Kaitlin Quevedo - Elise Mertens, en directo hoy: sigue el partido de US Open WTA

Kaitlin Quevedo - Elise Mertens: resumen y estadísticas del partido de Sesentaicuatroavos de final de US Open WTA - ENETPULSE / EPDATA (2026)
Madrid, 4 de septiembre de 2026.
La tenista española Kaitlin Quevedo(107) se enfrenta en Sesentaicuatroavos de final del torneo US Open WTA a la tenista belga Elise Mertens(20) este martes no antes de las 20:30.
Últimos enfrentamientos directos
|Fecha
| Torneo
| Jugador
| Resultado
| Jugador
|01/09/2026
| US Open WTA (Sesentaicuatroavos de final)
| Kaitlin Quevedo
| 0-2 (4-6, 4-6)
| Elise Mertens
Últimos Resultados de Kaitlin Quevedo
|Fecha
| Torneo
| Jugador
| Resultado
| Jugador
|01/09/2026
| US Open WTA (Sesentaicuatroavos de final)
| Kaitlin Quevedo
| 0-2 (4-6, 4-6)
| Elise Mertens
|24/08/2026
| Philadelphia (Dieciseisavos de final)
| Ekaterina Ovcharenko
| 2-1 (6-1, 0-6, 7-6)
| Kaitlin Quevedo
|02/08/2026
| Targu Mures (Final)
| Kaitlin Quevedo
| 1-2 (6-2, 3-6, 1-6)
| Laura Samson
|01/08/2026
| Targu Mures (Semifinal)
| Kaitlin Quevedo
| 1-0 (7-6, 0-0)
| Francesca Jones
|31/07/2026
| Targu Mures (Cuartos de final)
| Kaitlin Quevedo
| 2-0 (7-6, 6-3)
| Carole Monnet
Últimos Resultados de Elise Mertens
|Fecha
| Torneo
| Jugador
| Resultado
| Jugador
|03/09/2026
| US Open WTA (Treintaidosavos de final)
| Maria Timofeeva
| 0-2 (2-6, 6-7)
| Elise Mertens
|01/09/2026
| US Open WTA (Sesentaicuatroavos de final)
| Kaitlin Quevedo
| 0-2 (4-6, 4-6)
| Elise Mertens
|30/08/2026
| Monterrey Open (Final)
| Diane Parry
| 2-1 (6-4, 0-6, 6-3)
| Elise Mertens
|29/08/2026
| Monterrey Open (Semifinal)
| Nikola Bartunkova
| 1-2 (6-1, 4-6, 2-6)
| Elise Mertens
|28/08/2026
| Monterrey Open (Cuartos de final)
| Yulia Starodubtseva
| 0-2 (1-6, 4-6)
| Elise Mertens