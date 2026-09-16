Levante - Athletic de Bilbao, en directo hoy: estadísticas previas y alineaciones probables

Onces Iniciales probables: Levante - Athletic: resumen y estadísticas del partido de la jornada 6 de LaLiga EA Sports - ENETPULSE / EPDATA (2026)
Madrid, 16 de septiembre de 2026.
El Levante, situado en la decimocuarta posición de la tabla se enfrenta en la jornada 6 de LaLiga EA Sports en el Estadio Ciudad de Valencia ante Athletic este miércoles a las 21:30 televisado por Movistar La Liga, un encuentro al que llega tras la derrota cosechada por 2 - 4 como local contra Barcelona, sin poder sumar más puntos a los 5 que lleva en la clasificación. Por su parte, su rival esta jornada, Athletic ocupa el noveno lugar, llega tras el empate a 1 cosechado como local contra Elche, añadiendo 1 punto más a los 7 que lleva en la clasificación en la pasada jornada.
Clasificación Actual
|Posición
| Zona
| Equipo
| Puntos
| Partidos Jugados
|1
| Champions
| Barcelona
| 15
| 5
|2
| Champions
| Real Madrid
| 15
| 6
|3
| Champions
| Betis
| 12
| 5
|4
| Champions
| Alavés
| 10
| 6
|5
| Europa League
| Atlético
| 10
| 5
|6
| Conference League
| Sevilla
| 10
| 5
|9
| Permanencia
| Athletic Bilbao
| 7
| 5
|14
| Permanencia
| Levante
| 5
| 5
|18
| Descenso
| Malaga
| 3
| 5
|19
| Descenso
| Villarreal
| 2
| 5
|20
| Descenso
| Elche
| 2
| 6
Onces iniciales probables
LEVANTE: Mathew Ryan; Adrian De La Fuente, Aissa Mandi, Manuel Sanchez, Nacho Perez; Jon Olasagasti, Enzo Bardeli, Oriol Rey; Roger Brugue, Thiago Fernandez, Ivan Romero.
ATHLETIC DE BILBAO: Unai Simon; Jesus Areso, Yeray Alvarez, Aymeric Laporte, Yuri Berchiche; Inigo Ruiz de Galarreta, Benat Gerenabarrena, Robert Navarro, Oihan Sancet, Nico Williams, Inaki Williams.
Últimos enfrentamientos directos
|Fecha
| Competición
| EquipoLocal
| Resultado
| EquipoVisitante
|08/02/2026
| LaLiga
| Athletic Bilbao
| 4-2
| Levante
|29/11/2025
| LaLiga
| Levante
| 0-2
| Athletic Bilbao
Últimos Resultados de Levante
|Fecha
| Competición
| EquipoLocal
| Resultado
| EquipoVisitante
|13/09/2026
| LaLiga
| Levante
| 2-4
| Barcelona
|06/09/2026
| LaLiga
| Malaga
| 0-0
| Levante
|29/08/2026
| LaLiga
| Levante
| 5-2
| Betis
|24/08/2026
| LaLiga
| Osasuna
| 0-0
| Levante
|16/08/2026
| LaLiga
| Espanyol
| 3-0
| Levante
Últimos Resultados de Athletic
|Fecha
| Competición
| EquipoLocal
| Resultado
| EquipoVisitante
|12/09/2026
| LaLiga
| Athletic Bilbao
| 1-1
| Elche
|05/09/2026
| LaLiga
| Athletic Bilbao
| 3-0
| Atlético
|30/08/2026
| LaLiga
| Celta
| 0-2
| Athletic Bilbao
|27/08/2026
| LaLiga
| Barcelona
| 2-0
| Athletic Bilbao
|22/08/2026
| LaLiga
| Athletic Bilbao
| 1-3
| Sevilla