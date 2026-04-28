Jiri Lehecka - Lorenzo Musetti, en directo hoy: sigue el partido de Madrid Open

Jiri Lehecka - Lorenzo Musetti: resumen y estadísticas del partido de Octavos de final de Madrid Open - ENETPULSE / EPDATA (2026)
Madrid, 28 de abril de 2026.
El tenista checo Jiri Lehecka(14) se enfrenta en Octavos de final del torneo Madrid Open al tenista italiano Lorenzo Musetti(9) este martes a las 12:30.
-Últimos Resultados de Jiri Lehecka.
|Fecha
| Torneo
| Jugador
| Resultado
| Jugador
|26/04/2026
| Madrid Open (Dieciseisavos de final)
| Jiri Lehecka
| 2-0 (6-4, 6-2)
| Alex Michelsen
|24/04/2026
| Madrid Open (Treintaidosavos de final)
| Jiri Lehecka
| 2-1 (3-6, 7-6, 6-4)
| Alejandro Tabilo
|09/04/2026
| Rolex Monte Carlo Masters (Octavos de final)
| Jiri Lehecka
| 0-2 (2-6, 5-7)
| Alexander Bublik
|08/04/2026
| Rolex Monte Carlo Masters (Dieciseisavos de final)
| Jiri Lehecka
| 2-1 (4-6, 7-6, 6-3)
| Alejandro Tabilo
|06/04/2026
| Rolex Monte Carlo Masters (Treintaidosavos de final)
| Jiri Lehecka
| 2-1 (7-6, 6-7, 6-2)
| Emilio Nava
-Últimos Resultados de Lorenzo Musetti.
|Fecha
| Torneo
| Jugador
| Resultado
| Jugador
|26/04/2026
| Madrid Open (Dieciseisavos de final)
| Tallon Griekspoor
| 0-2 (4-6, 5-7)
| Lorenzo Musetti
|24/04/2026
| Madrid Open (Treintaidosavos de final)
| Hubert Hurkacz
| 0-2 (4-6, 6-7)
| Lorenzo Musetti
|17/04/2026
| Barcelona Open (Cuartos de final)
| Arthur Fils
| 2-0 (6-3, 6-4)
| Lorenzo Musetti
|16/04/2026
| Barcelona Open (Octavos de final)
| Corentin Moutet
| 0-2 (3-6, 4-6)
| Lorenzo Musetti
|14/04/2026
| Barcelona Open (Dieciseisavos de final)
| Martin Landaluce
| 0-2 (5-7, 2-6)
| Lorenzo Musetti