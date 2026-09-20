Kaitlin Quevedo - Nadia Podoroska, en directo hoy: sigue el partido de Sao Paulo Open

Kaitlin Quevedo - Nadia Podoroska: resumen y estadísticas del partido de Final de Sao Paulo Open - ENETPULSE / EPDATA (2026)

Madrid, 20 de septiembre de 2026.

La tenista española Kaitlin Quevedo(105) se enfrenta en Final del torneo Sao Paulo Open a la tenista argentina Nadia Podoroska(317) este domingo no antes de las 20:30.

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No hay partidos directos entre ambos jugadores.

Últimos Resultados de Kaitlin Quevedo

Fecha Torneo Jugador Resultado Jugador 19/09/2026 Sao Paulo Open (Semifinal) Kaitlin Quevedo 2-1 (6-4, 2-6, 6-4) Anna Blinkova 18/09/2026 Sao Paulo Open (Cuartos de final) Teodora Kostovic 0-2 (3-6, 4-6) Kaitlin Quevedo 17/09/2026 Sao Paulo Open (Octavos de final) Nauhany Leme Da Silva 0-2 (2-6, 1-6) Kaitlin Quevedo 16/09/2026 Sao Paulo Open (Dieciseisavos de final) Anastasia Tikhonova 0-2 (0-6, 2-6) Kaitlin Quevedo 10/09/2026 Barranquilla (Cuartos de final) Kaitlin Quevedo 0-2 (5-7, 1-6) Claire Liu

Últimos Resultados de Nadia Podoroska