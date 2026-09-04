Kaitlin Quevedo - Elise Mertens, en directo hoy: sigue el partido de US Open WTA

Kaitlin Quevedo - Elise Mertens: resumen y estadísticas del partido de Sesentaicuatroavos de final de US Open WTA
Kaitlin Quevedo - Elise Mertens: resumen y estadísticas del partido de Sesentaicuatroavos de final de US Open WTA - ENETPULSE / EPDATA (2026)
Europa Press Deportes
Actualizado: viernes, 4 septiembre 2026 17:40
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Madrid, 4 de septiembre de 2026.

La tenista española Kaitlin Quevedo(107) se enfrenta en Sesentaicuatroavos de final del torneo US Open WTA a la tenista belga Elise Mertens(20) este martes no antes de las 20:30.

Últimos enfrentamientos directos

Fecha Torneo Jugador Resultado Jugador
01/09/2026 US Open WTA (Sesentaicuatroavos de final) Kaitlin Quevedo 0-2 (4-6, 4-6) Elise Mertens

Últimos Resultados de Kaitlin Quevedo

Fecha Torneo Jugador Resultado Jugador
01/09/2026 US Open WTA (Sesentaicuatroavos de final) Kaitlin Quevedo 0-2 (4-6, 4-6) Elise Mertens
24/08/2026 Philadelphia (Dieciseisavos de final) Ekaterina Ovcharenko 2-1 (6-1, 0-6, 7-6) Kaitlin Quevedo
02/08/2026 Targu Mures (Final) Kaitlin Quevedo 1-2 (6-2, 3-6, 1-6) Laura Samson
01/08/2026 Targu Mures (Semifinal) Kaitlin Quevedo 1-0 (7-6, 0-0) Francesca Jones
31/07/2026 Targu Mures (Cuartos de final) Kaitlin Quevedo 2-0 (7-6, 6-3) Carole Monnet

Últimos Resultados de Elise Mertens

Fecha Torneo Jugador Resultado Jugador
03/09/2026 US Open WTA (Treintaidosavos de final) Maria Timofeeva 0-2 (2-6, 6-7) Elise Mertens
01/09/2026 US Open WTA (Sesentaicuatroavos de final) Kaitlin Quevedo 0-2 (4-6, 4-6) Elise Mertens
30/08/2026 Monterrey Open (Final) Diane Parry 2-1 (6-4, 0-6, 6-3) Elise Mertens
29/08/2026 Monterrey Open (Semifinal) Nikola Bartunkova 1-2 (6-1, 4-6, 2-6) Elise Mertens
28/08/2026 Monterrey Open (Cuartos de final) Yulia Starodubtseva 0-2 (1-6, 4-6) Elise Mertens

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