Kaitlin Quevedo - Nadia Podoroska, en directo hoy: sigue el partido de Sao Paulo Open

Kaitlin Quevedo - Nadia Podoroska: resumen y estadísticas del partido de Final de Sao Paulo Open
Kaitlin Quevedo - Nadia Podoroska: resumen y estadísticas del partido de Final de Sao Paulo Open - ENETPULSE / EPDATA (2026)
Europa Press Deportes
Publicado: domingo, 20 septiembre 2026 19:31
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Madrid, 20 de septiembre de 2026.

La tenista española Kaitlin Quevedo(105) se enfrenta en Final del torneo Sao Paulo Open a la tenista argentina Nadia Podoroska(317) este domingo no antes de las 20:30.

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No hay partidos directos entre ambos jugadores.

Últimos Resultados de Kaitlin Quevedo

Fecha Torneo Jugador Resultado Jugador
19/09/2026 Sao Paulo Open (Semifinal) Kaitlin Quevedo 2-1 (6-4, 2-6, 6-4) Anna Blinkova
18/09/2026 Sao Paulo Open (Cuartos de final) Teodora Kostovic 0-2 (3-6, 4-6) Kaitlin Quevedo
17/09/2026 Sao Paulo Open (Octavos de final) Nauhany Leme Da Silva 0-2 (2-6, 1-6) Kaitlin Quevedo
16/09/2026 Sao Paulo Open (Dieciseisavos de final) Anastasia Tikhonova 0-2 (0-6, 2-6) Kaitlin Quevedo
10/09/2026 Barranquilla (Cuartos de final) Kaitlin Quevedo 0-2 (5-7, 1-6) Claire Liu

Últimos Resultados de Nadia Podoroska

Fecha Torneo Jugador Resultado Jugador
19/09/2026 Sao Paulo Open (Semifinal) Nadia Podoroska 2-0 (6-3, 6-4) Paula Badosa
19/09/2026 Sao Paulo Open (Cuartos de final) Nadia Podoroska 2-1 (7-6, 3-6, 6-3) Suzan Lamens
17/09/2026 Sao Paulo Open (Octavos de final) Eva Lys 0-2 (5-7, 2-6) Nadia Podoroska
15/09/2026 Sao Paulo Open (Dieciseisavos de final) Lucrezia Stefanini 0-2 (3-6, 4-6) Nadia Podoroska
10/09/2026 Barranquilla (Octavos de final) Nadia Podoroska 0-2 (5-7, 1-6) Anna Blinkova
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