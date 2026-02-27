Levante - Deportivo Alavés, en directo hoy: sigue el partido de LaLiga EA Sports minuto a minuto

Onces Iniciales confirmados: Levante - Deportivo Alavés: resumen y estadísticas del partido de la jornada 26 de LaLiga EA Sports - ENETPULSE / EPDATA (2026)
Madrid, 27 de febrero de 2026.
El Levante, situado en la penúltima posición de la tabla se enfrenta en la jornada 26 de LaLiga EA Sports en el Estadio Ciudad de Valencia ante el Deportivo Alavés este viernes a las 21:00 televisado por Dazn, un encuentro al que llega tras la derrota cosechada por 3 - 0 contra el Barcelona, sin poder sumar más puntos a los 18 que lleva en la clasificación. Por su parte, su rival esta jornada, el Deportivo Alavés ocupa el decimocuarto lugar, llega tras el empate a 2 cosechado en su estadio contra el Girona, añadiendo 1 punto más a los 27 que lleva en la clasificación en la pasada jornada.
-Onces iniciales confirmados.
LEVANTE: Mathew Ryan; Adrian De La Fuente, Manuel Sanchez, Jeremy Toljan, Matias Moreno; Carlos Alvarez, Kareem Tunde, Paco Cortes, Ugo Raghouber, Jon Olasagasti, Ivan Romero.
DEPORTIVO ALAVÉS: Antonio Sivera; Jonny Otto, Nahuel Tenaglia, Victor Parada, Jon Pacheco; Angel Perez, Pablo Ibanez, Antonio Blanco, Carles Alena; Lucas Boye, Antonio Martinez.
-Últimos enfrentamientos directos.
|Fecha
| Competición
| EquipoLocal
| Resultado
| EquipoVisitante
|16/08/2025
| LaLiga
| Alavés
| 2-1
| Levante
|17/06/2023
| LaLiga2
| Playoff
| Levante
| 0-1
| Alavés
|11/06/2023
| LaLiga2
| Playoff
| Alavés
| 0-0
| Levante
|29/04/2023
| LaLiga2
| Levante
| 2-0
| Alavés
-Últimos Resultados del Levante.
|Fecha
| Competición
| EquipoLocal
| Resultado
| EquipoVisitante
|22/02/2026
| LaLiga
| Barcelona
| 3-0
| Levante
|18/02/2026
| LaLiga
| Levante
| 0-1
| Villarreal
|15/02/2026
| LaLiga
| Levante
| 0-2
| Valencia
|08/02/2026
| LaLiga
| Athletic Bilbao
| 4-2
| Levante
|31/01/2026
| LaLiga
| Levante
| 0-0
| Atlético
-Últimos Resultados del Deportivo Alavés.
|Fecha
| Competición
| EquipoLocal
| Resultado
| EquipoVisitante
|23/02/2026
| LaLiga
| Alavés
| 2-2
| Girona
|14/02/2026
| LaLiga
| Sevilla
| 1-1
| Alavés
|08/02/2026
| LaLiga
| Alavés
| 0-2
| Getafe
|30/01/2026
| LaLiga
| Espanyol
| 1-2
| Alavés
|25/01/2026
| LaLiga
| Alavés
| 2-1
| Betis