktorija Golubic
|02/10/2026
| China Open (Treintaidosavos de final)
| Linda Noskova
| 2-0 (6-4, 6-1)
| Gabriela Ruse