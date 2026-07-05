Kuan-Shou Chen - Nikita Bilozertsev, en directo hoy: sigue el partido de Wimbledon Juniors, Boys

Kuan-Shou Chen - Nikita Bilozertsev: resumen y estadísticas del partido de Treintaidosavos de final de Wimbledon Juniors, Boys
Kuan-Shou Chen - Nikita Bilozertsev: resumen y estadísticas del partido de Treintaidosavos de final de Wimbledon Juniors, Boys - ENETPULSE / EPDATA (2026)
Europa Press Deportes
Actualizado: domingo, 5 julio 2026 12:16
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Madrid, 5 de julio de 2026.

El tenista taiwanés Kuan-Shou Chen(0) se enfrenta en Treintaidosavos de final del torneo Wimbledon Juniors, Boys al tenista uzbeko Nikita Bilozertsev(745) este domingo no antes de las 12:00.

-Últimos enfrentamientos directos.

Fecha Torneo Jugador Resultado Jugador
29/01/2026 Australian Open Juniors, Boys (Octavos de final) Kuan-Shou Chen 2-0 (6-1, 6-3) Nikita Bilozertsev

-Últimos Resultados de Kuan-Shou Chen.

Fecha Torneo Jugador Resultado Jugador
01/06/2026 Roland Garros Juniors, Boys (Dieciseisavos de final) Arnav Paparkar 2-0 (6-2, 6-4) Kuan-Shou Chen
31/05/2026 Roland Garros Juniors, Boys (Treintaidosavos de final) Matei Chelemen 0-2 (4-6, 6-7) Kuan-Shou Chen
30/01/2026 Australian Open Juniors, Boys (Cuartos de final) Keaton Hance 2-0 (7-6, 6-4) Kuan-Shou Chen
29/01/2026 Australian Open Juniors, Boys (Octavos de final) Kuan-Shou Chen 2-0 (6-1, 6-3) Nikita Bilozertsev
26/01/2026 Australian Open Juniors, Boys (Dieciseisavos de final) Kuan-Shou Chen 2-0 (6-2, 6-3) Jake Dembo

-Últimos Resultados de Nikita Bilozertsev.

Fecha Torneo Jugador Resultado Jugador
23/06/2026 Plovdiv (Dieciseisavos de final) Enrico Dalla Valle 2-0 (6-0, 6-2) Nikita Bilozertsev
01/06/2026 Roland Garros Juniors, Boys (Dieciseisavos de final) Nikita Bilozertsev 1-2 (6-3, 3-6, 4-6) Yannick Alexandrescou
31/05/2026 Roland Garros Juniors, Boys (Treintaidosavos de final) Nikita Bilozertsev 2-1 (4-6, 7-6, 6-0) Kai Thompson
27/04/2026 Shymkent 2 (Dieciseisavos de final) Manoj Dhamne Manas 2-1 (7-5, 4-6, 7-6) Nikita Bilozertsev
29/01/2026 Australian Open Juniors, Boys (Octavos de final) Kuan-Shou Chen 2-0 (6-1, 6-3) Nikita Bilozertsev

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