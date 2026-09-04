Jessica Pegula - Sofia Kenin, en directo hoy: sigue el partido de US Open WTA

Jessica Pegula - Sofia Kenin: resumen y estadísticas del partido de Treintaidosavos de final de US Open WTA
Jessica Pegula - Sofia Kenin: resumen y estadísticas del partido de Treintaidosavos de final de US Open WTA - ENETPULSE / EPDATA (2026)
Europa Press Deportes
Actualizado: viernes, 4 septiembre 2026 17:37
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Madrid, 4 de septiembre de 2026.

La tenista estadounidense Jessica Pegula(3) se enfrenta en Treintaidosavos de final del torneo US Open WTA a la tenista estadounidense Sofia Kenin(110) este miércoles no antes de las 17:00.

Últimos enfrentamientos directos

Fecha Torneo Jugador Resultado Jugador
02/09/2026 US Open WTA (Treintaidosavos de final) Jessica Pegula 2-0 (6-3, 6-1) Sofia Kenin
06/04/2025 Credit One Charleston Open (Final) Jessica Pegula 2-0 (6-3, 7-5) Sofia Kenin
29/08/2024 US Open WTA (Treintaidosavos de final) Sofia Kenin 0-2 (6-7, 3-6) Jessica Pegula

Últimos Resultados de Jessica Pegula

Fecha Torneo Jugador Resultado Jugador
02/09/2026 US Open WTA (Treintaidosavos de final) Jessica Pegula 2-0 (6-3, 6-1) Sofia Kenin
30/08/2026 US Open WTA (Sesentaicuatroavos de final) Jessica Pegula 2-0 (6-3, 6-2) Gabriela Ruse
24/08/2026 Cincinnati Open (Final) Coco Gauff 2-0 (6-2, 6-4) Jessica Pegula
22/08/2026 Cincinnati Open (Semifinal) Jessica Pegula 2-1 (7-5, 4-6, 6-4) Iga Swiatek
20/08/2026 Cincinnati Open (Cuartos de final) Amanda Anisimova 1-2 (4-6, 6-2, 6-7) Jessica Pegula

Últimos Resultados de Sofia Kenin

Fecha Torneo Jugador Resultado Jugador
02/09/2026 US Open WTA (Treintaidosavos de final) Jessica Pegula 2-0 (6-3, 6-1) Sofia Kenin
31/08/2026 US Open WTA (Sesentaicuatroavos de final) Venus Williams 0-2 (2-6, 6-7) Sofia Kenin
16/08/2026 Cincinnati Open (Treintaidosavos de final) Marta Kostyuk 2-1 (4-6, 6-3, 7-5) Sofia Kenin
15/08/2026 Cincinnati Open (Sesentaicuatroavos de final) Sofia Kenin 2-1 (1-6, 6-3, 6-3) Eva Lys
01/08/2026 National Bank Open, Qualification (Dieciseisavos de final) Sofia Kenin 1-2 (5-7, 6-1, 2-6) Lucrezia Stefanini

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