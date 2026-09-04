Jessica Pegula - Sofia Kenin, en directo hoy: sigue el partido de US Open WTA

Jessica Pegula - Sofia Kenin: resumen y estadísticas del partido de Treintaidosavos de final de US Open WTA - ENETPULSE / EPDATA (2026)
Madrid, 4 de septiembre de 2026.
La tenista estadounidense Jessica Pegula(3) se enfrenta en Treintaidosavos de final del torneo US Open WTA a la tenista estadounidense Sofia Kenin(110) este miércoles no antes de las 17:00.
Últimos enfrentamientos directos
|Fecha
| Torneo
| Jugador
| Resultado
| Jugador
|02/09/2026
| US Open WTA (Treintaidosavos de final)
| Jessica Pegula
| 2-0 (6-3, 6-1)
| Sofia Kenin
|06/04/2025
| Credit One Charleston Open (Final)
| Jessica Pegula
| 2-0 (6-3, 7-5)
| Sofia Kenin
|29/08/2024
| US Open WTA (Treintaidosavos de final)
| Sofia Kenin
| 0-2 (6-7, 3-6)
| Jessica Pegula
Últimos Resultados de Jessica Pegula
|Fecha
| Torneo
| Jugador
| Resultado
| Jugador
|02/09/2026
| US Open WTA (Treintaidosavos de final)
| Jessica Pegula
| 2-0 (6-3, 6-1)
| Sofia Kenin
|30/08/2026
| US Open WTA (Sesentaicuatroavos de final)
| Jessica Pegula
| 2-0 (6-3, 6-2)
| Gabriela Ruse
|24/08/2026
| Cincinnati Open (Final)
| Coco Gauff
| 2-0 (6-2, 6-4)
| Jessica Pegula
|22/08/2026
| Cincinnati Open (Semifinal)
| Jessica Pegula
| 2-1 (7-5, 4-6, 6-4)
| Iga Swiatek
|20/08/2026
| Cincinnati Open (Cuartos de final)
| Amanda Anisimova
| 1-2 (4-6, 6-2, 6-7)
| Jessica Pegula
Últimos Resultados de Sofia Kenin
|Fecha
| Torneo
| Jugador
| Resultado
| Jugador
|02/09/2026
| US Open WTA (Treintaidosavos de final)
| Jessica Pegula
| 2-0 (6-3, 6-1)
| Sofia Kenin
|31/08/2026
| US Open WTA (Sesentaicuatroavos de final)
| Venus Williams
| 0-2 (2-6, 6-7)
| Sofia Kenin
|16/08/2026
| Cincinnati Open (Treintaidosavos de final)
| Marta Kostyuk
| 2-1 (4-6, 6-3, 7-5)
| Sofia Kenin
|15/08/2026
| Cincinnati Open (Sesentaicuatroavos de final)
| Sofia Kenin
| 2-1 (1-6, 6-3, 6-3)
| Eva Lys
|01/08/2026
| National Bank Open, Qualification (Dieciseisavos de final)
| Sofia Kenin
| 1-2 (5-7, 6-1, 2-6)
| Lucrezia Stefanini