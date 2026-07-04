Jiri Lehecka - Jaume Munar, en directo hoy: sigue el partido de Wimbledon ATP

Jiri Lehecka - Jaume Munar: resumen y estadísticas del partido de Dieciseisavos de final de Wimbledon ATP - ENETPULSE / EPDATA (2026)
Madrid, 4 de julio de 2026.
El tenista checo Jiri Lehecka(14) se enfrenta en Dieciseisavos de final del torneo Wimbledon ATP al tenista español Jaume Munar(44) este sábado no antes de las 13:30.
-Últimos enfrentamientos directos.
|Fecha
| Torneo
| Jugador
| Resultado
| Jugador
|20/11/2025
| Davis Cup Finals, Final Stage (Cuartos de final)
| Jaume Munar
| 2-0 (6-3, 6-4)
| Jiri Lehecka
|15/10/2024
| European Open (Dieciseisavos de final)
| Jiri Lehecka
| 2-0 (6-1, 6-4)
| Jaume Munar
|05/10/2024
| Shanghai Rolex Masters (Treintaidosavos de final)
| Jiri Lehecka
| 2-0 (7-6, 6-4)
| Jaume Munar
-Últimos Resultados de Jiri Lehecka.
|Fecha
| Torneo
| Jugador
| Resultado
| Jugador
|02/07/2026
| Wimbledon ATP (Treintaidosavos de final)
| Jiri Lehecka
| 3-0 (6-3, 6-2, 6-4)
| Alex Molcan
|30/06/2026
| Wimbledon ATP (Sesentaicuatroavos de final)
| Jiri Lehecka
| 3-0 (6-4, 6-2, 6-4)
| Alexei Popyrin
|18/06/2026
| HSBC Championships (Octavos de final)
| Rinky Hijikata
| 2-1 (4-6, 7-5, 7-6)
| Jiri Lehecka
|16/06/2026
| HSBC Championships (Dieciseisavos de final)
| Kamil Majchrzak
| 0-2 (5-7, 6-7)
| Jiri Lehecka
|13/06/2026
| Stuttgart Open (Semifinal)
| Ben Shelton
| 2-1 (6-7, 7-6, 7-6)
| Jiri Lehecka
-Últimos Resultados de Jaume Munar.
|Fecha
| Torneo
| Jugador
| Resultado
| Jugador
|02/07/2026
| Wimbledon ATP (Treintaidosavos de final)
| Jacob Fearnley
| 0-3 (4-6, 6-7, 4-6)
| Jaume Munar
|30/06/2026
| Wimbledon ATP (Sesentaicuatroavos de final)
| Jaume Munar
| 3-0 (6-1, 6-4, 6-3)
| Francisco Cerundolo
|22/06/2026
| Lexus Eastbourne Open (Dieciseisavos de final)
| Zizou Bergs
| 2-0 (6-2, 6-4)
| Jaume Munar
|09/06/2026
| Libema Open (Dieciseisavos de final)
| Jaume Munar
| 0-2 (4-6, 4-6)
| Martin Damm
|25/05/2026
| Roland Garros ATP (Sesentaicuatroavos de final)
| Jaume Munar
| 1-3 (3-6, 3-6, 6-2, 3-6)
| Hubert Hurkacz