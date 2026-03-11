Katerina Siniakova - Elina Svitolina, en directo hoy: sigue el partido de BNP Paribas Open

Katerina Siniakova - Elina Svitolina: resumen y estadísticas del partido de Octavos de final de BNP Paribas Open - ENETPULSE / EPDATA (2026)
Madrid, 11 de marzo de 2026.
La tenista Checa Katerina Siniakova(44) se enfrenta en Octavos de final del torneo BNP Paribas Open a la tenista Ucraniana Elina Svitolina(9) este miércoles a las 19:00.
-Últimos enfrentamientos directos.
|Fecha
| Torneo
| Jugador
| Resultado
| Jugador
|10/03/2024
| BNP Paribas Open (Treintaidosavos de final)
| Elina Svitolina
| 2-1 (6-3, 2-6, 6-1)
| Katerina Siniakova
-Últimos Resultados de Katerina Siniakova.
|Fecha
| Torneo
| Jugador
| Resultado
| Jugador
|09/03/2026
| BNP Paribas Open (Dieciseisavos de final)
| Mirra Andreeva
| 1-2 (6-4, 6-7, 3-6)
| Katerina Siniakova
|08/03/2026
| BNP Paribas Open (Treintaidosavos de final)
| Katerina Siniakova
| 2-1 (5-7, 6-4, 7-6)
| Leylah Fernandez
|06/03/2026
| BNP Paribas Open (Sesentaicuatroavos de final)
| Katerina Siniakova
| 2-1 (1-6, 6-4, 6-1)
| Sofia Kenin
|16/02/2026
| Dubai Duty Free Tennis Championships (Treintaidosavos de final)
| Katerina Siniakova
| 0-2 (3-6, 5-7)
| Paula Badosa
-Últimos Resultados de Elina Svitolina.
|Fecha
| Torneo
| Jugador
| Resultado
| Jugador
|10/03/2026
| BNP Paribas Open (Dieciseisavos de final)
| Ashlyn Krueger
| 0-2 (4-6, 2-6)
| Elina Svitolina
|08/03/2026
| BNP Paribas Open (Treintaidosavos de final)
| Laura Siegemund
| 1-2 (6-7, 6-4, 3-6)
| Elina Svitolina
|21/02/2026
| Dubai Duty Free Tennis Championships (Final)
| Elina Svitolina
| 0-2 (2-6, 4-6)
| Jessica Pegula
|20/02/2026
| Dubai Duty Free Tennis Championships (Semifinal)
| Elina Svitolina
| 2-1 (6-4, 6-7, 6-4)
| Coco Gauff
|19/02/2026
| Dubai Duty Free Tennis Championships (Cuartos de final)
| Antonia Ruzic
| 1-2 (6-3, 2-6, 3-6)
| Elina Svitolina