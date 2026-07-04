Karen Khachanov - Flavio Cobolli, en directo hoy: sigue el partido de Wimbledon ATP

Karen Khachanov - Flavio Cobolli: resumen y estadísticas del partido de Dieciseisavos de final de Wimbledon ATP - ENETPULSE / EPDATA (2026)

Madrid, 4 de julio de 2026.

El tenista Ruso Karen Khachanov(22) se enfrenta en Dieciseisavos de final del torneo Wimbledon ATP al tenista italiano Flavio Cobolli(10) este sábado no antes de las 13:30.

-Últimos enfrentamientos directos.

Fecha Torneo Jugador Resultado Jugador 29/04/2024 Madrid Open (Dieciseisavos de final) Flavio Cobolli 0-2 (5-7, 4-6) Karen Khachanov

-Últimos Resultados de Karen Khachanov.

Fecha Torneo Jugador Resultado Jugador 02/07/2026 Wimbledon ATP (Treintaidosavos de final) Karen Khachanov 3-0 (6-3, 6-4, 6-4) Yannick Hanfmann 30/06/2026 Wimbledon ATP (Sesentaicuatroavos de final) Karen Khachanov 3-1 (6-3, 5-7, 6-3, 6-3) Billy Harris 16/06/2026 Halle Open (Dieciseisavos de final) Karen Khachanov 1-2 (6-1, 4-6, 4-6) Ethan Quinn 29/05/2026 Roland Garros ATP (Dieciseisavos de final) Karen Khachanov 2-3 (5-7, 7-5, 2-6, 7-6, 2-6) Jesper de Jong 27/05/2026 Roland Garros ATP (Treintaidosavos de final) Karen Khachanov 3-1 (7-6, 5-7, 6-1, 7-6) Marco Trungelliti

-Últimos Resultados de Flavio Cobolli.