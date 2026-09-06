Jordyn Hazelitt - Lujza Beviz, en directo hoy: sigue el partido de US Open Juniors, Girls

Jordyn Hazelitt - Lujza Beviz: resumen y estadísticas del partido de Treintaidosavos de final de US Open Juniors, Girls - ENETPULSE / EPDATA (2026)
Madrid, 6 de septiembre de 2026.
La tenista estadounidense Jordyn Hazelitt(1279) se enfrenta en Treintaidosavos de final del torneo US Open Juniors, Girls a la tenista húngara Lujza Beviz(0) este domingo no antes de las 17:00.
No hay partidos directos entre ambos jugadores.
Últimos Resultados de Jordyn Hazelitt
|Fecha
| Torneo
| Jugador
| Resultado
| Jugador
|25/08/2026
| US Open, Qualification WTA (Sesentaicuatroavos de final)
| Jordyn Hazelitt
| 1-2 (0-6, 7-6, 1-6)
| Harriet Dart
|06/07/2026
| Wimbledon Juniors, Girls (Dieciseisavos de final)
| Mariia Makarova
| 2-0 (7-5, 7-6)
| Jordyn Hazelitt
|05/07/2026
| Wimbledon Juniors, Girls (Treintaidosavos de final)
| Sofie Hettlerova
| 0-2 (3-6, 3-6)
| Jordyn Hazelitt
No hay partidos recientes.