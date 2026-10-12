Jiri Lehecka - Rafael Jodar, en directo hoy: sigue el partido de Shanghai Rolex Masters

Jiri Lehecka - Rafael Jodar: resumen y estadísticas del partido de Dieciseisavos de final de Shanghai Rolex Masters - ENETPULSE / EPDATA (2026)
Madrid, 12 de octubre de 2026.
El tenista checo Jiri Lehecka(19) se enfrenta en Dieciseisavos de final del torneo Shanghai Rolex Masters al tenista español Rafael Jodar(13) este lunes no antes de las 07:30.
Últimos enfrentamientos directos
|Fecha
| Torneo
| Jugador
| Resultado
| Jugador
|09/08/2026
| National Bank Open (Octavos de final)
| Jiri Lehecka
| 0-2 (3-6, 3-6)
| Rafael Jodar
Últimos Resultados de Jiri Lehecka
|Fecha
| Torneo
| Jugador
| Resultado
| Jugador
|10/10/2026
| Shanghai Rolex Masters (Treintaidosavos de final)
| Jiri Lehecka
| 2-1 (6-3, 3-6, 6-3)
| Nuno Borges
|06/10/2026
| Japan Open Tennis Championships (Final)
| Carlos Alcaraz
| 2-0 (7-6, 6-4)
| Jiri Lehecka
|05/10/2026
| Japan Open Tennis Championships (Semifinal)
| Jiri Lehecka
| 2-0 (6-4, 6-2)
| Valentin Vacherot
|04/10/2026
| Japan Open Tennis Championships (Cuartos de final)
| Jiri Lehecka
| 2-0 (6-1, 6-1)
| Adolfo Vallejo
|03/10/2026
| Japan Open Tennis Championships (Octavos de final)
| Ugo Humbert
| 1-2 (7-5, 4-6, 4-6)
| Jiri Lehecka
Últimos Resultados de Rafael Jodar
|Fecha
| Torneo
| Jugador
| Resultado
| Jugador
|10/10/2026
| Shanghai Rolex Masters (Treintaidosavos de final)
| Thiago Agustin Tirante
| 1-2 (6-4, 2-6, 3-6)
| Rafael Jodar
|01/10/2026
| Japan Open Tennis Championships (Dieciseisavos de final)
| Adolfo Vallejo
| 2-0 (6-1, 6-3)
| Rafael Jodar
|25/09/2026
| Laver Cup (Final)
| Rafael Jodar
| 2-0 (6-2, 6-3)
| Alexander Bublik
|19/09/2026
| Davis Cup Qualifiers (Final)
| Cristian Garin
| 0-2 (0-6, 2-6)
| Rafael Jodar
|02/09/2026
| US Open ATP (Sesentaicuatroavos de final)
| Rafael Jodar
| 0-3 (2-6, 1-6, 1-6)
| Yunchaokete Bu