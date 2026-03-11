Katerina Siniakova - Elina Svitolina, en directo hoy: sigue el partido de BNP Paribas Open

Katerina Siniakova - Elina Svitolina: resumen y estadísticas del partido de Octavos de final de BNP Paribas Open
Katerina Siniakova - Elina Svitolina: resumen y estadísticas del partido de Octavos de final de BNP Paribas Open - ENETPULSE / EPDATA (2026)
Europa Press Deportes
Publicado: miércoles, 11 marzo 2026 18:02
Seguir en

Madrid, 11 de marzo de 2026.

La tenista Checa Katerina Siniakova(44) se enfrenta en Octavos de final del torneo BNP Paribas Open a la tenista Ucraniana Elina Svitolina(9) este miércoles a las 19:00.

-Últimos enfrentamientos directos.

Fecha Torneo Jugador Resultado Jugador
10/03/2024 BNP Paribas Open (Treintaidosavos de final) Elina Svitolina 2-1 (6-3, 2-6, 6-1) Katerina Siniakova

-Últimos Resultados de Katerina Siniakova.

Fecha Torneo Jugador Resultado Jugador
09/03/2026 BNP Paribas Open (Dieciseisavos de final) Mirra Andreeva 1-2 (6-4, 6-7, 3-6) Katerina Siniakova
08/03/2026 BNP Paribas Open (Treintaidosavos de final) Katerina Siniakova 2-1 (5-7, 6-4, 7-6) Leylah Fernandez
06/03/2026 BNP Paribas Open (Sesentaicuatroavos de final) Katerina Siniakova 2-1 (1-6, 6-4, 6-1) Sofia Kenin
16/02/2026 Dubai Duty Free Tennis Championships (Treintaidosavos de final) Katerina Siniakova 0-2 (3-6, 5-7) Paula Badosa

-Últimos Resultados de Elina Svitolina.

Fecha Torneo Jugador Resultado Jugador
10/03/2026 BNP Paribas Open (Dieciseisavos de final) Ashlyn Krueger 0-2 (4-6, 2-6) Elina Svitolina
08/03/2026 BNP Paribas Open (Treintaidosavos de final) Laura Siegemund 1-2 (6-7, 6-4, 3-6) Elina Svitolina
21/02/2026 Dubai Duty Free Tennis Championships (Final) Elina Svitolina 0-2 (2-6, 4-6) Jessica Pegula
20/02/2026 Dubai Duty Free Tennis Championships (Semifinal) Elina Svitolina 2-1 (6-4, 6-7, 6-4) Coco Gauff
19/02/2026 Dubai Duty Free Tennis Championships (Cuartos de final) Antonia Ruzic 1-2 (6-3, 2-6, 3-6) Elina Svitolina

