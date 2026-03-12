Learner Tien - Jannik Sinner, en directo hoy: sigue el partido de BNP Paribas Open

Learner Tien - Jannik Sinner: resumen y estadísticas del partido de Cuartos de final de BNP Paribas Open - ENETPULSE / EPDATA (2026)
Madrid, 12 de marzo de 2026.
El tenista estadounidense Learner Tien(27) se enfrenta en Cuartos de final del torneo BNP Paribas Open al tenista Italiano Jannik Sinner(2) este jueves a las 21:00.
-Últimos enfrentamientos directos.
|Fecha
| Torneo
| Jugador
| Resultado
| Jugador
|01/10/2025
| China Open (Final)
| Jannik Sinner
| 2-0 (6-2, 6-2)
| Learner Tien
-Últimos Resultados de Learner Tien.
|Fecha
| Torneo
| Jugador
| Resultado
| Jugador
|10/03/2026
| BNP Paribas Open (Octavos de final)
| Learner Tien
| 2-1 (4-6, 6-1, 7-6)
| Alejandro Davidovich Fokina
|08/03/2026
| BNP Paribas Open (Dieciseisavos de final)
| Ben Shelton
| 1-2 (6-7, 6-4, 3-6)
| Learner Tien
|06/03/2026
| BNP Paribas Open (Treintaidosavos de final)
| Adam Walton
| 0-2 (6-7, 6-7)
| Learner Tien
|22/02/2026
| Delray Beach Open (Semifinal)
| Tommy Paul
| 2-1 (4-6, 6-4, 6-3)
| Learner Tien
|21/02/2026
| Delray Beach Open (Cuartos de final)
| Learner Tien
| 2-1 (7-6, 3-6, 7-5)
| Frances Tiafoe
-Últimos Resultados de Jannik Sinner.
|Fecha
| Torneo
| Jugador
| Resultado
| Jugador
|11/03/2026
| BNP Paribas Open (Octavos de final)
| Joao Fonseca
| 0-2 (6-7, 6-7)
| Jannik Sinner
|08/03/2026
| BNP Paribas Open (Dieciseisavos de final)
| Denis Shapovalov
| 0-2 (3-6, 2-6)
| Jannik Sinner
|07/03/2026
| BNP Paribas Open (Treintaidosavos de final)
| Dalibor Svrcina
| 0-2 (1-6, 1-6)
| Jannik Sinner
|19/02/2026
| Qatar Open (Cuartos de final)
| Jakub Mensik
| 2-1 (7-6, 2-6, 6-3)
| Jannik Sinner
|18/02/2026
| Qatar Open (Octavos de final)
| Alexei Popyrin
| 0-2 (3-6, 5-7)
| Jannik Sinner