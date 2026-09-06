Koki Nara - Mathys Domenc, en directo hoy: sigue el partido de US Open Juniors, Boys

Koki Nara - Mathys Domenc: resumen y estadísticas del partido de Treintaidosavos de final de US Open Juniors, Boys
Koki Nara - Mathys Domenc: resumen y estadísticas del partido de Treintaidosavos de final de US Open Juniors, Boys - ENETPULSE / EPDATA (2026)
Europa Press Deportes
Actualizado: domingo, 6 septiembre 2026 16:02
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Madrid, 6 de septiembre de 2026.

El tenista Japonés Koki Nara(0) se enfrenta en Treintaidosavos de final del torneo US Open Juniors, Boys al tenista francés Mathys Domenc(1354) este domingo no antes de las 17:00.

No hay partidos directos entre ambos jugadores.

No hay partidos recientes.

Últimos Resultados de Mathys Domenc

Fecha Torneo Jugador Resultado Jugador
07/07/2026 Wimbledon Juniors, Boys (Dieciseisavos de final) Mathys Domenc 0-2 (6-7, 2-6) Cruz Hewitt
05/07/2026 Wimbledon Juniors, Boys (Treintaidosavos de final) Mathys Domenc 2-1 (1-6, 6-3, 6-3) Emilio Camacho
03/06/2026 Roland Garros Juniors, Boys (Octavos de final) Mathys Domenc 0-2 (0-6, 6-7) Thilo Behrmann

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