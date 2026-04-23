Laura Siegemund - Jasmine Paolini, en directo hoy: sigue el partido de Madrid Open

Laura Siegemund - Jasmine Paolini: resumen y estadísticas del partido de Treintaidosavos de final de Madrid Open - ENETPULSE / EPDATA (2026)
Madrid, 23 de abril de 2026.
La tenista alemana Laura Siegemund(47) se enfrenta en Treintaidosavos de final del torneo Madrid Open a la tenista italiana Jasmine Paolini(9) este jueves a las 14:00.
-Últimos enfrentamientos directos.
|Fecha
| Torneo
| Jugador
| Resultado
| Jugador
|13/10/2023
| Zhengzhou Open (Cuartos de final)
| Laura Siegemund
| 0-2 (0-6, 5-7)
| Jasmine Paolini
-Últimos Resultados de Laura Siegemund.
|Fecha
| Torneo
| Jugador
| Resultado
| Jugador
|21/04/2026
| Madrid Open (Sesentaicuatroavos de final)
| Laura Siegemund
| 2-0 (6-4, 6-0)
| Irina-Camelia Begu
|15/04/2026
| Porsche Tennis Grand Prix (Octavos de final)
| Iga Swiatek
| 2-0 (6-2, 6-3)
| Laura Siegemund
|13/04/2026
| Porsche Tennis Grand Prix (Dieciseisavos de final)
| Laura Siegemund
| 2-1 (4-6, 7-6, 6-1)
| Viktoriya Tomova
|19/03/2026
| Miami Open (Treintaidosavos de final)
| Alexandra Eala
| 2-1 (6-7, 6-3, 6-3)
| Laura Siegemund
|17/03/2026
| Miami Open (Sesentaicuatroavos de final)
| Laura Siegemund
| 2-0 (6-4, 6-4)
| Petra Marcinko
-Últimos Resultados de Jasmine Paolini.
|Fecha
| Torneo
| Jugador
| Resultado
| Jugador
|15/04/2026
| Porsche Tennis Grand Prix (Dieciseisavos de final)
| Zeynep Sonmez
| 2-0 (6-2, 6-2)
| Jasmine Paolini
|10/04/2026
| Billie Jean King Cup Qualifiers (Final)
| Jasmine Paolini
| 2-0 (6-3, 6-1)
| Himeno Sakatsume
|22/03/2026
| Miami Open (Dieciseisavos de final)
| Jelena Ostapenko
| 2-1 (5-7, 6-2, 7-5)
| Jasmine Paolini