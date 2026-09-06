Kayden Colombo - Matei Chelemen, en directo hoy: sigue el partido de US Open Juniors, Boys

Kayden Colombo - Matei Chelemen: resumen y estadísticas del partido de Treintaidosavos de final de US Open Juniors, Boys
Kayden Colombo - Matei Chelemen: resumen y estadísticas del partido de Treintaidosavos de final de US Open Juniors, Boys - ENETPULSE / EPDATA (2026)
Europa Press Deportes
Actualizado: domingo, 6 septiembre 2026 17:34
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Madrid, 6 de septiembre de 2026.

El tenista estadounidense Kayden Colombo(1923) se enfrenta en Treintaidosavos de final del torneo US Open Juniors, Boys al tenista rumano Matei Chelemen(0) este domingo no antes de las 18:30.

No hay partidos directos entre ambos jugadores.

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Últimos Resultados de Matei Chelemen

Fecha Torneo Jugador Resultado Jugador
31/05/2026 Roland Garros Juniors, Boys (Treintaidosavos de final) Matei Chelemen 0-2 (4-6, 6-7) Kuan-Shou Chen

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