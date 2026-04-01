Jessica Pegula - Yulia Putintseva, en directo hoy: sigue el partido de Credit One Charleston Open

Jessica Pegula - Yulia Putintseva: resumen y estadísticas del partido de Dieciseisavos de final de Credit One Charleston Open
Jessica Pegula - Yulia Putintseva: resumen y estadísticas del partido de Dieciseisavos de final de Credit One Charleston Open - ENETPULSE / EPDATA (2026)
Europa Press Deportes
Actualizado: miércoles, 1 abril 2026 17:35
Madrid, 1 de abril de 2026.

La tenista Estadounidense Jessica Pegula(5) se enfrenta en Dieciseisavos de final del torneo Credit One Charleston Open a la tenista Kazaja Yulia Putintseva(72) este miércoles a las 18:30.

-Últimos enfrentamientos directos.

Fecha Torneo Jugador Resultado Jugador
10/01/2025 Adelaide International (Semifinal) Jessica Pegula 2-0 (7-6, 6-3) Yulia Putintseva
09/08/2023 National Bank Open (Dieciseisavos de final) Jessica Pegula 2-0 (6-4, 6-4) Yulia Putintseva

-Últimos Resultados de Jessica Pegula.

Fecha Torneo Jugador Resultado Jugador
25/03/2026 Miami Open (Cuartos de final) Elena Rybakina 2-1 (2-6, 6-3, 6-4) Jessica Pegula
23/03/2026 Miami Open (Octavos de final) Jaqueline Cristian 0-2 (4-6, 1-6) Jessica Pegula
22/03/2026 Miami Open (Dieciseisavos de final) Leylah Fernandez 0-2 (2-6, 2-6) Jessica Pegula
21/03/2026 Miami Open (Treintaidosavos de final) Francesca Jones 0-1 (1-6, 0-3) Jessica Pegula
13/03/2026 BNP Paribas Open (Cuartos de final) Jessica Pegula 0-2 (1-6, 6-7) Elena Rybakina

-Últimos Resultados de Yulia Putintseva.

Fecha Torneo Jugador Resultado Jugador
30/03/2026 Credit One Charleston Open (Treintaidosavos de final) Yulia Putintseva 2-0 (7-6, 6-2) Lulu Sun
21/03/2026 Miami Open (Treintaidosavos de final) Elena Rybakina 2-0 (6-3, 6-3) Yulia Putintseva
19/03/2026 Miami Open (Sesentaicuatroavos de final) Janice Tjen 1-2 (6-3, 3-6, 4-6) Yulia Putintseva
06/03/2026 BNP Paribas Open (Treintaidosavos de final) Yulia Putintseva 0-2 (6-7, 2-6) Clara Tauson
04/03/2026 BNP Paribas Open (Sesentaicuatroavos de final) Yulia Putintseva 2-0 (6-4, 6-2) Paula Badosa

