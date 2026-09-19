Kaitlin Quevedo - Anna Blinkova, en directo hoy: sigue el partido de Sao Paulo Open

Kaitlin Quevedo - Anna Blinkova: resumen y estadísticas del partido de Semifinal de Sao Paulo Open - ENETPULSE / EPDATA (2026)
Madrid, 19 de septiembre de 2026.
La tenista española Kaitlin Quevedo(105) se enfrenta en Semifinal del torneo Sao Paulo Open a la tenista francesa Anna Blinkova(94) este sábado no antes de las 18:00.
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Últimos enfrentamientos directos
|Fecha
| Torneo
| Jugador
| Resultado
| Jugador
|22/04/2025
| Madrid Open, Qualification (Sin Definir)
| Anna Blinkova
| 2-0 (6-4, 7-6)
| Kaitlin Quevedo
Últimos Resultados de Kaitlin Quevedo
|Fecha
| Torneo
| Jugador
| Resultado
| Jugador
|18/09/2026
| Sao Paulo Open (Cuartos de final)
| Teodora Kostovic
| 0-2 (3-6, 4-6)
| Kaitlin Quevedo
|17/09/2026
| Sao Paulo Open (Octavos de final)
| Nauhany Leme Da Silva
| 0-2 (2-6, 1-6)
| Kaitlin Quevedo
|16/09/2026
| Sao Paulo Open (Dieciseisavos de final)
| Anastasia Tikhonova
| 0-2 (0-6, 2-6)
| Kaitlin Quevedo
|10/09/2026
| Barranquilla (Cuartos de final)
| Kaitlin Quevedo
| 0-2 (5-7, 1-6)
| Claire Liu
|09/09/2026
| Barranquilla (Octavos de final)
| Kaitlin Quevedo
| 2-1 (5-7, 7-5, 6-1)
| Sara Sorribes Tormo
Últimos Resultados de Anna Blinkova
|Fecha
| Torneo
| Jugador
| Resultado
| Jugador
|18/09/2026
| Sao Paulo Open (Cuartos de final)
| Anna Blinkova
| 2-0 (6-4, 7-5)
| Alina Charaeva
|17/09/2026
| Sao Paulo Open (Octavos de final)
| Anna Blinkova
| 2-0 (6-3, 6-0)
| Vendula Valdmannova
|16/09/2026
| Sao Paulo Open (Dieciseisavos de final)
| Anna Blinkova
| 2-0 (6-1, 6-3)
| Carol Young Suh Lee
|12/09/2026
| Barranquilla (Final)
| Claire Liu
| 2-1 (6-0, 2-6, 7-5)
| Anna Blinkova
|12/09/2026
| Barranquilla (Semifinal)
| Elsa Jacquemot
| 0-2 (1-6, 6-7)
| Anna Blinkova