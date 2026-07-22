Katarzyna Kawa - Paula Badosa, en directo hoy: sigue el partido de Hamburg European Open

Madrid, 22 de julio de 2026.
La tenista polaca Katarzyna Kawa(131) se enfrenta en Dieciseisavos de final del torneo Hamburg European Open a la tenista española Paula Badosa(93) este miércoles no antes de las 12:30.
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-Últimos Resultados de Katarzyna Kawa.
|Fecha
|Torneo
|Jugador
|Resultado
|Jugador
|16/07/2026
|Iasi Open (Octavos de final)
|Panna Udvardy
|2-1 (1-6, 7-5, 6-2)
|Katarzyna Kawa
|14/07/2026
|Iasi Open (Dieciseisavos de final)
|Katarzyna Kawa
|2-0 (6-1, 6-4)
|Simona Waltert
|06/07/2026
|Bastad (Dieciseisavos de final)
|Simona Waltert
|2-0 (6-4, 6-1)
|Katarzyna Kawa
|25/06/2026
|Wimbledon, Qualification WTA (Dieciseisavos de final)
|Katarzyna Kawa
|0-2 (2-6, 5-7)
|Kayla Day
|24/06/2026
|Wimbledon, Qualification WTA (Treintaidosavos de final)
|Katarzyna Kawa
|2-1 (6-4, 2-6, 6-2)
|Lucrezia Stefanini
-Últimos Resultados de Paula Badosa.
|Fecha
|Torneo
|Jugador
|Resultado
|Jugador
|20/07/2026
|Iasi Open (Final)
|Mayar Sherif
|1-0 (6-4, 4-0)
|Paula Badosa
|18/07/2026
|Iasi Open (Semifinal)
|Paula Badosa
|2-1 (3-6, 7-5, 7-6)
|Tamara Zidansek
|17/07/2026
|Iasi Open (Cuartos de final)
|Panna Udvardy
|0-2 (4-6, 6-7)
|Paula Badosa
|16/07/2026
|Iasi Open (Octavos de final)
|Alevtina Ibragimova
|1-2 (6-7, 6-1, 4-6)
|Paula Badosa
|14/07/2026
|Iasi Open (Dieciseisavos de final)
|Paula Badosa
|2-0 (6-3, 6-1)
|Anhelina Kalinina