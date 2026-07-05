Kuan-Shou Chen - Nikita Bilozertsev, en directo hoy: sigue el partido de Wimbledon Juniors, Boys

Kuan-Shou Chen - Nikita Bilozertsev: resumen y estadísticas del partido de Treintaidosavos de final de Wimbledon Juniors, Boys - ENETPULSE / EPDATA (2026)
Madrid, 5 de julio de 2026.
El tenista taiwanés Kuan-Shou Chen(0) se enfrenta en Treintaidosavos de final del torneo Wimbledon Juniors, Boys al tenista uzbeko Nikita Bilozertsev(745) este domingo no antes de las 12:00.
-Últimos enfrentamientos directos.
|Fecha
| Torneo
| Jugador
| Resultado
| Jugador
|29/01/2026
| Australian Open Juniors, Boys (Octavos de final)
| Kuan-Shou Chen
| 2-0 (6-1, 6-3)
| Nikita Bilozertsev
-Últimos Resultados de Kuan-Shou Chen.
|Fecha
| Torneo
| Jugador
| Resultado
| Jugador
|01/06/2026
| Roland Garros Juniors, Boys (Dieciseisavos de final)
| Arnav Paparkar
| 2-0 (6-2, 6-4)
| Kuan-Shou Chen
|31/05/2026
| Roland Garros Juniors, Boys (Treintaidosavos de final)
| Matei Chelemen
| 0-2 (4-6, 6-7)
| Kuan-Shou Chen
|30/01/2026
| Australian Open Juniors, Boys (Cuartos de final)
| Keaton Hance
| 2-0 (7-6, 6-4)
| Kuan-Shou Chen
|29/01/2026
| Australian Open Juniors, Boys (Octavos de final)
| Kuan-Shou Chen
| 2-0 (6-1, 6-3)
| Nikita Bilozertsev
|26/01/2026
| Australian Open Juniors, Boys (Dieciseisavos de final)
| Kuan-Shou Chen
| 2-0 (6-2, 6-3)
| Jake Dembo
-Últimos Resultados de Nikita Bilozertsev.
|Fecha
| Torneo
| Jugador
| Resultado
| Jugador
|23/06/2026
| Plovdiv (Dieciseisavos de final)
| Enrico Dalla Valle
| 2-0 (6-0, 6-2)
| Nikita Bilozertsev
|01/06/2026
| Roland Garros Juniors, Boys (Dieciseisavos de final)
| Nikita Bilozertsev
| 1-2 (6-3, 3-6, 4-6)
| Yannick Alexandrescou
|31/05/2026
| Roland Garros Juniors, Boys (Treintaidosavos de final)
| Nikita Bilozertsev
| 2-1 (4-6, 7-6, 6-0)
| Kai Thompson
|27/04/2026
| Shymkent 2 (Dieciseisavos de final)
| Manoj Dhamne Manas
| 2-1 (7-5, 4-6, 7-6)
| Nikita Bilozertsev
|29/01/2026
| Australian Open Juniors, Boys (Octavos de final)
| Kuan-Shou Chen
| 2-0 (6-1, 6-3)
| Nikita Bilozertsev