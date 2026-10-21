Levante 0 - 0 Athletic de Bilbao, en directo hoy: sigue el partido de LaLiga EA Sports minuto a minuto

Madrid, 21 de octubre de 2026.
El Levante, situado en la decimoséptima posición de la tabla se enfrenta en la jornada 6 de LaLiga EA Sports en el estadio Estadio Ciudad de Valencia ante Athletic este miércoles a las 20:00 televisado por Movistar La Liga, un encuentro al que llega tras el empate a 1 cosechado contra Deportivo, añadiendo 1 punto más a los 7 que lleva en la clasificación. Por su parte, su rival esta jornada, Athletic ocupa el undécimo lugar, llega tras el empate a 0 cosechado contra el Athletic, añadiendo 1 punto más a los 9 que lleva en la clasificación en la pasada jornada.
Onces iniciales probables
LEVANTE: Mathew Ryan; Adrian De La Fuente, Ifeanyi Ndukwe, Manuel Sanchez, Jeremy Toljan; Roger Brugue, Dani Requena, Ivan Romero, Jon Olasagasti, Oriol Rey, Petar Ratkov.
ATHLETIC DE BILBAO: Unai Simon; Jesus Areso, Yeray Alvarez, Yuri Berchiche, Aymeric Laporte; Inigo Ruiz de Galarreta, Mikel Jauregizar, Robert Navarro, Alex Berenguer, Peio Canales, Inaki Williams.
Últimos enfrentamientos directos
|Fecha
| Competición
| EquipoLocal
| Resultado
| EquipoVisitante
|08/02/2026
| LaLiga
| Athletic Bilbao
| 4-2
| Levante
|29/11/2025
| LaLiga
| Levante
| 0-2
| Athletic Bilbao
Últimos Resultados de Levante
|Fecha
| Competición
| EquipoLocal
| Resultado
| EquipoVisitante
|16/10/2026
| LaLiga
| Deportivo
| 1-1
| Levante
|12/10/2026
| LaLiga
| Levante
| 3-3
| Sevilla
|20/09/2026
| LaLiga
| Villarreal
| 3-1
| Levante
|13/09/2026
| LaLiga
| Levante
| 2-4
| Barcelona
|06/09/2026
| LaLiga
| Malaga
| 0-0
| Levante
Últimos Resultados de Athletic
|Fecha
| Competición
| EquipoLocal
| Resultado
| EquipoVisitante
|17/10/2026
| LaLiga
| Valencia
| 0-0
| Athletic Bilbao
|19/09/2026
| LaLiga
| Athletic Bilbao
| 0-0
| Alavés
|12/09/2026
| LaLiga
| Athletic Bilbao
| 1-1
| Elche
|05/09/2026
| LaLiga
| Athletic Bilbao
| 3-0
| Atlético
|30/08/2026
| LaLiga
| Celta
| 0-2
| Athletic Bilbao
10' Posesión de balón: Levante: 35 %, Athletic Club: 65 %.
10' Posesión de balón: Levante: 35 %, Athletic Club: 65 %.
10' ¡Parada crucial del Mathew Ryan!
10' ¡Parada crucial del Mathew Ryan!
9' Alex Berenguer dispara desde fuera del área, pero Mathew Ryan logra controlar el balón.
9' Alex Berenguer dispara desde fuera del área, pero Mathew Ryan logra controlar el balón.
9' Athletic Club intenta crear peligro.
9' Athletic Club intenta crear peligro.
9' Athletic Club tiene el control del balón.
9' Athletic Club tiene el control del balón.
8' Athletic Club saca de banda en su mitad del campo.
8' Athletic Club saca de banda en su mitad del campo.
7' Athletic Club tiene el control del balón.
7' Athletic Club tiene el control del balón.
7' Levante inicia un contraataque.
7' Levante inicia un contraataque.
7' Manuel Sanchez Levante intercepta un centro dirigido al área.
7' Manuel Sanchez Levante intercepta un centro dirigido al área.
7' Yuri Berchiche saca un córner desde la derecha, pero no conecta con ningún compañero y el balón va fuera.
7' Yuri Berchiche saca un córner desde la derecha, pero no conecta con ningún compañero y el balón va fuera.
7' Manuel Sanchez rechaza con éxito el disparo.
7' Manuel Sanchez rechaza con éxito el disparo.
7' Un remate de Hugo Rincon es rechazado.
7' Un remate de Hugo Rincon es rechazado.
7' Centro de Yuri Berchiche Athletic Club que llega con éxito a un compañero en el área.
7' Centro de Yuri Berchiche Athletic Club que llega con éxito a un compañero en el área.
6' Athletic Club intenta crear peligro.
6' Athletic Club intenta crear peligro.
6' Manuel Sanchez rechaza con éxito el disparo.
6' Manuel Sanchez rechaza con éxito el disparo.
6' Un remate de Hugo Rincon es rechazado.
6' Un remate de Hugo Rincon es rechazado.
6' Aissa Mandi alivia la presión con un despeje.
6' Aissa Mandi alivia la presión con un despeje.
6' Athletic Club intenta crear peligro.
6' Athletic Club intenta crear peligro.
6' Hugo Rincon hace una entrada y recupera la posesión para su equipo.
6' Hugo Rincon hace una entrada y recupera la posesión para su equipo.
6' Levante intenta crear peligro.
6' Levante intenta crear peligro.
6' A las manos de Mathew Ryan, que sale y se apodera del balón.
6' A las manos de Mathew Ryan, que sale y se apodera del balón.
5' Athletic Club tiene el control del balón.
5' Athletic Club tiene el control del balón.
5' A las manos de Mathew Ryan, que sale y se apodera del balón.
5' A las manos de Mathew Ryan, que sale y se apodera del balón.
5' Athletic Club intenta crear peligro.
5' Athletic Club intenta crear peligro.
5' Posesión de balón: Levante: 50 %, Athletic Club: 50 %.
5' Posesión de balón: Levante: 50 %, Athletic Club: 50 %.
4' Athletic Club tiene el control del balón.
4' Athletic Club tiene el control del balón.
4' Levante tiene el control del balón.
4' Levante tiene el control del balón.
4' Mikel Jauregizar se impone a Jon Olasagasti en un duelo aéreo.
4' Mikel Jauregizar se impone a Jon Olasagasti en un duelo aéreo.
4' Aymeric Laporte alivia la presión con un despeje.
4' Aymeric Laporte alivia la presión con un despeje.
4' Levante intenta crear peligro.
4' Levante intenta crear peligro.
3' Levante tiene el control del balón.
3' Levante tiene el control del balón.
3' Athletic Club intenta crear peligro.
3' Athletic Club intenta crear peligro.
3' Athletic Club tiene el control del balón.
3' Athletic Club tiene el control del balón.
3' A las manos de Unai Simón, que sale y se apodera del balón.
3' A las manos de Unai Simón, que sale y se apodera del balón.
2' Levante tiene el control del balón.
2' Levante tiene el control del balón.
2' Carga por detrás de Maroan Sannadi a Aissa Mandi. El árbitro pita y concede un tiro libre.
2' Carga por detrás de Maroan Sannadi a Aissa Mandi. El árbitro pita y concede un tiro libre.
1' Athletic Club tiene el control del balón.
1' Athletic Club tiene el control del balón.
1' Athletic Club saca de banda en la mitad del campo rival.
1' Athletic Club saca de banda en la mitad del campo rival.
1' Roger Brugue alivia la presión con un despeje.
1' Roger Brugue alivia la presión con un despeje.
1' Aissa Mandi alivia la presión con un despeje.
1' Aissa Mandi alivia la presión con un despeje.
1' Athletic Club tiene el control del balón.
1' Athletic Club tiene el control del balón.
1' El campo se halla en excelentes condiciones.
1' El campo se halla en excelentes condiciones.
1' Bienvenidos al partido de esta noche.
1' Bienvenidos al partido de esta noche.
1' Athletic Club saca, y da comienzo el partido.
1' Athletic Club saca, y da comienzo el partido.
1' El árbitro da inicio al encuentro.
1' El árbitro da inicio al encuentro.
1' Antes de comenzar el encuentro, jugadores y aficionados guardan un minuto de silencio.
1' Antes de comenzar el encuentro, jugadores y aficionados guardan un minuto de silencio.
0' Bienvenidos a Estadio Ciudad de Valencia. El partido dará comienzo dentro de 5 minutos.
0' Bienvenidos a Estadio Ciudad de Valencia. El partido dará comienzo dentro de 5 minutos.
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