Kaitlin Quevedo - Anna Blinkova, en directo hoy: sigue el partido de Sao Paulo Open

Kaitlin Quevedo - Anna Blinkova: resumen y estadísticas del partido de Semifinal de Sao Paulo Open - ENETPULSE / EPDATA (2026)

Madrid, 19 de septiembre de 2026.

La tenista española Kaitlin Quevedo(105) se enfrenta en Semifinal del torneo Sao Paulo Open a la tenista francesa Anna Blinkova(94) este sábado no antes de las 18:00.

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Últimos enfrentamientos directos

Fecha Torneo Jugador Resultado Jugador 22/04/2025 Madrid Open, Qualification (Sin Definir) Anna Blinkova 2-0 (6-4, 7-6) Kaitlin Quevedo

Últimos Resultados de Kaitlin Quevedo

Fecha Torneo Jugador Resultado Jugador 18/09/2026 Sao Paulo Open (Cuartos de final) Teodora Kostovic 0-2 (3-6, 4-6) Kaitlin Quevedo 17/09/2026 Sao Paulo Open (Octavos de final) Nauhany Leme Da Silva 0-2 (2-6, 1-6) Kaitlin Quevedo 16/09/2026 Sao Paulo Open (Dieciseisavos de final) Anastasia Tikhonova 0-2 (0-6, 2-6) Kaitlin Quevedo 10/09/2026 Barranquilla (Cuartos de final) Kaitlin Quevedo 0-2 (5-7, 1-6) Claire Liu 09/09/2026 Barranquilla (Octavos de final) Kaitlin Quevedo 2-1 (5-7, 7-5, 6-1) Sara Sorribes Tormo

Últimos Resultados de Anna Blinkova