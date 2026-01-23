Levante - Elche, en directo hoy: estadísticas previas y alineaciones probables

Onces Iniciales probables: Levante - Elche: resumen y estadísticas del partido de la jornada 21 de LaLiga EA Sports - ENETPULSE / EPDATA (2026)

Madrid, 23 de enero de 2026.

El Levante, situado en la penúltima posición de la tabla se enfrenta en la jornada 21 de LaLiga EA Sports en el Estadio Ciudad de Valencia ante el Elche este viernes a las 21:00, un encuentro al que llega tras la derrota cosechada por 2 - 0 contra el Real Madrid, sin poder sumar más puntos a los 14 que lleva en la clasificación. Por su parte, su rival esta jornada, el Elche ocupa el octavo lugar, llega tras el empate a 2 cosechado en su estadio contra el Sevilla, añadiendo 1 punto más a los 24 que lleva en la clasificación en la pasada jornada.

-Clasificación Actual.

Posición Zona Equipo Puntos Partidos Jugados 1 Champions Barcelona 49 20 2 Champions Real Madrid 48 20 3 Champions Villarreal 41 19 4 Champions Atlético 41 20 5 Europa League Espanyol 34 20 6 Conference League Betis 32 20 8 Permanencia Elche 24 20 18 Descenso Alavés 19 20 19 Descenso Levante 14 19 20 Descenso Real Oviedo 13 20

-Onces iniciales probables.

LEVANTE: Mathew Ryan; Jeremy Toljan, Adrian De La Fuente, Alan Matturro, Manuel Sanchez; Ugo Raghouber, Pablo Martinez, Carlos Alvarez, Ivan Romero, Kareem Tunde, Etta Eyong.

ELCHE: Inaki Pena; Bambo Diaby, Leo Petrot, David Affengruber; Aleix Febas, Marc Aguado, Martim Neto, German Valera, Josan; Alvaro Rodriguez, Grady Diangana.

-Últimos enfrentamientos directos.

Fecha Competición EquipoLocal Resultado EquipoVisitante 29/08/2025 LaLiga Elche 2-0 Levante 10/05/2025 LaLiga2 Levante 3-1 Elche 16/11/2024 LaLiga2 Elche 1-1 Levante 24/03/2024 LaLiga2 Levante 3-2 Elche 30/09/2023 LaLiga2 Levante 0-0 Elche

-Últimos Resultados del Levante.

Fecha Competición EquipoLocal Resultado EquipoVisitante 17/01/2026 LaLiga Real Madrid 2-0 Levante 11/01/2026 LaLiga Levante 1-1 Espanyol 04/01/2026 LaLiga Sevilla 0-3 Levante 20/12/2025 LaLiga Levante 1-1 Real Sociedad 08/12/2025 LaLiga Osasuna 2-0 Levante

-Últimos Resultados del Elche.