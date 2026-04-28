Jiri Lehecka - Lorenzo Musetti, en directo hoy: sigue el partido de Madrid Open

Jiri Lehecka - Lorenzo Musetti: resumen y estadísticas del partido de Octavos de final de Madrid Open
Europa Press Deportes
Actualizado: martes, 28 abril 2026 11:30
Madrid, 28 de abril de 2026.

El tenista checo Jiri Lehecka(14) se enfrenta en Octavos de final del torneo Madrid Open al tenista italiano Lorenzo Musetti(9) este martes a las 12:30.

-Últimos Resultados de Jiri Lehecka.

Fecha Torneo Jugador Resultado Jugador
26/04/2026 Madrid Open (Dieciseisavos de final) Jiri Lehecka 2-0 (6-4, 6-2) Alex Michelsen
24/04/2026 Madrid Open (Treintaidosavos de final) Jiri Lehecka 2-1 (3-6, 7-6, 6-4) Alejandro Tabilo
09/04/2026 Rolex Monte Carlo Masters (Octavos de final) Jiri Lehecka 0-2 (2-6, 5-7) Alexander Bublik
08/04/2026 Rolex Monte Carlo Masters (Dieciseisavos de final) Jiri Lehecka 2-1 (4-6, 7-6, 6-3) Alejandro Tabilo
06/04/2026 Rolex Monte Carlo Masters (Treintaidosavos de final) Jiri Lehecka 2-1 (7-6, 6-7, 6-2) Emilio Nava

-Últimos Resultados de Lorenzo Musetti.

26/04/2026 Madrid Open (Dieciseisavos de final) Tallon Griekspoor 0-2 (4-6, 5-7) Lorenzo Musetti
24/04/2026 Madrid Open (Treintaidosavos de final) Hubert Hurkacz 0-2 (4-6, 6-7) Lorenzo Musetti
17/04/2026 Barcelona Open (Cuartos de final) Arthur Fils 2-0 (6-3, 6-4) Lorenzo Musetti
16/04/2026 Barcelona Open (Octavos de final) Corentin Moutet 0-2 (3-6, 4-6) Lorenzo Musetti
14/04/2026 Barcelona Open (Dieciseisavos de final) Martin Landaluce 0-2 (5-7, 2-6) Lorenzo Musetti

Contenido patrocinado