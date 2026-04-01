Jessica Pegula - Yulia Putintseva, en directo hoy: sigue el partido de Credit One Charleston Open

Jessica Pegula - Yulia Putintseva: resumen y estadísticas del partido de Dieciseisavos de final de Credit One Charleston Open - ENETPULSE / EPDATA (2026)
Madrid, 1 de abril de 2026.
La tenista Estadounidense Jessica Pegula(5) se enfrenta en Dieciseisavos de final del torneo Credit One Charleston Open a la tenista Kazaja Yulia Putintseva(72) este miércoles a las 18:30.
-Últimos enfrentamientos directos.
|Fecha
| Torneo
| Jugador
| Resultado
| Jugador
|10/01/2025
| Adelaide International (Semifinal)
| Jessica Pegula
| 2-0 (7-6, 6-3)
| Yulia Putintseva
|09/08/2023
| National Bank Open (Dieciseisavos de final)
| Jessica Pegula
| 2-0 (6-4, 6-4)
| Yulia Putintseva
-Últimos Resultados de Jessica Pegula.
|25/03/2026
| Miami Open (Cuartos de final)
| Elena Rybakina
| 2-1 (2-6, 6-3, 6-4)
| Jessica Pegula
|23/03/2026
| Miami Open (Octavos de final)
| Jaqueline Cristian
| 0-2 (4-6, 1-6)
| Jessica Pegula
|22/03/2026
| Miami Open (Dieciseisavos de final)
| Leylah Fernandez
| 0-2 (2-6, 2-6)
| Jessica Pegula
|21/03/2026
| Miami Open (Treintaidosavos de final)
| Francesca Jones
| 0-1 (1-6, 0-3)
| Jessica Pegula
|13/03/2026
| BNP Paribas Open (Cuartos de final)
| Jessica Pegula
| 0-2 (1-6, 6-7)
| Elena Rybakina
-Últimos Resultados de Yulia Putintseva.
|30/03/2026
| Credit One Charleston Open (Treintaidosavos de final)
| Yulia Putintseva
| 2-0 (7-6, 6-2)
| Lulu Sun
|21/03/2026
| Miami Open (Treintaidosavos de final)
| Elena Rybakina
| 2-0 (6-3, 6-3)
| Yulia Putintseva
|19/03/2026
| Miami Open (Sesentaicuatroavos de final)
| Janice Tjen
| 1-2 (6-3, 3-6, 4-6)
| Yulia Putintseva
|06/03/2026
| BNP Paribas Open (Treintaidosavos de final)
| Yulia Putintseva
| 0-2 (6-7, 2-6)
| Clara Tauson
|04/03/2026
| BNP Paribas Open (Sesentaicuatroavos de final)
| Yulia Putintseva
| 2-0 (6-4, 6-2)
| Paula Badosa