Kayden Colombo - Matei Chelemen, en directo hoy: sigue el partido de US Open Juniors, Boys

Kayden Colombo - Matei Chelemen: resumen y estadísticas del partido de Treintaidosavos de final de US Open Juniors, Boys - ENETPULSE / EPDATA (2026)

Madrid, 6 de septiembre de 2026.

El tenista estadounidense Kayden Colombo(1923) se enfrenta en Treintaidosavos de final del torneo US Open Juniors, Boys al tenista rumano Matei Chelemen(0) este domingo no antes de las 18:30.

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