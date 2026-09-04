Lanlana Tararudee - Linda Noskova, en directo hoy: sigue el partido de US Open WTA

Lanlana Tararudee - Linda Noskova: resumen y estadísticas del partido de Treintaidosavos de final de US Open WTA
Lanlana Tararudee - Linda Noskova: resumen y estadísticas del partido de Treintaidosavos de final de US Open WTA - ENETPULSE / EPDATA (2026)
Europa Press Deportes
Actualizado: viernes, 4 septiembre 2026 17:26
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Madrid, 4 de septiembre de 2026.

La tenista tailandesa Lanlana Tararudee(76) se enfrenta en Treintaidosavos de final del torneo US Open WTA a la tenista checa Linda Noskova(6) este miércoles no antes de las 17:00.

Últimos enfrentamientos directos

Fecha Torneo Jugador Resultado Jugador
03/09/2026 US Open WTA (Treintaidosavos de final) Lanlana Tararudee 0-2 (4-6, 2-6) Linda Noskova

Últimos Resultados de Lanlana Tararudee

Fecha Torneo Jugador Resultado Jugador
03/09/2026 US Open WTA (Treintaidosavos de final) Lanlana Tararudee 0-2 (4-6, 2-6) Linda Noskova
30/08/2026 US Open WTA (Sesentaicuatroavos de final) Elvina Kalieva 1-2 (3-6, 7-6, 2-6) Lanlana Tararudee
22/08/2026 Monterrey Open, Qualification (Octavos de final) Lanlana Tararudee 1-2 (6-7, 6-2, 6-7) Maria Timofeeva
13/08/2026 Cincinnati Open, Qualification (Sin Definir) Lanlana Tararudee 0-2 (4-6, 3-6) Mananchaya Sawangkaew
11/08/2026 Cincinnati Open, Qualification (Sin Definir) Lanlana Tararudee 2-0 (7-5, 7-5) Emerson Jones

Últimos Resultados de Linda Noskova

Fecha Torneo Jugador Resultado Jugador
03/09/2026 US Open WTA (Treintaidosavos de final) Lanlana Tararudee 0-2 (4-6, 2-6) Linda Noskova
31/08/2026 US Open WTA (Sesentaicuatroavos de final) Katie Volynets 0-2 (5-7, 1-6) Linda Noskova
19/08/2026 Cincinnati Open (Octavos de final) Linda Noskova 0-2 (1-6, 4-6) Amanda Anisimova
18/08/2026 Cincinnati Open (Dieciseisavos de final) Linda Noskova 2-0 (7-6, 6-2) Clara Tauson

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