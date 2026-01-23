Levante - Elche, en directo hoy: estadísticas previas y alineaciones probables

Onces Iniciales probables: Levante - Elche: resumen y estadísticas del partido de la jornada 21 de LaLiga EA Sports
Publicado: viernes, 23 enero 2026 16:01
Madrid, 23 de enero de 2026.

El Levante, situado en la penúltima posición de la tabla se enfrenta en la jornada 21 de LaLiga EA Sports en el Estadio Ciudad de Valencia ante el Elche este viernes a las 21:00, un encuentro al que llega tras la derrota cosechada por 2 - 0 contra el Real Madrid, sin poder sumar más puntos a los 14 que lleva en la clasificación. Por su parte, su rival esta jornada, el Elche ocupa el octavo lugar, llega tras el empate a 2 cosechado en su estadio contra el Sevilla, añadiendo 1 punto más a los 24 que lleva en la clasificación en la pasada jornada.

-Clasificación Actual.

Posición Zona Equipo Puntos Partidos Jugados
1 Champions Barcelona 49 20
2 Champions Real Madrid 48 20
3 Champions Villarreal 41 19
4 Champions Atlético 41 20
5 Europa League Espanyol 34 20
6 Conference League Betis 32 20
8 Permanencia Elche 24 20
18 Descenso Alavés 19 20
19 Descenso Levante 14 19
20 Descenso Real Oviedo 13 20

-Onces iniciales probables.
LEVANTE: Mathew Ryan; Jeremy Toljan, Adrian De La Fuente, Alan Matturro, Manuel Sanchez; Ugo Raghouber, Pablo Martinez, Carlos Alvarez, Ivan Romero, Kareem Tunde, Etta Eyong.
ELCHE: Inaki Pena; Bambo Diaby, Leo Petrot, David Affengruber; Aleix Febas, Marc Aguado, Martim Neto, German Valera, Josan; Alvaro Rodriguez, Grady Diangana.

-Últimos enfrentamientos directos.

Fecha Competición EquipoLocal Resultado EquipoVisitante
29/08/2025 LaLiga Elche 2-0 Levante
10/05/2025 LaLiga2 Levante 3-1 Elche
16/11/2024 LaLiga2 Elche 1-1 Levante
24/03/2024 LaLiga2 Levante 3-2 Elche
30/09/2023 LaLiga2 Levante 0-0 Elche

-Últimos Resultados del Levante.

Fecha Competición EquipoLocal Resultado EquipoVisitante
17/01/2026 LaLiga Real Madrid 2-0 Levante
11/01/2026 LaLiga Levante 1-1 Espanyol
04/01/2026 LaLiga Sevilla 0-3 Levante
20/12/2025 LaLiga Levante 1-1 Real Sociedad
08/12/2025 LaLiga Osasuna 2-0 Levante

-Últimos Resultados del Elche.

Fecha Competición EquipoLocal Resultado EquipoVisitante
19/01/2026 LaLiga Elche 2-2 Sevilla
10/01/2026 LaLiga Valencia 1-1 Elche
03/01/2026 LaLiga Elche 1-3 Villarreal
21/12/2025 LaLiga Elche 4-0 Rayo
13/12/2025 LaLiga Mallorca 3-1 Elche

