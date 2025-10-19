Levante - Rayo Vallecano, en directo hoy: sigue el partido de LaLiga EA Sports minuto a minuto

Madrid, 19 de octubre de 2025.

El Levante, situado en la decimotercera posición de la tabla se enfrenta en la jornada 9 de LaLiga EA Sports en el Estadio Ciudad de Valencia ante el Rayo este domingo a las 18:30 televisado por Dazn, un encuentro al que llega tras la victoria cosechada por 0 - 2 contra el Real Oviedo, añadiendo 3 puntos más a los 8 que lleva en la clasificación. Por su parte, su rival esta jornada, el Rayo ocupa el decimocuarto lugar, llega tras la victoria de 0 - 1 cosechada contra el Real Sociedad, añadiendo 3 puntos más a los 8 que lleva en la clasificación en la pasada jornada.

-Onces iniciales confirmados.

LEVANTE: Mathew Ryan; Jeremy Toljan, Matias Moreno, Adrian De La Fuente, Manuel Sanchez; Carlos Alvarez, Kervin Arriaga, Unai Vencedor, Roger Brugue; Etta Eyong, Ivan Romero.

RAYO VALLECANO: Augusto Batalla; Andrei Ratiu, Nobel Mendy, Florian Lejeune, Pep Chavarria; Unai Lopez, Oscar Valentin, Pedro Diaz; Jorge de Frutos, Alexandre Zurawski, Fran Perez.

-Últimos Resultados del Levante.

Fecha Competición EquipoLocal Resultado EquipoVisitante 04/10/2025 LaLiga Real Oviedo 0-2 Levante 27/09/2025 LaLiga Getafe 1-1 Levante 23/09/2025 LaLiga Levante 1-4 Real Madrid 20/09/2025 LaLiga Girona 0-4 Levante 14/09/2025 LaLiga Levante 2-2 Betis

-Últimos Resultados del Rayo.