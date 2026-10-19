Lanlana Tararudee - Kaitlin Quevedo, en directo hoy: sigue el partido de Japan Women's Open

Lanlana Tararudee - Kaitlin Quevedo: resumen y estadísticas del partido de Dieciseisavos de final de Japan Women's Open
Lanlana Tararudee - Kaitlin Quevedo: resumen y estadísticas del partido de Dieciseisavos de final de Japan Women's Open - ENETPULSE / EPDATA (2026)
Europa Press Deportes
Actualizado: lunes, 19 octubre 2026 3:31
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Madrid, 19 de octubre de 2026.

La tenista tailandesa Lanlana Tararudee(60) se enfrenta en Dieciseisavos de final del torneo Japan Women's Open a la tenista española Kaitlin Quevedo(76) este lunes no antes de las 04:30.

No hay partidos directos entre ambos jugadores.

Últimos Resultados de Lanlana Tararudee

Fecha Torneo Jugador Resultado Jugador
14/10/2026 Wuhan Tennis Open (Dieciseisavos de final) Ashlyn Krueger 2-1 (2-6, 6-1, 6-1) Lanlana Tararudee
12/10/2026 Wuhan Tennis Open (Treintaidosavos de final) Lanlana Tararudee 2-0 (6-4, 6-1) Diane Parry
11/10/2026 Wuhan Tennis Open, Qualification (Octavos de final) Lanlana Tararudee 1-2 (4-6, 6-4, 1-6) Caty McNally
10/10/2026 Wuhan Tennis Open, Qualification (Dieciseisavos de final) Lanlana Tararudee 2-0 (7-6, 6-4) Claire Liu
01/10/2026 China Open (Sesentaicuatroavos de final) Lanlana Tararudee 0-2 (3-6, 3-6) Camila Osorio

Últimos Resultados de Kaitlin Quevedo

Fecha Torneo Jugador Resultado Jugador
21/09/2026 Sao Paulo Open (Final) Kaitlin Quevedo 2-1 (4-6, 6-4, 6-2) Nadia Podoroska
19/09/2026 Sao Paulo Open (Semifinal) Kaitlin Quevedo 2-1 (6-4, 2-6, 6-4) Anna Blinkova
18/09/2026 Sao Paulo Open (Cuartos de final) Teodora Kostovic 0-2 (3-6, 4-6) Kaitlin Quevedo
17/09/2026 Sao Paulo Open (Octavos de final) Nauhany Leme Da Silva 0-2 (2-6, 1-6) Kaitlin Quevedo
16/09/2026 Sao Paulo Open (Dieciseisavos de final) Anastasia Tikhonova 0-2 (0-6, 2-6) Kaitlin Quevedo
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