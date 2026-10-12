Jiri Lehecka - Rafael Jodar, en directo hoy: sigue el partido de Shanghai Rolex Masters

Jiri Lehecka - Rafael Jodar: resumen y estadísticas del partido de Dieciseisavos de final de Shanghai Rolex Masters - ENETPULSE / EPDATA (2026)

Madrid, 12 de octubre de 2026.

El tenista checo Jiri Lehecka(19) se enfrenta en Dieciseisavos de final del torneo Shanghai Rolex Masters al tenista español Rafael Jodar(13) este lunes no antes de las 07:30.

Últimos enfrentamientos directos

Fecha Torneo Jugador Resultado Jugador 09/08/2026 National Bank Open (Octavos de final) Jiri Lehecka 0-2 (3-6, 3-6) Rafael Jodar

Últimos Resultados de Jiri Lehecka

Fecha Torneo Jugador Resultado Jugador 10/10/2026 Shanghai Rolex Masters (Treintaidosavos de final) Jiri Lehecka 2-1 (6-3, 3-6, 6-3) Nuno Borges 06/10/2026 Japan Open Tennis Championships (Final) Carlos Alcaraz 2-0 (7-6, 6-4) Jiri Lehecka 05/10/2026 Japan Open Tennis Championships (Semifinal) Jiri Lehecka 2-0 (6-4, 6-2) Valentin Vacherot 04/10/2026 Japan Open Tennis Championships (Cuartos de final) Jiri Lehecka 2-0 (6-1, 6-1) Adolfo Vallejo 03/10/2026 Japan Open Tennis Championships (Octavos de final) Ugo Humbert 1-2 (7-5, 4-6, 4-6) Jiri Lehecka

Últimos Resultados de Rafael Jodar