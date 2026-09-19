Kaitlin Quevedo - Anna Blinkova, en directo hoy: sigue el partido de Sao Paulo Open

Kaitlin Quevedo - Anna Blinkova: resumen y estadísticas del partido de Semifinal de Sao Paulo Open
Kaitlin Quevedo - Anna Blinkova: resumen y estadísticas del partido de Semifinal de Sao Paulo Open - ENETPULSE / EPDATA (2026)
Europa Press Deportes
Publicado: sábado, 19 septiembre 2026 17:00
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Madrid, 19 de septiembre de 2026.

La tenista española Kaitlin Quevedo(105) se enfrenta en Semifinal del torneo Sao Paulo Open a la tenista francesa Anna Blinkova(94) este sábado no antes de las 18:00.

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Últimos enfrentamientos directos

Fecha Torneo Jugador Resultado Jugador
22/04/2025 Madrid Open, Qualification (Sin Definir) Anna Blinkova 2-0 (6-4, 7-6) Kaitlin Quevedo

Últimos Resultados de Kaitlin Quevedo

Fecha Torneo Jugador Resultado Jugador
18/09/2026 Sao Paulo Open (Cuartos de final) Teodora Kostovic 0-2 (3-6, 4-6) Kaitlin Quevedo
17/09/2026 Sao Paulo Open (Octavos de final) Nauhany Leme Da Silva 0-2 (2-6, 1-6) Kaitlin Quevedo
16/09/2026 Sao Paulo Open (Dieciseisavos de final) Anastasia Tikhonova 0-2 (0-6, 2-6) Kaitlin Quevedo
10/09/2026 Barranquilla (Cuartos de final) Kaitlin Quevedo 0-2 (5-7, 1-6) Claire Liu
09/09/2026 Barranquilla (Octavos de final) Kaitlin Quevedo 2-1 (5-7, 7-5, 6-1) Sara Sorribes Tormo

Últimos Resultados de Anna Blinkova

Fecha Torneo Jugador Resultado Jugador
18/09/2026 Sao Paulo Open (Cuartos de final) Anna Blinkova 2-0 (6-4, 7-5) Alina Charaeva
17/09/2026 Sao Paulo Open (Octavos de final) Anna Blinkova 2-0 (6-3, 6-0) Vendula Valdmannova
16/09/2026 Sao Paulo Open (Dieciseisavos de final) Anna Blinkova 2-0 (6-1, 6-3) Carol Young Suh Lee
12/09/2026 Barranquilla (Final) Claire Liu 2-1 (6-0, 2-6, 7-5) Anna Blinkova
12/09/2026 Barranquilla (Semifinal) Elsa Jacquemot 0-2 (1-6, 6-7) Anna Blinkova
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