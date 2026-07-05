Leonardo Storck - Jamie Mackenzie, en directo hoy: sigue el partido de Wimbledon Juniors, Boys

Leonardo Storck - Jamie Mackenzie: resumen y estadísticas del partido de Treintaidosavos de final de Wimbledon Juniors, Boys - ENETPULSE / EPDATA (2026)

Madrid, 5 de julio de 2026.

El tenista brasileño Leonardo Storck(0) se enfrenta en Treintaidosavos de final del torneo Wimbledon Juniors, Boys al tenista alemán Jamie Mackenzie(916) este domingo no antes de las 15:00.

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-Últimos Resultados de Leonardo Storck.

Fecha Torneo Jugador Resultado Jugador 05/06/2026 Roland Garros Juniors, Boys (Semifinal) Luis Guto Miguel 2-1 (6-1, 3-6, 6-2) Leonardo Storck 04/06/2026 Roland Garros Juniors, Boys (Cuartos de final) Jack Kennedy 0-2 (3-6, 6-7) Leonardo Storck 03/06/2026 Roland Garros Juniors, Boys (Octavos de final) Leonardo Storck 2-1 (3-6, 7-6, 7-5) Zangar Nurlanuly 02/06/2026 Roland Garros Juniors, Boys (Dieciseisavos de final) Yannik Alvarez 1-2 (3-6, 6-4, 6-7) Leonardo Storck 01/06/2026 Roland Garros Juniors, Boys (Treintaidosavos de final) Pablo Pradat 0-2 (4-6, 0-6) Leonardo Storck

-Últimos Resultados de Jamie Mackenzie.