Levante 0 - 0 Athletic de Bilbao, en directo hoy: sigue el partido de LaLiga EA Sports minuto a minuto

Madrid, 21 de octubre de 2026.

El Levante, situado en la decimoséptima posición de la tabla se enfrenta en la jornada 6 de LaLiga EA Sports en el estadio Estadio Ciudad de Valencia ante Athletic este miércoles a las 20:00 televisado por Movistar La Liga, un encuentro al que llega tras el empate a 1 cosechado contra Deportivo, añadiendo 1 punto más a los 7 que lleva en la clasificación. Por su parte, su rival esta jornada, Athletic ocupa el undécimo lugar, llega tras el empate a 0 cosechado contra el Athletic, añadiendo 1 punto más a los 9 que lleva en la clasificación en la pasada jornada.

Onces iniciales probables

LEVANTE: Mathew Ryan; Adrian De La Fuente, Ifeanyi Ndukwe, Manuel Sanchez, Jeremy Toljan; Roger Brugue, Dani Requena, Ivan Romero, Jon Olasagasti, Oriol Rey, Petar Ratkov.ATHLETIC DE BILBAO: Unai Simon; Jesus Areso, Yeray Alvarez, Yuri Berchiche, Aymeric Laporte; Inigo Ruiz de Galarreta, Mikel Jauregizar, Robert Navarro, Alex Berenguer, Peio Canales, Inaki Williams.

Últimos enfrentamientos directos

Fecha Competición EquipoLocal Resultado EquipoVisitante 08/02/2026 LaLiga Athletic Bilbao 4-2 Levante 29/11/2025 LaLiga Levante 0-2 Athletic Bilbao

Últimos Resultados de Levante

Fecha Competición EquipoLocal Resultado EquipoVisitante 16/10/2026 LaLiga Deportivo 1-1 Levante 12/10/2026 LaLiga Levante 3-3 Sevilla 20/09/2026 LaLiga Villarreal 3-1 Levante 13/09/2026 LaLiga Levante 2-4 Barcelona 06/09/2026 LaLiga Malaga 0-0 Levante

Últimos Resultados de Athletic

Fecha Competición EquipoLocal Resultado EquipoVisitante 17/10/2026 LaLiga Valencia 0-0 Athletic Bilbao 19/09/2026 LaLiga Athletic Bilbao 0-0 Alavés 12/09/2026 LaLiga Athletic Bilbao 1-1 Elche 05/09/2026 LaLiga Athletic Bilbao 3-0 Atlético 30/08/2026 LaLiga Celta 0-2 Athletic Bilbao

20:12 10' Posesión de balón: Levante: 35 %, Athletic Club: 65 %. 10' Posesión de balón: Levante: 35 %, Athletic Club: 65 %. 20:12 10' ¡Parada crucial del Mathew Ryan! 10' ¡Parada crucial del Mathew Ryan! 20:12 9' Alex Berenguer dispara desde fuera del área, pero Mathew Ryan logra controlar el balón. 9' Alex Berenguer dispara desde fuera del área, pero Mathew Ryan logra controlar el balón. 20:12 9' Athletic Club intenta crear peligro. 9' Athletic Club intenta crear peligro. 20:12 9' Athletic Club tiene el control del balón. 9' Athletic Club tiene el control del balón. 20:11 8' Athletic Club saca de banda en su mitad del campo. 8' Athletic Club saca de banda en su mitad del campo. 20:11 7' Athletic Club tiene el control del balón. 7' Athletic Club tiene el control del balón. 20:11 7' Levante inicia un contraataque. 7' Levante inicia un contraataque. 20:11 7' Manuel Sanchez Levante intercepta un centro dirigido al área. 7' Manuel Sanchez Levante intercepta un centro dirigido al área. 20:10 7' Yuri Berchiche saca un córner desde la derecha, pero no conecta con ningún compañero y el balón va fuera. 7' Yuri Berchiche saca un córner desde la derecha, pero no conecta con ningún compañero y el balón va fuera. 20:10 7' Manuel Sanchez rechaza con éxito el disparo. 7' Manuel Sanchez rechaza con éxito el disparo. 20:10 7' Un remate de Hugo Rincon es rechazado. 7' Un remate de Hugo Rincon es rechazado. 20:10 7' Centro de Yuri Berchiche Athletic Club que llega con éxito a un compañero en el área. 7' Centro de Yuri Berchiche Athletic Club que llega con éxito a un compañero en el área. 20:10 6' Athletic Club intenta crear peligro. 6' Athletic Club intenta crear peligro. 20:10 6' Manuel Sanchez rechaza con éxito el disparo. 6' Manuel Sanchez rechaza con éxito el disparo. 20:10 6' Un remate de Hugo Rincon es rechazado. 6' Un remate de Hugo Rincon es rechazado. 20:09 6' Aissa Mandi alivia la presión con un despeje. 6' Aissa Mandi alivia la presión con un despeje. 20:08 6' Athletic Club intenta crear peligro. 6' Athletic Club intenta crear peligro. 20:08 6' Hugo Rincon hace una entrada y recupera la posesión para su equipo. 6' Hugo Rincon hace una entrada y recupera la posesión para su equipo. 20:08 6' Levante intenta crear peligro. 6' Levante intenta crear peligro. 20:08 6' A las manos de Mathew Ryan, que sale y se apodera del balón. 6' A las manos de Mathew Ryan, que sale y se apodera del balón. 20:08 5' Athletic Club tiene el control del balón. 5' Athletic Club tiene el control del balón. 20:08 5' A las manos de Mathew Ryan, que sale y se apodera del balón. 5' A las manos de Mathew Ryan, que sale y se apodera del balón. 20:08 5' Athletic Club intenta crear peligro. 5' Athletic Club intenta crear peligro. 20:07 5' Posesión de balón: Levante: 50 %, Athletic Club: 50 %. 5' Posesión de balón: Levante: 50 %, Athletic Club: 50 %. 20:07 4' Athletic Club tiene el control del balón. 4' Athletic Club tiene el control del balón. 20:07 4' Levante tiene el control del balón. 4' Levante tiene el control del balón. 20:07 4' Mikel Jauregizar se impone a Jon Olasagasti en un duelo aéreo. 4' Mikel Jauregizar se impone a Jon Olasagasti en un duelo aéreo. 20:07 4' Aymeric Laporte alivia la presión con un despeje. 4' Aymeric Laporte alivia la presión con un despeje. 20:07 4' Levante intenta crear peligro. 4' Levante intenta crear peligro. 20:07 3' Levante tiene el control del balón. 3' Levante tiene el control del balón. 20:06 3' Athletic Club intenta crear peligro. 3' Athletic Club intenta crear peligro. 20:06 3' Athletic Club tiene el control del balón. 3' Athletic Club tiene el control del balón. 20:06 3' A las manos de Unai Simón, que sale y se apodera del balón. 3' A las manos de Unai Simón, que sale y se apodera del balón. 20:04 2' Levante tiene el control del balón. 2' Levante tiene el control del balón. 20:04 2' Carga por detrás de Maroan Sannadi a Aissa Mandi. El árbitro pita y concede un tiro libre. 2' Carga por detrás de Maroan Sannadi a Aissa Mandi. El árbitro pita y concede un tiro libre. 20:04 1' Athletic Club tiene el control del balón. 1' Athletic Club tiene el control del balón. 20:04 1' Athletic Club saca de banda en la mitad del campo rival. 1' Athletic Club saca de banda en la mitad del campo rival. 20:04 1' Roger Brugue alivia la presión con un despeje. 1' Roger Brugue alivia la presión con un despeje. 20:04 1' Aissa Mandi alivia la presión con un despeje. 1' Aissa Mandi alivia la presión con un despeje. 20:04 1' Athletic Club tiene el control del balón. 1' Athletic Club tiene el control del balón. 20:04 1' El campo se halla en excelentes condiciones. 1' El campo se halla en excelentes condiciones. 20:03 1' Bienvenidos al partido de esta noche. 1' Bienvenidos al partido de esta noche. 20:03 1' Athletic Club saca, y da comienzo el partido. 1' Athletic Club saca, y da comienzo el partido. 20:03 1' El árbitro da inicio al encuentro. 1' El árbitro da inicio al encuentro. 20:03 1' Antes de comenzar el encuentro, jugadores y aficionados guardan un minuto de silencio. 1' Antes de comenzar el encuentro, jugadores y aficionados guardan un minuto de silencio. 20:03 0' Bienvenidos a Estadio Ciudad de Valencia. El partido dará comienzo dentro de 5 minutos. 0' Bienvenidos a Estadio Ciudad de Valencia. El partido dará comienzo dentro de 5 minutos.