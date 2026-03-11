Karolina Muchova - Iga Swiatek, en directo hoy: sigue el partido de BNP Paribas Open

Karolina Muchova - Iga Swiatek: resumen y estadísticas del partido de Octavos de final de BNP Paribas Open - ENETPULSE / EPDATA (2026)
Madrid, 11 de marzo de 2026.
La tenista Checa Karolina Muchova(13) se enfrenta en Octavos de final del torneo BNP Paribas Open a la tenista Polaca Iga Swiatek(2) este miércoles a las 19:00.
-Últimos Resultados de Karolina Muchova.
|Fecha
| Torneo
| Jugador
| Resultado
| Jugador
|09/03/2026
| BNP Paribas Open (Dieciseisavos de final)
| Karolina Muchova
| 2-0 (6-0, 6-3)
| Antonia Ruzic
|07/03/2026
| BNP Paribas Open (Treintaidosavos de final)
| Karolina Muchova
| 2-0 (7-5, 6-2)
| Anna Bondar
|14/02/2026
| Qatar Total Open (Final)
| Karolina Muchova
| 2-0 (6-4, 7-5)
| Victoria Mboko
|13/02/2026
| Qatar Total Open (Semifinal)
| Maria Sakkari
| 1-2 (6-3, 4-6, 1-6)
| Karolina Muchova
|12/02/2026
| Qatar Total Open (Cuartos de final)
| Karolina Muchova
| 2-0 (6-3, 6-4)
| Anna Kalinskaya
-Últimos Resultados de Iga Swiatek.
|Fecha
| Torneo
| Jugador
| Resultado
| Jugador
|10/03/2026
| BNP Paribas Open (Dieciseisavos de final)
| Maria Sakkari
| 0-2 (3-6, 2-6)
| Iga Swiatek
|07/03/2026
| BNP Paribas Open (Treintaidosavos de final)
| Kayla Day
| 0-2 (0-6, 6-7)
| Iga Swiatek
|12/02/2026
| Qatar Total Open (Cuartos de final)
| Iga Swiatek
| 1-2 (6-2, 4-6, 5-7)
| Maria Sakkari
|11/02/2026
| Qatar Total Open (Octavos de final)
| Iga Swiatek
| 2-1 (5-7, 6-1, 6-1)
| Daria Kasatkina
|10/02/2026
| Qatar Total Open (Dieciseisavos de final)
| Iga Swiatek
| 2-0 (6-0, 6-3)
| Janice Tjen