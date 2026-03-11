Karolina Muchova - Iga Swiatek, en directo hoy: sigue el partido de BNP Paribas Open

Karolina Muchova - Iga Swiatek: resumen y estadísticas del partido de Octavos de final de BNP Paribas Open
Karolina Muchova - Iga Swiatek: resumen y estadísticas del partido de Octavos de final de BNP Paribas Open - ENETPULSE / EPDATA (2026)
Europa Press Deportes
Publicado: miércoles, 11 marzo 2026 18:02
Seguir en

Madrid, 11 de marzo de 2026.

La tenista Checa Karolina Muchova(13) se enfrenta en Octavos de final del torneo BNP Paribas Open a la tenista Polaca Iga Swiatek(2) este miércoles a las 19:00.

###WidgetTenis###

-Últimos Resultados de Karolina Muchova.

Fecha Torneo Jugador Resultado Jugador
09/03/2026 BNP Paribas Open (Dieciseisavos de final) Karolina Muchova 2-0 (6-0, 6-3) Antonia Ruzic
07/03/2026 BNP Paribas Open (Treintaidosavos de final) Karolina Muchova 2-0 (7-5, 6-2) Anna Bondar
14/02/2026 Qatar Total Open (Final) Karolina Muchova 2-0 (6-4, 7-5) Victoria Mboko
13/02/2026 Qatar Total Open (Semifinal) Maria Sakkari 1-2 (6-3, 4-6, 1-6) Karolina Muchova
12/02/2026 Qatar Total Open (Cuartos de final) Karolina Muchova 2-0 (6-3, 6-4) Anna Kalinskaya

-Últimos Resultados de Iga Swiatek.

Fecha Torneo Jugador Resultado Jugador
10/03/2026 BNP Paribas Open (Dieciseisavos de final) Maria Sakkari 0-2 (3-6, 2-6) Iga Swiatek
07/03/2026 BNP Paribas Open (Treintaidosavos de final) Kayla Day 0-2 (0-6, 6-7) Iga Swiatek
12/02/2026 Qatar Total Open (Cuartos de final) Iga Swiatek 1-2 (6-2, 4-6, 5-7) Maria Sakkari
11/02/2026 Qatar Total Open (Octavos de final) Iga Swiatek 2-1 (5-7, 6-1, 6-1) Daria Kasatkina
10/02/2026 Qatar Total Open (Dieciseisavos de final) Iga Swiatek 2-0 (6-0, 6-3) Janice Tjen

Contador

Contenido patrocinado