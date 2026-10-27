Kaitlin Quevedo - Sofia Kenin, en directo hoy: sigue el partido de Guangzhou Open

Kaitlin Quevedo - Sofia Kenin: resumen y estadísticas del partido de Dieciseisavos de final de Guangzhou Open
Kaitlin Quevedo - Sofia Kenin: resumen y estadísticas del partido de Dieciseisavos de final de Guangzhou Open - ENETPULSE / EPDATA (2026)
Europa Press Deportes
Actualizado: martes, 27 octubre 2026 3:02
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Madrid, 27 de octubre de 2026.

La tenista española Kaitlin Quevedo(86) se enfrenta en Dieciseisavos de final del torneo Guangzhou Open a la tenista estadounidense Sofia Kenin(187) este martes no antes de las 04:00.

No hay partidos directos entre ambos jugadores.

Últimos Resultados de Kaitlin Quevedo

Fecha Torneo Jugador Resultado Jugador
19/10/2026 Japan Women's Open (Dieciseisavos de final) Lanlana Tararudee 2-0 (7-5, 6-3) Kaitlin Quevedo
21/09/2026 Sao Paulo Open (Final) Kaitlin Quevedo 2-1 (4-6, 6-4, 6-2) Nadia Podoroska
19/09/2026 Sao Paulo Open (Semifinal) Kaitlin Quevedo 2-1 (6-4, 2-6, 6-4) Anna Blinkova
18/09/2026 Sao Paulo Open (Cuartos de final) Teodora Kostovic 0-2 (3-6, 4-6) Kaitlin Quevedo
17/09/2026 Sao Paulo Open (Octavos de final) Nauhany Leme Da Silva 0-2 (2-6, 1-6) Kaitlin Quevedo

Últimos Resultados de Sofia Kenin

Fecha Torneo Jugador Resultado Jugador
20/10/2026 Japan Women's Open (Dieciseisavos de final) Kayla Day 2-0 (6-3, 6-2) Sofia Kenin
18/10/2026 Japan Women's Open, Qualification (Sin Definir) Sinja Kraus 2-0 (7-6, 6-4) Sofia Kenin
17/10/2026 Japan Women's Open, Qualification (Sin Definir) Mei Yamaguchi 1-2 (6-2, 0-6, 1-6) Sofia Kenin
10/10/2026 Wuhan Tennis Open, Qualification (Dieciseisavos de final) Sofia Kenin 0-2 (0-6, 3-6) Kamilla Rakhimova
01/10/2026 China Open (Sesentaicuatroavos de final) Sofia Kenin 0-2 (3-6, 3-6) Ashlyn Krueger
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