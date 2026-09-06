Jordyn Hazelitt - Lujza Beviz, en directo hoy: sigue el partido de US Open Juniors, Girls

Jordyn Hazelitt - Lujza Beviz: resumen y estadísticas del partido de Treintaidosavos de final de US Open Juniors, Girls - ENETPULSE / EPDATA (2026)

Madrid, 6 de septiembre de 2026.

La tenista estadounidense Jordyn Hazelitt(1279) se enfrenta en Treintaidosavos de final del torneo US Open Juniors, Girls a la tenista húngara Lujza Beviz(0) este domingo no antes de las 17:00.

No hay partidos directos entre ambos jugadores.

Últimos Resultados de Jordyn Hazelitt

Fecha Torneo Jugador Resultado Jugador 25/08/2026 US Open, Qualification WTA (Sesentaicuatroavos de final) Jordyn Hazelitt 1-2 (0-6, 7-6, 1-6) Harriet Dart 06/07/2026 Wimbledon Juniors, Girls (Dieciseisavos de final) Mariia Makarova 2-0 (7-5, 7-6) Jordyn Hazelitt 05/07/2026 Wimbledon Juniors, Girls (Treintaidosavos de final) Sofie Hettlerova 0-2 (3-6, 3-6) Jordyn Hazelitt

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