Laura Siegemund - Jasmine Paolini, en directo hoy: sigue el partido de Madrid Open

Laura Siegemund - Jasmine Paolini: resumen y estadísticas del partido de Treintaidosavos de final de Madrid Open
Europa Press Deportes
Actualizado: jueves, 23 abril 2026 13:04
Madrid, 23 de abril de 2026.

La tenista alemana Laura Siegemund(47) se enfrenta en Treintaidosavos de final del torneo Madrid Open a la tenista italiana Jasmine Paolini(9) este jueves a las 14:00.

-Últimos enfrentamientos directos.

Fecha Torneo Jugador Resultado Jugador
13/10/2023 Zhengzhou Open (Cuartos de final) Laura Siegemund 0-2 (0-6, 5-7) Jasmine Paolini

-Últimos Resultados de Laura Siegemund.

Fecha Torneo Jugador Resultado Jugador
21/04/2026 Madrid Open (Sesentaicuatroavos de final) Laura Siegemund 2-0 (6-4, 6-0) Irina-Camelia Begu
15/04/2026 Porsche Tennis Grand Prix (Octavos de final) Iga Swiatek 2-0 (6-2, 6-3) Laura Siegemund
13/04/2026 Porsche Tennis Grand Prix (Dieciseisavos de final) Laura Siegemund 2-1 (4-6, 7-6, 6-1) Viktoriya Tomova
19/03/2026 Miami Open (Treintaidosavos de final) Alexandra Eala 2-1 (6-7, 6-3, 6-3) Laura Siegemund
17/03/2026 Miami Open (Sesentaicuatroavos de final) Laura Siegemund 2-0 (6-4, 6-4) Petra Marcinko

-Últimos Resultados de Jasmine Paolini.

Fecha Torneo Jugador Resultado Jugador
15/04/2026 Porsche Tennis Grand Prix (Dieciseisavos de final) Zeynep Sonmez 2-0 (6-2, 6-2) Jasmine Paolini
10/04/2026 Billie Jean King Cup Qualifiers (Final) Jasmine Paolini 2-0 (6-3, 6-1) Himeno Sakatsume
22/03/2026 Miami Open (Dieciseisavos de final) Jelena Ostapenko 2-1 (5-7, 6-2, 7-5) Jasmine Paolini

Contenido patrocinado