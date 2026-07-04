Karen Khachanov - Flavio Cobolli, en directo hoy: sigue el partido de Wimbledon ATP

Karen Khachanov - Flavio Cobolli: resumen y estadísticas del partido de Dieciseisavos de final de Wimbledon ATP - ENETPULSE / EPDATA (2026)
Madrid, 4 de julio de 2026.
El tenista Ruso Karen Khachanov(22) se enfrenta en Dieciseisavos de final del torneo Wimbledon ATP al tenista italiano Flavio Cobolli(10) este sábado no antes de las 13:30.
-Últimos enfrentamientos directos.
|Fecha
| Torneo
| Jugador
| Resultado
| Jugador
|29/04/2024
| Madrid Open (Dieciseisavos de final)
| Flavio Cobolli
| 0-2 (5-7, 4-6)
| Karen Khachanov
-Últimos Resultados de Karen Khachanov.
|Fecha
| Torneo
| Jugador
| Resultado
| Jugador
|02/07/2026
| Wimbledon ATP (Treintaidosavos de final)
| Karen Khachanov
| 3-0 (6-3, 6-4, 6-4)
| Yannick Hanfmann
|30/06/2026
| Wimbledon ATP (Sesentaicuatroavos de final)
| Karen Khachanov
| 3-1 (6-3, 5-7, 6-3, 6-3)
| Billy Harris
|16/06/2026
| Halle Open (Dieciseisavos de final)
| Karen Khachanov
| 1-2 (6-1, 4-6, 4-6)
| Ethan Quinn
|29/05/2026
| Roland Garros ATP (Dieciseisavos de final)
| Karen Khachanov
| 2-3 (5-7, 7-5, 2-6, 7-6, 2-6)
| Jesper de Jong
|27/05/2026
| Roland Garros ATP (Treintaidosavos de final)
| Karen Khachanov
| 3-1 (7-6, 5-7, 6-1, 7-6)
| Marco Trungelliti
-Últimos Resultados de Flavio Cobolli.
|Fecha
| Torneo
| Jugador
| Resultado
| Jugador
|02/07/2026
| Wimbledon ATP (Treintaidosavos de final)
| James Duckworth
| 1-3 (6-7, 6-3, 6-7, 1-6)
| Flavio Cobolli
|01/07/2026
| Wimbledon ATP (Sesentaicuatroavos de final)
| Mariano Navone
| 1-3 (6-1, 6-7, 3-6, 6-7)
| Flavio Cobolli
|15/06/2026
| Halle Open (Dieciseisavos de final)
| Flavio Cobolli
| 0-2 (2-6, 6-7)
| Frances Tiafoe
|07/06/2026
| Roland Garros ATP (Final)
| Flavio Cobolli
| 2-3 (1-6, 6-4, 4-6, 7-6, 1-6)
| Alexander Zverev
|05/06/2026
| Roland Garros ATP (Semifinal)
| Matteo Arnaldi
| 0-0 ()
| Flavio Cobolli