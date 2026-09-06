Juan Miguel Bolivar - Valentin Gonzalez-Galino, en directo hoy: sigue el partido de US Open Juniors, Boys

Juan Miguel Bolivar - Valentin Gonzalez-Galino: resumen y estadísticas del partido de Treintaidosavos de final de US Open Juniors, Boys - ENETPULSE / EPDATA (2026)
Madrid, 6 de septiembre de 2026.
El tenista colombiano Juan Miguel Bolivar(0) se enfrenta en Treintaidosavos de final del torneo US Open Juniors, Boys al tenista español Valentin Gonzalez-Galino(1695) este domingo no antes de las 20:00.
No hay partidos directos entre ambos jugadores.
Últimos Resultados de Juan Miguel Bolivar
|Fecha
| Torneo
| Jugador
| Resultado
| Jugador
|05/07/2026
| Wimbledon Juniors, Boys (Treintaidosavos de final)
| Vincent Reisach
| 2-0 (6-2, 7-6)
| Juan Miguel Bolivar
|31/05/2026
| Roland Garros Juniors, Boys (Treintaidosavos de final)
| Ferdinand Livet Novkirichka
| 2-0 (7-5, 6-2)
| Juan Miguel Bolivar
|27/01/2026
| Australian Open Juniors, Boys (Dieciseisavos de final)
| Juan Miguel Bolivar
| 1-2 (6-2, 2-6, 3-6)
| Simone Massellani
Últimos Resultados de Valentin Gonzalez-Galino
|Fecha
| Torneo
| Jugador
| Resultado
| Jugador
|05/07/2026
| Wimbledon Juniors, Boys (Treintaidosavos de final)
| Valentin Gonzalez-Galino
| 0-2 (1-6, 2-6)
| Cruz Hewitt
|01/06/2026
| Roland Garros Juniors, Boys (Treintaidosavos de final)
| Daniel Jade
| 2-0 (6-3, 6-4)
| Valentin Gonzalez-Galino
|25/01/2026
| Australian Open Juniors, Boys (Treintaidosavos de final)
| Leon Sloboda
| 2-0 (6-2, 7-6)
| Valentin Gonzalez-Galino