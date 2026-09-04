Lanlana Tararudee - Linda Noskova, en directo hoy: sigue el partido de US Open WTA

Lanlana Tararudee - Linda Noskova: resumen y estadísticas del partido de Treintaidosavos de final de US Open WTA - ENETPULSE / EPDATA (2026)
Madrid, 4 de septiembre de 2026.
La tenista tailandesa Lanlana Tararudee(76) se enfrenta en Treintaidosavos de final del torneo US Open WTA a la tenista checa Linda Noskova(6) este miércoles no antes de las 17:00.
Últimos enfrentamientos directos
|Fecha
| Torneo
| Jugador
| Resultado
| Jugador
|03/09/2026
| US Open WTA (Treintaidosavos de final)
| Lanlana Tararudee
| 0-2 (4-6, 2-6)
| Linda Noskova
Últimos Resultados de Lanlana Tararudee
|Fecha
| Torneo
| Jugador
| Resultado
| Jugador
|03/09/2026
| US Open WTA (Treintaidosavos de final)
| Lanlana Tararudee
| 0-2 (4-6, 2-6)
| Linda Noskova
|30/08/2026
| US Open WTA (Sesentaicuatroavos de final)
| Elvina Kalieva
| 1-2 (3-6, 7-6, 2-6)
| Lanlana Tararudee
|22/08/2026
| Monterrey Open, Qualification (Octavos de final)
| Lanlana Tararudee
| 1-2 (6-7, 6-2, 6-7)
| Maria Timofeeva
|13/08/2026
| Cincinnati Open, Qualification (Sin Definir)
| Lanlana Tararudee
| 0-2 (4-6, 3-6)
| Mananchaya Sawangkaew
|11/08/2026
| Cincinnati Open, Qualification (Sin Definir)
| Lanlana Tararudee
| 2-0 (7-5, 7-5)
| Emerson Jones
Últimos Resultados de Linda Noskova
|Fecha
| Torneo
| Jugador
| Resultado
| Jugador
|03/09/2026
| US Open WTA (Treintaidosavos de final)
| Lanlana Tararudee
| 0-2 (4-6, 2-6)
| Linda Noskova
|31/08/2026
| US Open WTA (Sesentaicuatroavos de final)
| Katie Volynets
| 0-2 (5-7, 1-6)
| Linda Noskova
|19/08/2026
| Cincinnati Open (Octavos de final)
| Linda Noskova
| 0-2 (1-6, 4-6)
| Amanda Anisimova
|18/08/2026
| Cincinnati Open (Dieciseisavos de final)
| Linda Noskova
| 2-0 (7-6, 6-2)
| Clara Tauson