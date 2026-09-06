Juan Miguel Bolivar - Valentin Gonzalez-Galino, en directo hoy: sigue el partido de US Open Juniors, Boys

Juan Miguel Bolivar - Valentin Gonzalez-Galino: resumen y estadísticas del partido de Treintaidosavos de final de US Open Juniors, Boys - ENETPULSE / EPDATA (2026)

Madrid, 6 de septiembre de 2026.

El tenista colombiano Juan Miguel Bolivar(0) se enfrenta en Treintaidosavos de final del torneo US Open Juniors, Boys al tenista español Valentin Gonzalez-Galino(1695) este domingo no antes de las 20:00.

No hay partidos directos entre ambos jugadores.

Últimos Resultados de Juan Miguel Bolivar

Fecha Torneo Jugador Resultado Jugador 05/07/2026 Wimbledon Juniors, Boys (Treintaidosavos de final) Vincent Reisach 2-0 (6-2, 7-6) Juan Miguel Bolivar 31/05/2026 Roland Garros Juniors, Boys (Treintaidosavos de final) Ferdinand Livet Novkirichka 2-0 (7-5, 6-2) Juan Miguel Bolivar 27/01/2026 Australian Open Juniors, Boys (Dieciseisavos de final) Juan Miguel Bolivar 1-2 (6-2, 2-6, 3-6) Simone Massellani

Últimos Resultados de Valentin Gonzalez-Galino