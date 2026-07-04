Jiri Lehecka - Jaume Munar, en directo hoy: sigue el partido de Wimbledon ATP

Jiri Lehecka - Jaume Munar: resumen y estadísticas del partido de Dieciseisavos de final de Wimbledon ATP - ENETPULSE / EPDATA (2026)

Madrid, 4 de julio de 2026.

El tenista checo Jiri Lehecka(14) se enfrenta en Dieciseisavos de final del torneo Wimbledon ATP al tenista español Jaume Munar(44) este sábado no antes de las 13:30.

-Últimos enfrentamientos directos.

Fecha Torneo Jugador Resultado Jugador 20/11/2025 Davis Cup Finals, Final Stage (Cuartos de final) Jaume Munar 2-0 (6-3, 6-4) Jiri Lehecka 15/10/2024 European Open (Dieciseisavos de final) Jiri Lehecka 2-0 (6-1, 6-4) Jaume Munar 05/10/2024 Shanghai Rolex Masters (Treintaidosavos de final) Jiri Lehecka 2-0 (7-6, 6-4) Jaume Munar

-Últimos Resultados de Jiri Lehecka.

Fecha Torneo Jugador Resultado Jugador 02/07/2026 Wimbledon ATP (Treintaidosavos de final) Jiri Lehecka 3-0 (6-3, 6-2, 6-4) Alex Molcan 30/06/2026 Wimbledon ATP (Sesentaicuatroavos de final) Jiri Lehecka 3-0 (6-4, 6-2, 6-4) Alexei Popyrin 18/06/2026 HSBC Championships (Octavos de final) Rinky Hijikata 2-1 (4-6, 7-5, 7-6) Jiri Lehecka 16/06/2026 HSBC Championships (Dieciseisavos de final) Kamil Majchrzak 0-2 (5-7, 6-7) Jiri Lehecka 13/06/2026 Stuttgart Open (Semifinal) Ben Shelton 2-1 (6-7, 7-6, 7-6) Jiri Lehecka

-Últimos Resultados de Jaume Munar.