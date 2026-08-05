Kayla Day - Coco Gauff, en directo hoy: sigue el partido de National Bank Open

Kayla Day - Coco Gauff: resumen y estadísticas del partido de Treintaidosavos de final de National Bank Open - ENETPULSE / EPDATA (2026)

Madrid, 5 de agosto de 2026.

La tenista estadounidense Kayla Day(127) se enfrenta en Treintaidosavos de final del torneo National Bank Open a la tenista estadounidense Coco Gauff(4) este miércoles no antes de las 20:00.

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Últimos Resultados de Kayla Day

Fecha Torneo Jugador Resultado Jugador 03/08/2026 National Bank Open (Sesentaicuatroavos de final) Diane Parry 1-2 (6-3, 3-6, 5-7) Kayla Day 01/08/2026 National Bank Open, Qualification (Dieciseisavos de final) Hanyu Guo 0-2 (5-7, 2-6) Kayla Day 28/07/2026 Vancouver (Dieciseisavos de final) Kayla Day 1-2 (7-6, 3-6, 4-6) Mai Hontama 30/06/2026 Wimbledon WTA (Sesentaicuatroavos de final) Kayla Day 1-2 (7-6, 4-6, 3-6) Madison Keys 25/06/2026 Wimbledon, Qualification WTA (Dieciseisavos de final) Katarzyna Kawa 0-2 (2-6, 5-7) Kayla Day

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