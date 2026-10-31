Kaitlin Quevedo - Lilli Tagger, en directo hoy: sigue el partido de Guangzhou Open

Kaitlin Quevedo - Lilli Tagger: resumen y estadísticas del partido de Semifinal de Guangzhou Open - ENETPULSE / EPDATA (2026)
Madrid, 31 de octubre de 2026.
La tenista española Kaitlin Quevedo(86) se enfrenta en Semifinal del torneo Guangzhou Open a la tenista austriaca Lilli Tagger(53) este sábado no antes de las 10:30.
No hay partidos directos entre ambos jugadores.
Últimos Resultados de Kaitlin Quevedo
|Fecha
| Torneo
| Jugador
| Resultado
| Jugador
|30/10/2026
| Guangzhou Open (Cuartos de final)
| Kaitlin Quevedo
| 2-0 (7-6, 6-3)
| Jil Teichmann
|29/10/2026
| Guangzhou Open (Octavos de final)
| Anna Bondar
| 0-2 (5-7, 3-6)
| Kaitlin Quevedo
|27/10/2026
| Guangzhou Open (Dieciseisavos de final)
| Kaitlin Quevedo
| 2-1 (6-4, 6-7, 6-4)
| Sofia Kenin
|19/10/2026
| Japan Women's Open (Dieciseisavos de final)
| Lanlana Tararudee
| 2-0 (7-5, 6-3)
| Kaitlin Quevedo
|21/09/2026
| Sao Paulo Open (Final)
| Kaitlin Quevedo
| 2-1 (4-6, 6-4, 6-2)
| Nadia Podoroska
Últimos Resultados de Lilli Tagger
|Fecha
| Torneo
| Jugador
| Resultado
| Jugador
|30/10/2026
| Guangzhou Open (Cuartos de final)
| Lilli Tagger
| 2-1 (6-4, 3-6, 7-5)
| Han Shi
|29/10/2026
| Guangzhou Open (Octavos de final)
| Lilli Tagger
| 2-0 (6-2, 6-2)
| Magda Linette
|27/10/2026
| Guangzhou Open (Dieciseisavos de final)
| Lilli Tagger
| 2-0 (6-2, 6-2)
| Venus Williams
|23/10/2026
| Japan Women's Open (Cuartos de final)
| Ann Li
| 2-1 (6-4, 3-6, 7-6)
| Lilli Tagger
|21/10/2026
| Japan Women's Open (Octavos de final)
| Tereza Valentova
| 0-2 (5-7, 3-6)
| Lilli Tagger