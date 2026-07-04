Jiri Lehecka - Jaume Munar, en directo hoy: sigue el partido de Wimbledon ATP

Jiri Lehecka - Jaume Munar: resumen y estadísticas del partido de Dieciseisavos de final de Wimbledon ATP
Jiri Lehecka - Jaume Munar: resumen y estadísticas del partido de Dieciseisavos de final de Wimbledon ATP - ENETPULSE / EPDATA (2026)
Europa Press Deportes
Actualizado: sábado, 4 julio 2026 12:39
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Madrid, 4 de julio de 2026.

El tenista checo Jiri Lehecka(14) se enfrenta en Dieciseisavos de final del torneo Wimbledon ATP al tenista español Jaume Munar(44) este sábado no antes de las 13:30.

-Últimos enfrentamientos directos.

Fecha Torneo Jugador Resultado Jugador
20/11/2025 Davis Cup Finals, Final Stage (Cuartos de final) Jaume Munar 2-0 (6-3, 6-4) Jiri Lehecka
15/10/2024 European Open (Dieciseisavos de final) Jiri Lehecka 2-0 (6-1, 6-4) Jaume Munar
05/10/2024 Shanghai Rolex Masters (Treintaidosavos de final) Jiri Lehecka 2-0 (7-6, 6-4) Jaume Munar

-Últimos Resultados de Jiri Lehecka.

Fecha Torneo Jugador Resultado Jugador
02/07/2026 Wimbledon ATP (Treintaidosavos de final) Jiri Lehecka 3-0 (6-3, 6-2, 6-4) Alex Molcan
30/06/2026 Wimbledon ATP (Sesentaicuatroavos de final) Jiri Lehecka 3-0 (6-4, 6-2, 6-4) Alexei Popyrin
18/06/2026 HSBC Championships (Octavos de final) Rinky Hijikata 2-1 (4-6, 7-5, 7-6) Jiri Lehecka
16/06/2026 HSBC Championships (Dieciseisavos de final) Kamil Majchrzak 0-2 (5-7, 6-7) Jiri Lehecka
13/06/2026 Stuttgart Open (Semifinal) Ben Shelton 2-1 (6-7, 7-6, 7-6) Jiri Lehecka

-Últimos Resultados de Jaume Munar.

Fecha Torneo Jugador Resultado Jugador
02/07/2026 Wimbledon ATP (Treintaidosavos de final) Jacob Fearnley 0-3 (4-6, 6-7, 4-6) Jaume Munar
30/06/2026 Wimbledon ATP (Sesentaicuatroavos de final) Jaume Munar 3-0 (6-1, 6-4, 6-3) Francisco Cerundolo
22/06/2026 Lexus Eastbourne Open (Dieciseisavos de final) Zizou Bergs 2-0 (6-2, 6-4) Jaume Munar
09/06/2026 Libema Open (Dieciseisavos de final) Jaume Munar 0-2 (4-6, 4-6) Martin Damm
25/05/2026 Roland Garros ATP (Sesentaicuatroavos de final) Jaume Munar 1-3 (3-6, 3-6, 6-2, 3-6) Hubert Hurkacz

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