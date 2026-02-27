Levante - Deportivo Alavés, en directo hoy: sigue el partido de LaLiga EA Sports minuto a minuto

Onces Iniciales confirmados: Levante - Deportivo Alavés: resumen y estadísticas del partido de la jornada 26 de LaLiga EA Sports - ENETPULSE / EPDATA (2026)

Madrid, 27 de febrero de 2026.

El Levante, situado en la penúltima posición de la tabla se enfrenta en la jornada 26 de LaLiga EA Sports en el Estadio Ciudad de Valencia ante el Deportivo Alavés este viernes a las 21:00 televisado por Dazn, un encuentro al que llega tras la derrota cosechada por 3 - 0 contra el Barcelona, sin poder sumar más puntos a los 18 que lleva en la clasificación. Por su parte, su rival esta jornada, el Deportivo Alavés ocupa el decimocuarto lugar, llega tras el empate a 2 cosechado en su estadio contra el Girona, añadiendo 1 punto más a los 27 que lleva en la clasificación en la pasada jornada.

-Onces iniciales confirmados.

LEVANTE: Mathew Ryan; Adrian De La Fuente, Manuel Sanchez, Jeremy Toljan, Matias Moreno; Carlos Alvarez, Kareem Tunde, Paco Cortes, Ugo Raghouber, Jon Olasagasti, Ivan Romero.

DEPORTIVO ALAVÉS: Antonio Sivera; Jonny Otto, Nahuel Tenaglia, Victor Parada, Jon Pacheco; Angel Perez, Pablo Ibanez, Antonio Blanco, Carles Alena; Lucas Boye, Antonio Martinez.

-Últimos enfrentamientos directos.

Fecha Competición EquipoLocal Resultado EquipoVisitante 16/08/2025 LaLiga Alavés 2-1 Levante 17/06/2023 LaLiga2 Playoff Levante 0-1 Alavés 11/06/2023 LaLiga2 Playoff Alavés 0-0 Levante 29/04/2023 LaLiga2 Levante 2-0 Alavés

-Últimos Resultados del Levante.

Fecha Competición EquipoLocal Resultado EquipoVisitante 22/02/2026 LaLiga Barcelona 3-0 Levante 18/02/2026 LaLiga Levante 0-1 Villarreal 15/02/2026 LaLiga Levante 0-2 Valencia 08/02/2026 LaLiga Athletic Bilbao 4-2 Levante 31/01/2026 LaLiga Levante 0-0 Atlético

-Últimos Resultados del Deportivo Alavés.