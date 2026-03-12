Learner Tien - Jannik Sinner, en directo hoy: sigue el partido de BNP Paribas Open

Learner Tien - Jannik Sinner: resumen y estadísticas del partido de Cuartos de final de BNP Paribas Open
Learner Tien - Jannik Sinner: resumen y estadísticas del partido de Cuartos de final de BNP Paribas Open - ENETPULSE / EPDATA (2026)
Europa Press Deportes
Actualizado: jueves, 12 marzo 2026 20:00
Seguir en

Madrid, 12 de marzo de 2026.

El tenista estadounidense Learner Tien(27) se enfrenta en Cuartos de final del torneo BNP Paribas Open al tenista Italiano Jannik Sinner(2) este jueves a las 21:00.

-Últimos enfrentamientos directos.

Fecha Torneo Jugador Resultado Jugador
01/10/2025 China Open (Final) Jannik Sinner 2-0 (6-2, 6-2) Learner Tien

-Últimos Resultados de Learner Tien.

Fecha Torneo Jugador Resultado Jugador
10/03/2026 BNP Paribas Open (Octavos de final) Learner Tien 2-1 (4-6, 6-1, 7-6) Alejandro Davidovich Fokina
08/03/2026 BNP Paribas Open (Dieciseisavos de final) Ben Shelton 1-2 (6-7, 6-4, 3-6) Learner Tien
06/03/2026 BNP Paribas Open (Treintaidosavos de final) Adam Walton 0-2 (6-7, 6-7) Learner Tien
22/02/2026 Delray Beach Open (Semifinal) Tommy Paul 2-1 (4-6, 6-4, 6-3) Learner Tien
21/02/2026 Delray Beach Open (Cuartos de final) Learner Tien 2-1 (7-6, 3-6, 7-5) Frances Tiafoe

-Últimos Resultados de Jannik Sinner.

Fecha Torneo Jugador Resultado Jugador
11/03/2026 BNP Paribas Open (Octavos de final) Joao Fonseca 0-2 (6-7, 6-7) Jannik Sinner
08/03/2026 BNP Paribas Open (Dieciseisavos de final) Denis Shapovalov 0-2 (3-6, 2-6) Jannik Sinner
07/03/2026 BNP Paribas Open (Treintaidosavos de final) Dalibor Svrcina 0-2 (1-6, 1-6) Jannik Sinner
19/02/2026 Qatar Open (Cuartos de final) Jakub Mensik 2-1 (7-6, 2-6, 6-3) Jannik Sinner
18/02/2026 Qatar Open (Octavos de final) Alexei Popyrin 0-2 (3-6, 5-7) Jannik Sinner

Contador

Contenido patrocinado