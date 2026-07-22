Katarzyna Kawa - Paula Badosa, en directo hoy: sigue el partido de Hamburg European Open

Katarzyna Kawa - Paula Badosa: resumen y estadísticas del partido de Dieciseisavos de final de Hamburg European Open
Katarzyna Kawa - Paula Badosa: resumen y estadísticas del partido de Dieciseisavos de final de Hamburg European Open- ENETPULSE / EPDATA (2026)
Europa Press Deportes
Actualizado: miércoles, 22 julio 2026 12:34
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Madrid, 22 de julio de 2026.

La tenista polaca Katarzyna Kawa(131) se enfrenta en Dieciseisavos de final del torneo Hamburg European Open a la tenista española Paula Badosa(93) este miércoles no antes de las 12:30.

No hay partidos directos.

-Últimos Resultados de Katarzyna Kawa.

Fecha Torneo Jugador Resultado Jugador
16/07/2026 Iasi Open (Octavos de final) Panna Udvardy 2-1 (1-6, 7-5, 6-2) Katarzyna Kawa
14/07/2026 Iasi Open (Dieciseisavos de final) Katarzyna Kawa 2-0 (6-1, 6-4) Simona Waltert
06/07/2026 Bastad (Dieciseisavos de final) Simona Waltert 2-0 (6-4, 6-1) Katarzyna Kawa
25/06/2026 Wimbledon, Qualification WTA (Dieciseisavos de final) Katarzyna Kawa 0-2 (2-6, 5-7) Kayla Day
24/06/2026 Wimbledon, Qualification WTA (Treintaidosavos de final) Katarzyna Kawa 2-1 (6-4, 2-6, 6-2) Lucrezia Stefanini

-Últimos Resultados de Paula Badosa.

Fecha Torneo Jugador Resultado Jugador
20/07/2026 Iasi Open (Final) Mayar Sherif 1-0 (6-4, 4-0) Paula Badosa
18/07/2026 Iasi Open (Semifinal) Paula Badosa 2-1 (3-6, 7-5, 7-6) Tamara Zidansek
17/07/2026 Iasi Open (Cuartos de final) Panna Udvardy 0-2 (4-6, 6-7) Paula Badosa
16/07/2026 Iasi Open (Octavos de final) Alevtina Ibragimova 1-2 (6-7, 6-1, 4-6) Paula Badosa
14/07/2026 Iasi Open (Dieciseisavos de final) Paula Badosa 2-0 (6-3, 6-1) Anhelina Kalinina
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