Levante - Real Madrid, en directo hoy: estadísticas previas y alineaciones probables

Madrid, 23 de septiembre de 2025.

El Levante, situado en la decimosexta posición de la tabla se enfrenta en la jornada 6 de LaLiga EA Sports en el Estadio Ciudad de Valencia ante el Real Madrid este martes a las 21:30 televisado por Movistar La Liga, un encuentro al que llega tras la victoria cosechada por 0 - 4 contra el Girona, añadiendo 3 puntos más a los 4 que lleva en la clasificación. Por su parte, su rival esta jornada, el Real Madrid ocupa el primero lugar, llega tras la victoria por 2 - 0 cosechada en su estadio contra el Espanyol, añadiendo 3 puntos más a los 15 que lleva en la clasificación en la pasada jornada.

-Clasificación Actual.

Posición Zona Equipo Puntos Partidos Jugados 1 Champions Real Madrid 15 5 2 Champions Barcelona 13 5 3 Champions Villarreal 10 5 4 Champions Espanyol 10 5 5 Europa League Elche 9 5 6 Conference League Betis 9 6 16 Permanencia Levante 4 5 18 Descenso Real Sociedad 2 5 19 Descenso Mallorca 2 5 20 Descenso Girona 1 5

-Onces iniciales probables.

LEVANTE: Mathew Ryan; Adrian De La Fuente, Manuel Sanchez, Jeremy Toljan, Unai Elgezabal, Matias Moreno; Carlos Alvarez, Oriol Rey, Pablo Martinez; Etta Eyong, Ivan Romero.

REAL MADRID: Thibaut Courtois; Daniel Carvajal, Raul Asencio, Dean Huijsen, Francisco Garcia; Federico Valverde, Eduardo Camavinga, Arda Guler; Kylian Mbappe, Rodrygo, Brahim Diaz.

-Últimos Resultados del Levante.

Fecha Competición EquipoLocal Resultado EquipoVisitante 20/09/2025 LaLiga Girona 0-4 Levante 14/09/2025 LaLiga Levante 2-2 Betis 29/08/2025 LaLiga Elche 2-0 Levante 23/08/2025 LaLiga Levante 2-3 Barcelona 16/08/2025 LaLiga Alavés 2-1 Levante

-Últimos Resultados del Real Madrid.