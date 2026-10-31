Kaitlin Quevedo - Lilli Tagger, en directo hoy: sigue el partido de Guangzhou Open

Kaitlin Quevedo - Lilli Tagger: resumen y estadísticas del partido de Semifinal de Guangzhou Open
Kaitlin Quevedo - Lilli Tagger: resumen y estadísticas del partido de Semifinal de Guangzhou Open - ENETPULSE / EPDATA (2026)
Europa Press Deportes
Actualizado: sábado, 31 octubre 2026 9:31
Seguir en

Madrid, 31 de octubre de 2026.

La tenista española Kaitlin Quevedo(86) se enfrenta en Semifinal del torneo Guangzhou Open a la tenista austriaca Lilli Tagger(53) este sábado no antes de las 10:30.

No hay partidos directos entre ambos jugadores.

Últimos Resultados de Kaitlin Quevedo

Fecha Torneo Jugador Resultado Jugador
30/10/2026 Guangzhou Open (Cuartos de final) Kaitlin Quevedo 2-0 (7-6, 6-3) Jil Teichmann
29/10/2026 Guangzhou Open (Octavos de final) Anna Bondar 0-2 (5-7, 3-6) Kaitlin Quevedo
27/10/2026 Guangzhou Open (Dieciseisavos de final) Kaitlin Quevedo 2-1 (6-4, 6-7, 6-4) Sofia Kenin
19/10/2026 Japan Women's Open (Dieciseisavos de final) Lanlana Tararudee 2-0 (7-5, 6-3) Kaitlin Quevedo
21/09/2026 Sao Paulo Open (Final) Kaitlin Quevedo 2-1 (4-6, 6-4, 6-2) Nadia Podoroska

Últimos Resultados de Lilli Tagger

Fecha Torneo Jugador Resultado Jugador
30/10/2026 Guangzhou Open (Cuartos de final) Lilli Tagger 2-1 (6-4, 3-6, 7-5) Han Shi
29/10/2026 Guangzhou Open (Octavos de final) Lilli Tagger 2-0 (6-2, 6-2) Magda Linette
27/10/2026 Guangzhou Open (Dieciseisavos de final) Lilli Tagger 2-0 (6-2, 6-2) Venus Williams
23/10/2026 Japan Women's Open (Cuartos de final) Ann Li 2-1 (6-4, 3-6, 7-6) Lilli Tagger
21/10/2026 Japan Women's Open (Octavos de final) Tereza Valentova 0-2 (5-7, 3-6) Lilli Tagger
Contador

Contenido patrocinado