Kaitlin Quevedo - Nadia Podoroska, en directo hoy: sigue el partido de Sao Paulo Open

Kaitlin Quevedo - Nadia Podoroska: resumen y estadísticas del partido de Final de Sao Paulo Open - ENETPULSE / EPDATA (2026)
Madrid, 20 de septiembre de 2026.
La tenista española Kaitlin Quevedo(105) se enfrenta en Final del torneo Sao Paulo Open a la tenista argentina Nadia Podoroska(317) este domingo no antes de las 20:30.
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Últimos Resultados de Kaitlin Quevedo
|Fecha
| Torneo
| Jugador
| Resultado
| Jugador
|19/09/2026
| Sao Paulo Open (Semifinal)
| Kaitlin Quevedo
| 2-1 (6-4, 2-6, 6-4)
| Anna Blinkova
|18/09/2026
| Sao Paulo Open (Cuartos de final)
| Teodora Kostovic
| 0-2 (3-6, 4-6)
| Kaitlin Quevedo
|17/09/2026
| Sao Paulo Open (Octavos de final)
| Nauhany Leme Da Silva
| 0-2 (2-6, 1-6)
| Kaitlin Quevedo
|16/09/2026
| Sao Paulo Open (Dieciseisavos de final)
| Anastasia Tikhonova
| 0-2 (0-6, 2-6)
| Kaitlin Quevedo
|10/09/2026
| Barranquilla (Cuartos de final)
| Kaitlin Quevedo
| 0-2 (5-7, 1-6)
| Claire Liu
Últimos Resultados de Nadia Podoroska
|Fecha
| Torneo
| Jugador
| Resultado
| Jugador
|19/09/2026
| Sao Paulo Open (Semifinal)
| Nadia Podoroska
| 2-0 (6-3, 6-4)
| Paula Badosa
|19/09/2026
| Sao Paulo Open (Cuartos de final)
| Nadia Podoroska
| 2-1 (7-6, 3-6, 6-3)
| Suzan Lamens
|17/09/2026
| Sao Paulo Open (Octavos de final)
| Eva Lys
| 0-2 (5-7, 2-6)
| Nadia Podoroska
|15/09/2026
| Sao Paulo Open (Dieciseisavos de final)
| Lucrezia Stefanini
| 0-2 (3-6, 4-6)
| Nadia Podoroska
|10/09/2026
| Barranquilla (Octavos de final)
| Nadia Podoroska
| 0-2 (5-7, 1-6)
| Anna Blinkova