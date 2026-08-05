Kayla Day - Coco Gauff, en directo hoy: sigue el partido de National Bank Open

Kayla Day - Coco Gauff: resumen y estadísticas del partido de Treintaidosavos de final de National Bank Open - ENETPULSE / EPDATA (2026)
Madrid, 5 de agosto de 2026.
La tenista estadounidense Kayla Day(127) se enfrenta en Treintaidosavos de final del torneo National Bank Open a la tenista estadounidense Coco Gauff(4) este miércoles no antes de las 20:00.
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Últimos Resultados de Kayla Day
|Fecha
| Torneo
| Jugador
| Resultado
| Jugador
|03/08/2026
| National Bank Open (Sesentaicuatroavos de final)
| Diane Parry
| 1-2 (6-3, 3-6, 5-7)
| Kayla Day
|01/08/2026
| National Bank Open, Qualification (Dieciseisavos de final)
| Hanyu Guo
| 0-2 (5-7, 2-6)
| Kayla Day
|28/07/2026
| Vancouver (Dieciseisavos de final)
| Kayla Day
| 1-2 (7-6, 3-6, 4-6)
| Mai Hontama
|30/06/2026
| Wimbledon WTA (Sesentaicuatroavos de final)
| Kayla Day
| 1-2 (7-6, 4-6, 3-6)
| Madison Keys
|25/06/2026
| Wimbledon, Qualification WTA (Dieciseisavos de final)
| Katarzyna Kawa
| 0-2 (2-6, 5-7)
| Kayla Day
Últimos Resultados de Coco Gauff
|Fecha
| Torneo
| Jugador
| Resultado
| Jugador
|09/07/2026
| Wimbledon WTA (Semifinal)
| Karolina Muchova
| 2-1 (6-2, 1-6, 7-6)
| Coco Gauff
|07/07/2026
| Wimbledon WTA (Cuartos de final)
| Jessica Pegula
| 1-2 (6-4, 3-6, 3-6)
| Coco Gauff
|05/07/2026
| Wimbledon WTA (Octavos de final)
| Belinda Bencic
| 1-2 (6-4, 3-6, 4-6)
| Coco Gauff
|03/07/2026
| Wimbledon WTA (Dieciseisavos de final)
| Claire Liu
| 1-2 (3-6, 7-6, 2-6)
| Coco Gauff
|01/07/2026
| Wimbledon WTA (Treintaidosavos de final)
| Solana Sierra
| 1-2 (3-6, 6-3, 6-7)
| Coco Gauff