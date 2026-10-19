Lanlana Tararudee - Kaitlin Quevedo, en directo hoy: sigue el partido de Japan Women's Open

Lanlana Tararudee - Kaitlin Quevedo: resumen y estadísticas del partido de Dieciseisavos de final de Japan Women's Open - ENETPULSE / EPDATA (2026)
Madrid, 19 de octubre de 2026.
La tenista tailandesa Lanlana Tararudee(60) se enfrenta en Dieciseisavos de final del torneo Japan Women's Open a la tenista española Kaitlin Quevedo(76) este lunes no antes de las 04:30.
No hay partidos directos entre ambos jugadores.
Últimos Resultados de Lanlana Tararudee
|Fecha
| Torneo
| Jugador
| Resultado
| Jugador
|14/10/2026
| Wuhan Tennis Open (Dieciseisavos de final)
| Ashlyn Krueger
| 2-1 (2-6, 6-1, 6-1)
| Lanlana Tararudee
|12/10/2026
| Wuhan Tennis Open (Treintaidosavos de final)
| Lanlana Tararudee
| 2-0 (6-4, 6-1)
| Diane Parry
|11/10/2026
| Wuhan Tennis Open, Qualification (Octavos de final)
| Lanlana Tararudee
| 1-2 (4-6, 6-4, 1-6)
| Caty McNally
|10/10/2026
| Wuhan Tennis Open, Qualification (Dieciseisavos de final)
| Lanlana Tararudee
| 2-0 (7-6, 6-4)
| Claire Liu
|01/10/2026
| China Open (Sesentaicuatroavos de final)
| Lanlana Tararudee
| 0-2 (3-6, 3-6)
| Camila Osorio
Últimos Resultados de Kaitlin Quevedo
|Fecha
| Torneo
| Jugador
| Resultado
| Jugador
|21/09/2026
| Sao Paulo Open (Final)
| Kaitlin Quevedo
| 2-1 (4-6, 6-4, 6-2)
| Nadia Podoroska
|19/09/2026
| Sao Paulo Open (Semifinal)
| Kaitlin Quevedo
| 2-1 (6-4, 2-6, 6-4)
| Anna Blinkova
|18/09/2026
| Sao Paulo Open (Cuartos de final)
| Teodora Kostovic
| 0-2 (3-6, 4-6)
| Kaitlin Quevedo
|17/09/2026
| Sao Paulo Open (Octavos de final)
| Nauhany Leme Da Silva
| 0-2 (2-6, 1-6)
| Kaitlin Quevedo
|16/09/2026
| Sao Paulo Open (Dieciseisavos de final)
| Anastasia Tikhonova
| 0-2 (0-6, 2-6)
| Kaitlin Quevedo