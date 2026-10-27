Kaitlin Quevedo - Sofia Kenin, en directo hoy: sigue el partido de Guangzhou Open

Kaitlin Quevedo - Sofia Kenin: resumen y estadísticas del partido de Dieciseisavos de final de Guangzhou Open - ENETPULSE / EPDATA (2026)
Madrid, 27 de octubre de 2026.
La tenista española Kaitlin Quevedo(86) se enfrenta en Dieciseisavos de final del torneo Guangzhou Open a la tenista estadounidense Sofia Kenin(187) este martes no antes de las 04:00.
No hay partidos directos entre ambos jugadores.
Últimos Resultados de Kaitlin Quevedo
|Fecha
| Torneo
| Jugador
| Resultado
| Jugador
|19/10/2026
| Japan Women's Open (Dieciseisavos de final)
| Lanlana Tararudee
| 2-0 (7-5, 6-3)
| Kaitlin Quevedo
|21/09/2026
| Sao Paulo Open (Final)
| Kaitlin Quevedo
| 2-1 (4-6, 6-4, 6-2)
| Nadia Podoroska
|19/09/2026
| Sao Paulo Open (Semifinal)
| Kaitlin Quevedo
| 2-1 (6-4, 2-6, 6-4)
| Anna Blinkova
|18/09/2026
| Sao Paulo Open (Cuartos de final)
| Teodora Kostovic
| 0-2 (3-6, 4-6)
| Kaitlin Quevedo
|17/09/2026
| Sao Paulo Open (Octavos de final)
| Nauhany Leme Da Silva
| 0-2 (2-6, 1-6)
| Kaitlin Quevedo
Últimos Resultados de Sofia Kenin
|Fecha
| Torneo
| Jugador
| Resultado
| Jugador
|20/10/2026
| Japan Women's Open (Dieciseisavos de final)
| Kayla Day
| 2-0 (6-3, 6-2)
| Sofia Kenin
|18/10/2026
| Japan Women's Open, Qualification (Sin Definir)
| Sinja Kraus
| 2-0 (7-6, 6-4)
| Sofia Kenin
|17/10/2026
| Japan Women's Open, Qualification (Sin Definir)
| Mei Yamaguchi
| 1-2 (6-2, 0-6, 1-6)
| Sofia Kenin
|10/10/2026
| Wuhan Tennis Open, Qualification (Dieciseisavos de final)
| Sofia Kenin
| 0-2 (0-6, 3-6)
| Kamilla Rakhimova
|01/10/2026
| China Open (Sesentaicuatroavos de final)
| Sofia Kenin
| 0-2 (3-6, 3-6)
| Ashlyn Krueger