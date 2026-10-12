Jiri Lehecka - Rafael Jodar, en directo hoy: sigue el partido de Shanghai Rolex Masters

Jiri Lehecka - Rafael Jodar: resumen y estadísticas del partido de Dieciseisavos de final de Shanghai Rolex Masters
Jiri Lehecka - Rafael Jodar: resumen y estadísticas del partido de Dieciseisavos de final de Shanghai Rolex Masters - ENETPULSE / EPDATA (2026)
Europa Press Deportes
Actualizado: lunes, 12 octubre 2026 6:31
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Madrid, 12 de octubre de 2026.

El tenista checo Jiri Lehecka(19) se enfrenta en Dieciseisavos de final del torneo Shanghai Rolex Masters al tenista español Rafael Jodar(13) este lunes no antes de las 07:30.

Últimos enfrentamientos directos

Fecha Torneo Jugador Resultado Jugador
09/08/2026 National Bank Open (Octavos de final) Jiri Lehecka 0-2 (3-6, 3-6) Rafael Jodar

Últimos Resultados de Jiri Lehecka

Fecha Torneo Jugador Resultado Jugador
10/10/2026 Shanghai Rolex Masters (Treintaidosavos de final) Jiri Lehecka 2-1 (6-3, 3-6, 6-3) Nuno Borges
06/10/2026 Japan Open Tennis Championships (Final) Carlos Alcaraz 2-0 (7-6, 6-4) Jiri Lehecka
05/10/2026 Japan Open Tennis Championships (Semifinal) Jiri Lehecka 2-0 (6-4, 6-2) Valentin Vacherot
04/10/2026 Japan Open Tennis Championships (Cuartos de final) Jiri Lehecka 2-0 (6-1, 6-1) Adolfo Vallejo
03/10/2026 Japan Open Tennis Championships (Octavos de final) Ugo Humbert 1-2 (7-5, 4-6, 4-6) Jiri Lehecka

Últimos Resultados de Rafael Jodar

Fecha Torneo Jugador Resultado Jugador
10/10/2026 Shanghai Rolex Masters (Treintaidosavos de final) Thiago Agustin Tirante 1-2 (6-4, 2-6, 3-6) Rafael Jodar
01/10/2026 Japan Open Tennis Championships (Dieciseisavos de final) Adolfo Vallejo 2-0 (6-1, 6-3) Rafael Jodar
25/09/2026 Laver Cup (Final) Rafael Jodar 2-0 (6-2, 6-3) Alexander Bublik
19/09/2026 Davis Cup Qualifiers (Final) Cristian Garin 0-2 (0-6, 2-6) Rafael Jodar
02/09/2026 US Open ATP (Sesentaicuatroavos de final) Rafael Jodar 0-3 (2-6, 1-6, 1-6) Yunchaokete Bu
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