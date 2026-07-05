Leonardo Storck - Jamie Mackenzie, en directo hoy: sigue el partido de Wimbledon Juniors, Boys

Leonardo Storck - Jamie Mackenzie: resumen y estadísticas del partido de Treintaidosavos de final de Wimbledon Juniors, Boys
Leonardo Storck - Jamie Mackenzie: resumen y estadísticas del partido de Treintaidosavos de final de Wimbledon Juniors, Boys - ENETPULSE / EPDATA (2026)
Europa Press Deportes
Actualizado: domingo, 5 julio 2026 15:13
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Madrid, 5 de julio de 2026.

El tenista brasileño Leonardo Storck(0) se enfrenta en Treintaidosavos de final del torneo Wimbledon Juniors, Boys al tenista alemán Jamie Mackenzie(916) este domingo no antes de las 15:00.

No hay partidos directos.

-Últimos Resultados de Leonardo Storck.

Fecha Torneo Jugador Resultado Jugador
05/06/2026 Roland Garros Juniors, Boys (Semifinal) Luis Guto Miguel 2-1 (6-1, 3-6, 6-2) Leonardo Storck
04/06/2026 Roland Garros Juniors, Boys (Cuartos de final) Jack Kennedy 0-2 (3-6, 6-7) Leonardo Storck
03/06/2026 Roland Garros Juniors, Boys (Octavos de final) Leonardo Storck 2-1 (3-6, 7-6, 7-5) Zangar Nurlanuly
02/06/2026 Roland Garros Juniors, Boys (Dieciseisavos de final) Yannik Alvarez 1-2 (3-6, 6-4, 6-7) Leonardo Storck
01/06/2026 Roland Garros Juniors, Boys (Treintaidosavos de final) Pablo Pradat 0-2 (4-6, 0-6) Leonardo Storck

-Últimos Resultados de Jamie Mackenzie.

Fecha Torneo Jugador Resultado Jugador
20/06/2026 Mallorca Championships, Qualification (Octavos de final) Jamie Mackenzie 0-2 (6-7, 1-6) Marc Polmans
13/06/2026 Halle Open, Qualification (Octavos de final) Jamie Mackenzie 1-2 (6-4, 1-6, 6-7) Alex Bolt
04/06/2026 Roland Garros Juniors, Boys (Cuartos de final) Keaton Hance 2-1 (6-3, 5-7, 7-6) Jamie Mackenzie
03/06/2026 Roland Garros Juniors, Boys (Octavos de final) Flynn Thomas 1-2 (6-4, 0-6, 2-6) Jamie Mackenzie

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